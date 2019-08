Beste gaming-tastatur 2019: Våre favoritter blant alle vi har testet

Det er ikke dumt å legge litt ekstra penger i et godt gaming-tastatur – ikke bare vil det gjøre deg til en bedre spiller, men du vil også få et tastatur som er mer komfortabelt å bruke og som tar seg bedre ut på skrivebordet.

Det beste spilltastaturene er gjerne mekaniske, noe som betyr at de har en spesiell type brytere som de fleste opplever som mer presise og komfortable i bruk. I tillegg finnes det en rekke ulike brytertyper som vil oppleves forskjellig, så bruk gjerne litt tid på finne ut hvilken type som passer deg best. De vanligste er Cherry MX Red, Blue og Brown, i tillegg til produsentenes egne typer som ofte har mange likheter med Cherry MX-bryterne. For eksempel ligner Razers grønne brytere mye på Cherry MX Blue, mens de orange minner mer om Cherry MX Brown.

Ikke minst er gaming-tastaturer gjerne utstyrt med ekstra funksjoner som programmerbare makroer som kan komme godt med i mange spill, og det har også blitt veldig vanlig med RGB-belysning som kan programmeres etter eget ønsker. For de som ikke er opptatt av sånt, er det også greit å vite at lyset gjerne kan deaktiveres.

Husk også at du ikke må bruke enorme summer for å få deg et godt tastatur, og du finner alternativer i alle prisklasser i denne listen.

Her er de 40 beste PC-spillene akkurat nå

Og her er de beste PC-skjermene i 2019

(Image credit: Future)

1. SteelSeries Apex Pro

Tar magnetisme til et nytt nivå

Grensesnitt: Kabel | Belysning: Ja | Programmerbare knapper: ja

Bygget i aluminium

Tastene kan justeres

Stille

Dyrt

Det slanke designet til SteelSeries Apex Pro og den smarte OLED-skjermen kommer godt med, men de viktigste grunnene til at SteelSeries Apex Pro får fem tjerner av oss er den flotte byggekvaliteten, og ikke minst de justerbare magnetiske tastene. Ytelsesmessig er det blant de beste gaming-tastaturene vi har prøvd, og vi mener faktisk at det er verdt den stive prisen.

Les hele vår test av SteelSeries Apex Pro

Razer Huntsman Elite

2. Razer Huntsman Elite

Lys opp hele stua

Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja

Raske aktivering

Taktile taster

Dyrt

Hvis det er fart du er ute etter, så er Huntsman Elite det beste valget, takket være de nye optomechaniske tastene. Det høres komplisert ut, men det betyr i praksis bare at Razer har klart å kombinere mekaniske brytere med optiske sensorer. Det gjør at Huntsman Elite tar aktiveringen av tastene til et nytt nivå, og du må lete lenge for å finne like raske taster andre steder. I tillegg er de også veldig komfortable å bruke, og du får også mer RGB-belysning enn du kan drømme om med på kjøpet. Det trenger riktignok to USB-porter for å fungere og det koster en liten formue, men med teknologi som dette er det verdt det.

Les vår test av Razer Huntsman Elite

Roccat Vulcan 120 Aimo

3. Roccat Vulcan 120 Aimo

Et sci-fi-tastatur

Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja

Feels great to type

Gorgeous lighting

Expensive

Roccat Vulcan 120 er et godt valg hvis du vil ha et tastatur som ser ut og føles bra. Dette slanke tastaturet bruker Roccats egne Titan-brytere, og vi opplever dem som helt glimrende. Her får du en kombinasjon av god taktil tilbakemelding og lydløs komfort. Det er ikke vanskelig å se hvorfor dette er et av de beste gaming-tastaturene på markedet.

Les hele vår test av Roccat Vulcan 120 Aimo

Logitech G513

4. Logitech G513

Spill i stillhet

Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja

Glimrende brytere

Flott RGB-belysning

Ingen media-taster

Det av de største problemene med Cherry MX Red-bryterne er at de gode til gaming, men ikke til så mye annet. Det er også grunnen til at Logitech G513 og de lineære Romer-G-tastene stjeler showet. Den børstede metalloverflaten er også nærmest immun mot fingermerker, og kombinasjonen av flott design og god komfort betyr det at dette er blant de beste gaming-tastaturene på markedet.

Les hele vår test av Logitech G513

Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

5. Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

Sjokkerende mye for pengene

Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja

Cherry MX Brown-brytere

God pris

Plastkonstruksjon

Når du tenker på Alienware, så er det ikke nødvendigvis «verdi for pengene» det første du tenker på, men Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 gir deg nettopp det. For under 1000 kroner får du et robust tastatur med mekaniske taster, dedikerte makrotaster og et flott design. Det er ikke det meste funksjonsrike tastaturet på markedet, men til denne prisen trenger det ikke være det heller.

