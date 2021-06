Beste bærbare projektorer 2021

Noen av de kraftigste projektorene er også de minste – her er noen av de beste bærbare projektorene på markedet. Dette er de beste kompakte og bærbare projektorene som er enkle å få med seg hvor enn du måtte ha bruk for dem.

Bærbare projektorer er kanskje ikke det som egner seg best når du skal se den nyeste filmen til Christopher Nolan, noe du nok kunne tenke deg en 4K- eller 8K-TV til, men alle enhetene i denne oversikten er ideelle for deg som ofte reiser i forbindelse med arbeidet. Hvis du ofte besøker kunder eller kolleger for å vise presentasjoner, vil du med de beste bærbare projektorene enkelt kunne komme i gang med presentasjonen på få minutter.

Dermed kan du gjennomføre presentasjonene raskt og enkelt ved bruk av ditt eget utstyr, slik at du slipper å fomle med kabler foran ditt publikum mens du lurer på om dette kommer til å virke. Dermed kan du enkelt kjøre presentasjonene fra en laptop, et nettbrett eller en smarttelefon.

Disse projektorene fungerer dessuten ypperlig til underholdning. Du får et imponerende stort projisert bilde du kan bruke til filmtitting, sportssendinger eller gaming. Men merk deg den maksimale skjermstørrelsen og oppløsningen, ettersom disse spesifikasjonene vil gi deg et inntrykk av hvordan innholdet vil ta seg ut på veggen.

Her er de beste projektorene til hjemmebruk.

ML750e fra Optoma er temmelig mye kraftigere enn PicoPix i lommeformat fra Philips, men den er ikke like liten. Den veier likevel bare 380 gram, og er lite omfangsrik. Dermed er den enkel å ta med seg hvor man vil. Størrelsesforskjellen på denne og PicoPix betyr lite med tanke på kraften du sitter igjen med her. En lampe på 700 lumen som gir gode presentasjoner selv i rom som ikke er helt mørklagt.

Optoma ML750e er en av de beste projektorene i verden, blant annet takket være det imponerende spekteret av tilkoblingsmuligheter. Den leveres med en MHL-klar HDMI-inngang, en USB 2.0-kobling for minnepinner, en universal I/O-kobling og et micro SD-kortspor. ML550 håndterte vår 90-tommers skjermtest med imponerende resultater, og ga aller best resultat omkring 60 tommer. Du må imidlertid kjøpe en dongle for å få tilgang til WiFi.

(Image credit: ViewSonic)

ViewSonic M1 er en allsidig og bærbar projektor, og tross den beskjedne størrelsen har den et greit utvalg av tilkoblingsmuligheter. Dermed er det enkelt å koble til en rekke ulike enheter. Det kompakte designet tar seg godt ut, og gjør det enkelt å ta med seg prosjektoren dit man ønsker. Prisen er heller ikke så verst. Men den lave oppløsningen innebærer at bildekvaliteten ikke er like god som hos mange av konkurrentene. Den maksimale lysstyrken er litt for lav, noe som gir bildene et utvasket preg, særlig når omgivelsene ikke er tilstrekkelig mørklagt. Uansett er dette en utmerket bærbar projektor, særlig til arbeidspresentasjoner.

Er du ute etter noe litt nyere, kom ViewSonic M2 høsten 2020.

3. Epson EB-S41 SVGA Projector Den beste lille projektoren Spesifikasjoner Projeksjonssystem: LCD Oppløsning: 800 x 600 Lysstyrke: 3300 lumen Kontrastforhold: 15000:1 Videoporter: USB 2.0, Wi-Fi, VGA, HDMI, Composite, S-Video Grunner til å kjøpe + Liten og bærbar + Meget stor projeksjonsstørrelse Grunner til ikke å kjøpe - Ikke HD - Størrelsesforhold 4:3

Når man skal velge en ev de beste bærbare projektorene til forretningsbruk, må man vanligvis ofre noe om man skal velge en såpass liten enhet. Men det gjelder ikke for Epson EB-S41. Dens lysstyrke på 3300 lumen er mye kraftigere enn hos mange andre bærbare projektorer, og gir deg mer fleksibilitet når du skal sette opp EB-S41 i omgivelser med en viss bakgrunnsbelysning. EB-S41 er tilstrekkelig liten og lett til at du kan da den med på reiser i forretningsøyemed, men den har også stor projeksjonsstørrelsen – opp til 300 tommer – noe som gjør dette til en utrolig allsidig bærbar projektor til bedriftsbruk.

4. LG CineBeam PH550G Portable Projector Den beste kompakte og trådløse projektoren Spesifikasjoner Projeksjonssystem: RGB LED Oppløsning: 1280 x 720 Lysstyrke: 550 lumen Kontrastforhold: 100000:1 Videoporter: USB, HDMI, Composite, RBG Mål: 174 x 109.5 x 44 mm Grunner til å kjøpe + Enkel å bære + Massevis av tilkoblingsmuligheter Grunner til ikke å kjøpe - Ikke HD - Ikke microSD

LG Minibeam PH550G er en glimrende bærbar projektor som på grunn av den beskjedne størrelsen er ideell for deg som ofte reiser i jobbsammenheng. Den er dessuten trådløs, slik at du kan koble en smarttelefon eller et nettbrett til den og vise presentasjoner og annet innhold raskt og enkelt. Dette passer utmerket for improviserte møter. Tross den beskjedne størrelsen byr den på glimrende lyd- og bildekvalitet.

(Image credit: ASUS)

Asus ZenBeam E1 er en vakkert designet projektor i lommeformat. Den er tilstrekkelig liten og lett til at du kan ta den med deg når du skal gjøre presentasjoner rundt omkring – eller hvis du liker å se på film når du er på reise. Tross den beskjedne størrelsen kan den projisere bilder i en størrelse på opptil 120 Hz, og den har et innebygget batteri på 6000 mAh som kan kjøre projektoren i opptil 5 timer. Det gjør den ganske fleksibel, ettersom du ikke trenger å stresse med å finne et strømuttak. En fiffig detalj er at projektoren også kan fungere som powerbank for andre mobile enheter. Asus ZenBeam E1 er ikke den kraftigste bærbare projektoren man får tak i, men fleksibiliteten, det enkle oppsettet og det fengende designet gjør den til en verdig utfordrer.