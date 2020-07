Bitcoin er vanskeligere å utvinne enn noensinne – er det fortsatt verdt det?

Det å utvinne bitcoins krever mer prosesseringskraft enn noensinne, og nå har utvinningsvanskelighetsgraden nådd en ny høyde på hele 17,35 billioner, opp 9,89 % fra den foregående rekorden som ble satt 1. juli.



Den nye utvinningsvanskelighetsgraden for bitcoin (en måleenhet som beskriver hvor utfordrende det er å konkurrere om kryptovaluta-avkastning på bitcoin-blokkjeden) viser i praksis økningen av prosesseringskraft dedikert til å utvinne bitcoin de foregående ukene.



Denne målingen forandres automatisk hver gang 2016 blokker blir prosessert – noe som skjer omtrent hver andre uke – og hvor vanskelig det er å utvinne bitcoins fluktuerer altså med hvor mye konkurranse det er på nettverket. Hvis konkurransen mellom de som utvinner (eller «miner») bitcoins i toukersperioden er stor vil det å utvinne bitcoin bli utregningsmessig vanskeligere i den neste syklusen med 2016-blokker, hvilket er slik nettverket er designet.

Den nye rekorden ble nådd to måneder etter at den tredje bitcoin-halveringen fant sted, en prosess som forandrer på belønningen man får for å validere en ny blokk. Denne falt fra 12,5 til 6,25 bitcoin – eller fra omlag $115 000 til $57 500 (med dagens valutakurs.)



Når man kuttet inntektene til folk som driver med utvinning i to forventet man at mindre aktører skulle falle fra, siden det ble langt vanskeligere å forsvare driftskostnadene. Nå ser det derimot ut til – gitt den nye rekorden – at investeringer i spesialisert utstyr til utvinning har skutt i været siden inntektshalveringen.

Kost/nytte synker

Bitcoin er verdens første kryptovaluta, og den største i sitt slag målt i markedsandeler. På de to neste pallplassene finner vi Ethereum og XRP. Antallet bitcoin som per nå eksisterer ligger rundt 18 millioner, og taket (som skal simulere knapphet) forventes å nås på et eller annet tidspunkt i første halvdel av neste århundre.



Når kryptovalutaen var helt i startfasen var det å utvinne bitcoin relativt enkelt, såpass enkelt at en enkeltperson med en kraftig datamaskin uten store problemer potensielt kunne få en dugelig bi-inntekt via utvinning. Med andre ord var fikk man et overskudd fordi verdien på blokkene man utvant var høyere enn hva de kostet å utvinne i strømforbruk (samt andre utgifter.)



I dag er det å utvinne bitcoins såpass vanskelig at individuelle minere i stor grad har blitt skviset ut av markedet (selv om verdien på én bitcoin er skyhøy), og miljøet domineres av større grupperinger, som består av flere individer og organisasjoner som har slått sammen prosesseringskraften i bytte mot en andel av gruppens inntekter.

Disse bitcoin-gruppene er kjent for å ta drastiske skritt i jakt på større marginer, inkludert å inngå spesialavtaler med strømselskaper som garanterer billigere strøm i bytte mot langtidsavtaler for større forbruk.



Selv om det nærmest er umulig for en enkeltperson å tjene penger på å utvinne bitcoins per i dag kan slike grupper være et alternativ for ihuga entusiaster.



Likevel er det viktig å forstå at markedet er usikkert, og at det er store fluktuasjoner når det gjelder valutaverdi – det å bli med i en mining-gruppe er stort sett et spekulativt anliggende, og garanterer ikke en inntekt.

Kilde: CoinDesk