Bose QuietComfort 45 stjeler en funksjon fra Sonys WH-1000XM4-hodetelefoner

Hvis du er blant de mange arbeidstakerne som nå er på vei tilbake til kontoret, hør her: Bose har annonsert nye støydempende hodetelefoner, de heter Bose QuietComfort 45, kommer i butikkene 23. september og skal koste 3999 kroner.



QuietComfort 45 er en direkte oppfølger til Bose QuietComfort 35 II, som dukket opp for et par år siden, og fortsatt er blant de beste støydempende hodetelefonene på markedet.



Nytt i årets modell er bedre batteritid (nå på opptil 24 timer), samt et sett med fire mikrofoner som klarer å isolere stemmen din under telefonsamtaler. Sist, men ikke minst, får man en såkalt Aware-modus, som kan slippe inn lyd fra utsiden – en funksjon som Sony har inkludert i sine hodesett siden de opprinnelige MDR-1000X-klokkene ble lansert for fire år siden.



Bose informerer at hodetelefonene kommer til å ta i bruk Bluetooth 5.1 i den trådløse koplingen til telefonen eller nettbrettet ditt, og at du vil kunne bruke Bose SimpleSync til å pare QC45-klokkene dine med kompatible Bose-lydplanker, slik at overgangen blir enkel når du kommer hjem fra jobb.

Holder man på høyresiden på Sony WH-1000XM4 kan man høre hva som foregår rundt en. (Image credit: Sony)

En direkte konkurrent til Sony WH-1000XM4

Selv om det per i dag finnes et utall fantastiske støydempende hodetelefoner på markedet, så er det to som troner på toppen: Sony WH-1000XM4, og de noe eldre Bose QuietComfort 35 II – så det er helt klart på tide at Bose nå lanserer en ny modell.



Når det gjelder pris, så skiller ikke nye QC 45 seg nevneverdig ut. De nye hodetelefonene koster 3999 kroner, mens Sony WH-1000XM4 også kostet det samme da de ble lansert i 2020.



Siden prisen og støykanselleringen er på samme nivå, er det klart at disse to hodetelefonene er naturlige konkurrenter, men nå som resten av funksjonaliteten i rivalene også begynner å bli svært lik kan det bli vanskelig for forbrukere å skimte en vinner.



Siden det fortsatt er noen dager igjen til vi får hodetelefonene i hende er det vanskelig å gi noe entydig svar på om vi eventuelt har å gjøre med et troneskifte, men hvis de fire foregående modellene er noe å gå etter setter vi en knapp på at Sony fortsatt vil ha bedre lydkvalitet, mens Bose vil være hakket kvassere når det gjelder støydemping.



Siden begge modellene samarbeider godt med andre produkter i samme familie, så kan det være at valget mellom de to vil avhenge av hva slags lydplanker eller lydsystemer du ellers har i hjemmet, og om du har planer om å bruke Sonys 3D-lyd-teknologi (360 Reality Audio.) Uansett hvilket selskap du velger å åpne lommeboka for, så regner vi med at du får en svært stillferdig opplevelse.