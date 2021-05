Beste skrekkspill til PC og konsoll – nervepirrende spill du ikke må gå glipp av

Man of Medan er enda et spill fra Supermassive Games, utviklerne bak Until Dawn. Man of Medan er et valgbasert skrekkdrama hvor man følger en gruppe unge voksne på en dykkeekspedisjon i Stillehavet. Men begivenhetene gjør en uventet vending, og gruppen havner på et spøkelsesfartøy der deres verste mareritt vekkes til live.

I Man of Medan påvirker valgene dine hvem som overlever og hvem som dør. Du kan redde alle, men du kan også sørge for at alle dør. Det vi liker aller best med I Man of Medan, er at Supermassive Games gikk enda lengre etter suksessen med strømming av Until Dawn og introduserte en Shared Story- og Movie Night-modus, slik at spillerne kan dele den interaktive skrekkopplevelsen med venner.

Man of Medan er bare den første tittelen i Supermassive Games Dark Anthology-trilogien, og vi ser virkelig frem til oppfølgeren Little Hope.

Plattformer: PS4, Xbox One og Nintendo Switch