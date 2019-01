Beste skjermkort for utvinning i 2018: beste grafikkort for å utvinne Bitcoin, Ethereum og annen kryptovaluta

I 2018 kan man knapt åpne en nettavis uten at Bitcoin eller en annen kryptovaluta blir nevnt. Bitcoin eksploderte i popularitet i fjor, og selv om det nå har begynt å dabbe litt av (veksten er nærmest ikke-eksisterende), er det fortsatt haugevis av kryptovalutaer som er på vei opp. Det skulle derfor ikke komme bardus på noen at 2018 er året der alle vil ha sin del av kaka. Hvis du vurderer å ta et dypdykk i kryptovaluta, er en stor del av spillet å vite hvilken GPU som er best til utvinning.



Siden vi nå lever i en kryptoverden, har vi i TechRadar laget en liste over GPU-ene som er best til utvinning i dag, slik at du kan bruke mindre tid på å handle og mer tid på inntjening. Vi har tatt for oss og rangert seks av de beste utvinnings-GPU-ene på markedet og lagt vekt på pris og effektivitet. Takket være vårt prissammenligningsverktøy kan du være sikker på at du alltid får best pris. Dette er ekstra relevant i en æra der populariteten til Bitcoin og andre kryptovalutaer har ført til ekstreme priser i hele GPU-markedet. Det er mer lønnsomt å bestemme seg før heller enn siden.

Du behøver ikke å bekymre deg altfor mye, så lenge du holder deg her hos oss sniker du deg unna de verste prishoppene. Vi har også laget en guide for de beste utvinningshovedkortene, så ta en titt på den i samme slengen.

Konseptet bak kryptovalutaer som Ethereum og Bitcoin er at enkeltpersoner både genererer og overfører valutaen uten å være avhengig av sentrale myndigheter som en stat eller tradisjonell bank. Appellen ligger, i alle fall delvis, i at man kan bruke en helt vanlig PC til utvinning. Ethereum og en hel del andre kryptovalutaer bruker minne-intensiv hashing, og derfor lønner det seg å ha en av de beste utvinnings-GPU-ene på et grafikkort med en anstendig mengde grafikkminne.



Når du er på utkikk etter de beste utvinnings-GPU-ene, så bør du derfor ha i mente både minnet, hvordan selve GPU-en fungerer, men også strømforbruk og relaterte kostnader. Det er viktig å ha klart for seg hvor mye grafikkortet koster, siden du i startfasen ikke kommer til å grave frem rare mengdene Ethereum eller Bitcoins. I begynnelsen bør du derfor i størst mulig grad prøve å holde prisen på startutstyret nede, slik at du kan maksimere inntekten og så fort som mulig tjene tilbake det du brukte på den første GPU-en.



Dette er i bunn og grunn årsaken til at vi har laget denne listen over de beste utvinnings-GPU-ene. Vi har ikke bare sett på det som utgjør gode kort, men også inkludert resultater fra vårt prissammenligningsverktøy, slik at du får vurdert de laveste prisene fra enhver internett-avkrok.



Før du starter å utvinne Bitcoin, Ethereum eller annen kryptovaluta, anbefaler vi at du leser de følgende artiklene for å vite det du trenger før du setter i gang.

1. Nvidia GeForce GTX 1070

Lavt strømforbruk, høy hash-hastighet

Klokkefrekvens GPU: 1506 MHz | Minne: 8 GB GDDR5 | Båndbredde minne: 8 Gbps | Strømkontakter: 1 x 6-pin | Strømforbruk: 150 W | Skjermutganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

4490 kr View at NetOnNet NO

God balanse mellom strømforbruk og hash-hastighet

Stor mengde minne

Dyr

Nvidias GTX 1070 er ikke bare et grafikkort som takler spill, det er også et perfekt utvinningskort. Dette fordi det har en høy hash-hastighet, på omtrent 30 mh/s, uten at det trenger altfor mye strøm. Husk at jo mer strøm en GPU trenger, desto dyrere er den i bruk, hvilket vil påvirke inntjeningen din negativt. I likhet med mange av de nyere Nvidia-GPU-ene er 1070 forholdsvis dyr, så man bytter en relativt høy kjøpssum mot ytelse på sikt. Er man med på kryptokjøret over lengre tid, så er 1070 med enkelhet det beste kortet til utvinning per nå.

2. AMD Radeon RX 580

AMDs GPU er en utvinningsvinner

Klokkefrekvens GPU: 1257 MHz | Minne: 8GB GDDR5 | Båndbredde minne: 8 Gbps | Strømkontakter: 1x 8-pin, 1 x 6-pin | Strømforbruk: 185 W | Skjermutganger: 1 DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

2690 kr View at NetOnNet NO

Flott pris

Veldig bra kjøling

Ofte utsolgt, siden det er ytterst populært til kryptoutvinning

AMD Radeon RX 580 er en av de aller beste GPU-ene til utvinning. Faktisk er det et så bra valg at det har blitt offer for sin egen suksess og rett og slett kan være vanskelig å oppdrive. Det har sin enkle årsak i at ytelsen er bra, med en hash-hastighet på 29 mh/s, samtidig som det er både strømgjerrig og billigere enn GTX 1070. Hvis man ikke har noe imot å knote litt med innstillinger, så er dette et kort som produserer resultater du kommer til å være fornøyd med.

