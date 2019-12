Beste VR-spill i 2018: de 33 beste VR-opplevelsene for PC, konsoller og mobiltelefon

Om vi antar at du kjenner noen som er sjenerøse nok til å printe ut den 23 siders manualen, er Keep Talking and Nobody Explodes det nye Mario Party, i det minste på den måten at det vil få vennene dine til å hate deg. Keep Talking and Nobody Explodes er utviklet av Steal Crate Games, og krever full konsentrasjon fra et anbefalt antall på to til seks spillere. Mens én spiller jobber for å desarmere en bombe, må de andre spillerne gi klare instrukser om hvordan dette skal gjøres.

Keep Talking and Nobody Explodes krever intenst samarbeid med medspillerne dine, og det er utrolig morsomt med den rette sammensetningen av mennesker. Det er enda morsommere i VR, ved bruk av enten Samsung Gear VR eller Oculus Rift. Husk på at mens det er valgfritt å bruke en spillkontroll i Gear VR-versjonen, MÅ Oculus Rift-versjonen pares med en kontroll.