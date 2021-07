Black Widow er en ærlig spionthriller – og det tjener MCU på

Timingen har ikke akkurat vært på Black Widows side. En lang rekke Covid-relaterte produksjonsmessige utsettelser har holdt denne fortellingen med Scarlett Johansson i hovedrollen tilbake i over et år. Den er blitt det største offeret for Disneys interne tautrekking mellom å utgi de nyeste filmene på strømmetjenester, på kino eller begge deler.

Slik strømmer du Black Widow Utgivelsesdato: 9. juli, 2021 I hovedrollene: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, Rachel Weisz, Ray Winstone, William Hurt. Regissør: Cate Shortland Spilletid: 135 minutter Se den nå: Få Disney Plus og bestill på Premier Access i dag

Black Widow kommer midt i en MCU-periode preget av nytenkning, med et utgangspunkt som er svært annerledes enn for TV-eventyr som Loki og WandaVision. Dette er den første filmen i Marvels fremadskuende Fjerde Fase – og likevel binger den seeren hele veien tilbake til den store finalen i Captain America: Civil War fra 2016.

På papiret kan dette være et risikabelt trekk for verdens fremste superheltstudio, særlig etter den definitivt avsluttende følelsen man fikk i Avengers: Endgame. Men Black Widow er likevel en triumf, rett og slett fordi den er litt ute av takt. Cate Shortlands jordnære actionfilm er et forfriskende er et forfriskende avbrekk fra utmattende multivers-teorier, og den er en påminnelse om at Marvel ikke trenger å reise ut i verdensrommet eller gjøre sprang gjennom tiden for å fortelle en fengende historie.

For oss norske Marvel-fans er det moro å merke seg at flere av scenene i filmen er spilt inn i Norge, nærmere bestemt i Sæbø på Sunnmøre og ved Trollstigen. Det vekket oppsikt da Scarlett Johansson i 2019 besøkte den lokale Joker-butikken.

En vellykket sjangerblanding

En av de største styrkene til Black Widow er dens vellykkede sjangerblanding.

Historien er en temmelig ordinær fortelling. Natasha konfronteres med fortidens demoner. Men den er likevel original no innenfor den overordnede superheltsjangeren til å føles forfriskende. Vi har ikke sett denne typen langsomme (og til tider mørke) spionaktige action i MCU siden Captain America: The Winter Soldier fra 2014.

Filmen begir seg ikke ut i ukjent terreng sammenlignet med andre spionthrillere, men den skiller seg likevel ut ved å romme øyeblikk med Marvels karakteristiske fjollete sjarm.

Black Widow er en seriøs actionfilm paret med en tegneserie om en superhelt. Det betyr at den har friheten til å velge de beste elementene fra sine inspirasjonskilder. Filmen blir mer og mer Marvel-aktig mens handlingen utvikler seg gjennom filmens tre stadier. Den første timen har den en god del likheter med filmer Jason Bourne- og James Bond-filmene.

Til tider ville det ikke ha kommet som noen overraskelse om Matt Damon eller Tom Cruise overtok Johanssons rolle der hun navigerer seg gjennom intense biljakter og forfølger sitt mål gjennom kronglete bygater. Soundtracket (av Mission Impossible-komponist Lorne Balfe) gir også i høy grad en følelse av Mission: Impossible, snarere enn Avengers. Dette understreker Black Widows retningsendring.

Dette er en side av Marvel vi ikke har sett på svært lenge. Det er spennende å se våre helter som bytte og ikke jeger, bundet til fysikkens lover og engasjert i enkel og alminnelig nærkamp. Det har resultert i en herlig blanding av tankevekkende dialog og intense actionsekvenser uten det kaotiske virvaret av spesialeffekter man ellers har opplevd i de seneste Marvel-produksjonene.

En familieaffære

Ikke overraskende er Johansson like god som barskingen Natasha som hun alltid ellers har vært. Men det er den øvrige rollebesetningen som bidrar til at filmen virkelig er en fornøyelse å se på.

David Harbour og Rachel Weisz gjør det fremragende som Natashas sovjetiske stand in spionforeldre Alexei og Melina. Paret har den samme naturlige kjemien men ville vente seg av et ektepar. Harbour kan by på noen gode komiske øyeblikk i samspill med Johanssons ikoniske Natasha.

Likevel er Florence Pugh trumfkortet i Black Widows. I sin rolle som Yelena er hun ikke bare en måte for Natasha å utforske de mørkere sidene av sin fortid på, men hun er også en fascinerende skikkelse i seg selv. Hun byr på noen av filmens beste vitser og saftige kampegenskaper. På denne måten er hun en god match for sitt Avengers-motstykke både i kamp og humor.

Pugh har tatt en helt naturlig plass i filmen, som om hun har vært med i dette universet i mange år. Det vil ikke være overraskende å møte henne igjen i fremtidige fortellinger. Det går rykter om at vi vil får se henne i Hawkeye-serien på Disney+. Og hvorfor ikke bare gi henne sin egen serie? Figuren er så god at hun utvilsomt ville kunne bære den.

Kunstneriske friheter

Som de fleste Marvel-filmer er Black Widow likevel ikke feilfri. Den tar et par store kunstneriske friheter med noen av stuntene, og inneholder en del øyeblikk der man tenker «hvordan i alle dager kom de dit?», noe man ellers er vant til fra spionfilmer. Skurkene i filmen er dessuten ganske intetsigende, og de har slett ikke den samme dybden som Thanos eller The Winter Soldier. Ray Winstone er hverken truende eller overbevisende russisk som den onde dukkeføreren Dreykov, mens den Arkham Knight-aktige Taskmaster er litt for mye G. I. Joe til at man kan ta ham på alvor.

Men det vitner om Black Widows effektivitet på andre områder at dette ikke riktig betyr noe. Denne filmen handler om å sette fokus på en populær skikkelse, slik at fansen virkelig får muligheten til å bli kjent med Natashas fortid og dessuten nyte en historie som ikke har det travelt med å bygge opp en fortelling mot fremtidige begivenheter.

Etter at Marvel har brukt flere år på å reke rundt med nordiske guder og milliardærer i rustning, er Black Widow det gjennomførte eventyret tittelheltinnen fortjener – en ærlig spionthriller som på en forfriskende måte gjør endringer i det nyeste Marvel-formularet. Johansson vil ikke vende tilbake som Nat, men Cate Shortland har orkestrert en passende avslutning på hennes tiårige tid i MCU.

Black Widow kom på kino 9. juli, 2021, og den er dessuten tilgjengelig for strømming via Disney+ Premier Access. Etter premieren satte den en ny, høy standard for inntjening under koronapandemien.