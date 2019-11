Beste pris på våre testvinnere under Black Friday og Cyber Monday

Black Friday er i gang, og det kryr av tilbud der ute! Men kanskje ikke på det produktet du hadde planer om å kjøpe?

De mest populære produktene trenger ofte ikke store avslag for å bli solgt – derfor er det nokså naturlig at man sjelden finner disse publikumsfavorittene på megatilbud.

Heldigvis er det fremdeles en anledning til å kjøpe produktene i god tid før jul, og da skal du likevel kjenne til hvilke priser som regjerer og hvilke forhandlere som stikker seg ut positivt.

På TechRadar tester vi det meste innen forbrukerelektronikk, og disse testene danner grunnlag for våre titalls kjøpeguider. Våre kjøpeguider presenterer de beste modellene innenfor en rekke ulike kategorier. I denne artikkelen samler vi den beste modellen fra flere av våre mest populære kjøpeguider. Slik kan du få raskt overblikk over hva som er best på markedet innen alle disse kategoriene, og ikke minst prisen du må betale for produktene.