Les hele vår test av Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

Cooler Master MasterSet MS120

6. Cooler Master MasterSet MS120

En komplett pakke

Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: nei

Kompakt design

Flott belysning

Den medfølgende musen er middelmådig

Ting må ikke alltid være kjempedyre for å være gode, og det er Cooler Master MasterSet MS120 et godt eksempel på. Det skal samtidig sies at dette er en pakke med tastatur og mus, men det er tastaturet som betyr noe her. For rett under tusen kroner får du et tastatur som fint kan konkurrere med andre tastaturer som satser på tilsvarende membran-mekaniske hybridtaster. Her får du massevis av taktil tilbakemelding og dyp gange. Ikke minst er det stille også, så du banke i vei sent på kvelden uten å forstyrre noen. Dette er uten tvil blant de beste tastaturene under 1000 kroner.

Les hele vår test av Cooler Master MasterSet MS120

Corsair K63 Wireless

7. Corsair K63 Wireless

Trådløs gaming på sitt beste

Grensesnitt: trådløst | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja

Perfekt til sofaspilling

Mange funksjoner

Skjør håndleddstøtte

Vi har testet mange trådøse gaming-mus de siste årene, men vi har ikke sett like mange trådløse gaming-tastaturer og enda færre som vi faktisk har likt. Corsair K63 Wireless er derimot noe helt annet. Her har Corsair tatt alt som var bra med den kablede versjonen av K63, og fjernet kabelen uten kompromisser av betydning. Her får du Cherry MX Red-brytere, full RGB-belysning og smarte mediekontroller, og K63 Wireless kan regnes som bevis på at det er fullt mulig å lage trådløse gaming-tastaturer i 2019.

Les hele vår test av Corsair K63 Wireless

Corsair K95 RGB Platinum

8. Corsair K95 RGB Platinum

Gaming-tastaturenes Rolls Royce

Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja

Hypnotisk diskolys

smarte medie- og snarveiknapper

Stilfull aluminiumskonstruksjon

Knotete programvare

Håndleddstøtten blir fort skitten

Prisen er kanskje litt stiv, men Corsair K95 RGB Platinum er også blant de beste gaming-tastaturene vi har prøvd i hele år og du får faktisk mye for pengene. Da snakker vi ikke om trivielle finesser som RGB-lys heller, selv om det definitivt har mye av det med 19 zoners lysliinje og 16, 8 millioner farge – vi snakker heller om de 6 makroknappene, 8 MB innebygget minne og den robuste og stabile aluminiumsrammen.

Les hele vår test av Corsair K95 RGB Platinum

Havit Low Profile Mechanical Keyboard

9. Havit Low Profile Mechanical Keyboard

Lav profil, høy ytelse

Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja

Programmerbare knapper

Tynt og slankt design

Ingen medieknapper

Du tenker kanskje at når du har sett ett gaming-tastatur så har du sett alle, og du forventer deg en stor klump med metall og RGB-belysning. Vel, Havit Low Profiel Mechanical Keyboard kan komme til å overraske deg. Det har riktignok RGB-belysning, men resten av klisjene er kastet ut. Dette tastaturet er i stedet bare så stort som det må være, og det er ekstremt komfortabelt og responsivt å taste på. Du får ingen medieknapper, men det kan vi klare oss uten når tastaturet du får er så bra og til en så god pris.

Les vår test av Havit Low Profile Mechanical Keyboard

Razer Cynosa Chroma

10. Razer Cynosa Chroma

Et tastatur som tåler vann

Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja

Overkommelig pris

Lav profil

Membrantaster

Hvis du er på jakt etter et gaming-tastatur men synes alle modellene med mekaniske taster blir for dyre, så kan Razer Cynosa Chroma være for deg. Du får ikke den samme klikkingen vi kjenner fra mekaniske taster, men hybridtastene fungerer bra nok med 1 ms aktiveringstid og 10 tasters rollover. Og vi må ikke glemme den ville RGB-belysningen du får med. Razer Cynosa Chroma er et av de beste gaming-tastaturene for dem som ikke kan ta seg råd til de dyrere modellene men som likevel vil ha noe som masser godt for spillere.

Les vår test av Razer Cynosa Chroma

Bill Thomas, Gabe Carey og Michelle Rae Uy har også bidratt til denne artikkelen.

Bilder: TechRadar