Beste gratisspill i 2018: Klare for nedlasting til PC-en din

1. Fortnite Battle Royale

Battle Royale-trenden er enorm for tiden, og Epic Games har bortimot perfeksjonert den med Fortnite Battle Royale. Det ble opprinnelig utviklet som en slags tillegsmodul for Fortnite, men Battle Royale tok av på en måte ingen ventet, og ble fort blant verdens mest spilte spill i 2018.

Hele spilletg baserer seg på et enkelt scenario: du slippes ned i en verden sammen med 99 andre spillere i et møljeslagsmål uten regler, og den eneste vinneren er den som står igjen til slutt. Og takket være den astronomiske suksessen, arbeider Epic Games hardt for å tilføye nye spillmodi og egenskaper hele tiden. Ser man for eksempel på Playground-modusen, dumper den deg et sted på kartet og lar deg bygge opp strukturer i et begrenset tidsrom, før flomportene åpnes og blodbadet begynner.

Noe som er spesielt kult er at Fortnite lar deg spille med vennene dine, uansett hvilken plattform de spiller på. Enten du er på PC, Xbox One, iOS, Android og snart også PS4, kan du prøve deg mot millioner av andre spillere fra alle mulige plattformer.

2. Dota 2

Det er riktig at Dota-universet har utviklet seg fra en Warcraft 3-mod, men Dota 2 er på mange måter en selvstendig enhet, og for ikke å si et av de mest populære gratisspillene.

Ovenfra-og-ned-kampspillet er utrolig aktivt, og genererer premiesummer i millionklassen for seriøse turneringsspillere. Men det er ikke bare for de aller ivrigste.

En kort innføring gir deg det mest grunnleggende, mens Steam-samfunnet trår til med innføringen det opprinnelige MOBA. Ikke vent deg en varm velkomst eller en enkel læringskurve gjennom denne avanserte spillopplevelsen, men ta med deg et par venner, og med Dota 2 vil du bli hektet på et av de største spillfenomenene i PC-historien.