BioWare har ikke gitt opp Anthem – her er alt du må vite om Anthem 2.0

Anthem, BioWare ofte kritiserte skytespill som ble sluppet i fjor, kommer til å få en kraftig overhaling.

Ryktene om et Anthem 2.0 (eller Anthem Next) begynte å gå for et par måneder siden, og nå har BioWare bekreftet i en bloggpost at et lite team jobber med å bringe Anthem tilbake.

Studiosjef Christian Dailey forklarer at en lite inkubasjonsteam eksperimenterer og jobber med prototyper for å forbedre delene av spillet som ikke levde opp til forventningene, og samtidig videreføre det du likte med spillet. Samtidig innrømmer han at det vil ta lenger tid enn folk kanskje forventer.

Dailey sier at rundt 30 personer jobber med å fikse problemene, og har sier at de har noen tøffe utfordringer å håndtere, ikke minst fordi alle de ansatte jobber hjemmefra.

Han sier også at han vil være åpen med spillerne gjennom hele prosessen, og dette kan føre til at man får se ting underveis som fortsatt ikke ser ferdig ut.

Oppdateringene rundt Anthem skal komme via bloggposter, direktesendinger og oppdateringer i sosiale medier, eller som Dailey formulerer det: «en og annen feed der jeg har krøpet sammen som en ball i et hjørne mens jeg gråter».

En ny sjanse for Anthem?

Etter den lovende avdukingen av Anthem, ble mange skuffet av alle problemene spillet hadde og den manglende kommunikasjonen fra BioWare. Det er sjelden at spill får en ny sjanse på denne måten – ikke minst når det er snakk om et helt nytt univers – og det gjenstår å se om BioWare klarer å redde spillet, og ikke minst spillernes tillit.

Det er uklart om Anthem kommer til å bli sluppet i nye versjoner for Xbox Series X og PS5, eller bare oppdatert for PS4 og Xbox One. Uansett er det greit å vite at du kan få Anthem nesten gratis hos en rekke forhandlere, så kan du eventuelt være klar til å kaste deg over den store oppdateringen når det kommer.