Nvidia GeForce GTX 1070 4490 kr Shipping from Free View

3. AMD RX 480

Et relativt gammelt grafikkort, men fortsatt knall til utvinning

Klokkefrekvens GPU: 1120 MHz | Minne: 8GB GDDR5 | Klokkefrekvensminne: 8 Gbps | Strømkontakter: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Strømforbruk: 150 W | Skjermutganger: 1 DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Billig

Bra utvinningsytelse

Kan være vanskelig å oppdrive

Hvis du har lyst på et billig alternativ i din entré til kryptoverdenen, er AMD RX 480 et godt valg. Årsaken er simpelthen at kortet er litt eldre enn AMD Radeon RX 580, og dermed er prisene lavere — om man kan finne et på lager. Ja, dette er nok et AMD-kort som kan være vanskelig å finne, fordi det er så bra til utvinning. Med 8 GB GDDR5 RAM yter det i en helt habil hastighet, 28 mh/s, og heller ikke dette kortet krever mye strøm. Det finnes også versjoner med 4 GB GDDR5 RAM, hvis du er på utkikk etter et enda billigere grafikkort til utvinningen.

4. AMD Radeon RX Vega 56

Kraftig grafikkytelse som bokser over sin vektklasse

Klokkefrekvens GPU: 1156 MHz | Minne: 8 GB HBM2 | Klokkefrekvensminne: 800 MHz | Strømtilkoplinger: 2 x 8-pin | Strømforbruk: 210 W | Skjermutganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

3890 kr View at NetOnNet NO

Veldig god utvinningsytelse

Høyt strømforbruk

Blir en anelse varmt

AMD Radeon RX Vega 56 er et av grafikkortene på markedet man får mest ut av for pengene. Tester viser at det er raskere enn Nvidia GTA 1070, og takket være Bitcoin-hysteriet er det også billigere. I likhet med de fleste kortene på denne listen kan det være vanskelig å finne på lager. Strømforbruket gjør også at det kan bli dyrt å kjøre dette kortet 24/7 i en utvinningsmaskin. Men det er ingenting å utsette på ytelsen, så om du finner et slikt kort, er det absolutt verdt å vurdere.

5. Nvidia GTX 1080 Ti

Framifrå til utvinning, men dyrt

Klokkefrekvens GPU: 1480 MHz | Minne: 11 GB GDDR5X | Klokkefrekvensminne: 11 GHz | Strømtilkoplinger: 1 x 6-pin; 1 x 8-pin | Strømforbruk: 250 W | Skjermutganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Utrolig ytelse

Fantastisk hash-hastighet

Dyrt både i innkjøp og drift

Inntil Volta eller Turing eventuelt forbigår det, forblir Nvidia GTX 1080 Ti et av de aller raskeste skjermkortene tilgjengelig i 2018. Det er et fantastisk kort til gaming, men også en habil utvinnings-GPU. Det er dog noen problemer som gjør at det ikke klatrer høyere på denne listen. Det er for eksempel ekstremt dyrt, og det trekker mer strøm enn konkurrentene. Dette betyr at du i praksis vil tjene mindre per krone investert i skjermkortet, og det vil ta lengre tid å tjene inn pengene du brukte på å kjøpe det. Hvis du ikke har noe imot å brenne av litt ekstra cash (for eksempel om du vil spille med det raskeste gaming-kortet på markedet), vil du ikke bli skuffet over ytelsen. Med litt knoting kan man komme opp i en hash-hastighet på 32 mh/s.

6. Nvidia GTX 1070 Ti

En ny oppdatering av 1070

Klokkefrekvens GPU: 1607 MHz | Minne: 8 GB GDDR5 | Klokkefrekvensminne: 8 GHz | Strømtilkoplinger: 1 x 6-pin; 1 x 8-pin | Strømforbruk: 180 W | Skjermutganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

4490 kr View at NetOnNet NO

Kraftig og fint

Veldig bra hash-hastigheter

Høyere strømforbruk enn 1070

Dyrere

Der GTX 1070 topper vår liste over de beste utvinnings-GPU-ene, er etterfølgeren GTX 1070 Ti nok et fantastisk kort til å utvinne kryptovaluta. Ved å oppgradere eksempelvis klokkefrekvensen kraftig er 1070 Ti i stand til å gjøre en finfin utvinningsjobb. Det er imidlertid en del grunner til at det befinner seg såpass langt ned på listen i forhold til lillebroren. Først og fremst, siden det er nytt, så koster det en del mer enn 1070. Det vil utgjøre noen riper i lakken om man er interessert i å tjene så mye som mulig så fort som mulig. Det har også et noe høyere strømforbruk, hvilket gjør at det er dyrere i bruk. Til slutt må det også nevnes at en bug i driveren har ført til at dette kortet har hatt lavere hash-hastighet enn forventet. Dette er dog i ferd med å utbedres. Hvis du er av typen som liker å pusle med innstillinger og småforbedringer, så er dette likevel et flott valg om du vil bruke det til mining.