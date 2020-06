Beste mesh-nettverk 2020: de beste ruterne for store hjem

Velkommen til TechRadars guide til de beste mesh-nettverkene i 2020!

I motsetning til tradisjonelle WiFi-rutere, som vanligvis bare plasseres i et rom og kringkaster WiFi ut til hele huset, så består de beste mesh-nettverkene av flere enheter som kan plasseres strategisk rundt i huset og sammen sikre god dekning overalt. Dermed kan du få stabil og rask WiFi tilkobling til alle kriker og kroker av huset.

Mesh-nettverk fungerer ved hjelp av et system med flere noder. De mer tradisjonelle Wi-Fi-ruterne har kun én enkelt enhet som gir deg dekning. Wi-Fi-rutere med mesh-teknologi kan på den andre siden ha flere noder man kan plassere rundt på området man vil ha full dekning. Disse nodene tar seg av jobben med å tilby dekning dit hovedruteren ikke rekker ut. Resultatet er en stabil og uforstyrret tilkopling. Dette er også noe man med enkelhet kan montere selv, uten at man trenger hjelp av IT-eksperter.



Hvis du sliter med nettverket, så kan det å investere i en av de beste mesh-ruterne være svaret.

Du skal likevel være klar over at de beste mesh-systemene kan være dyre, og det kan også kreve noe teknisk kunnskap for å finne ut hvilket system som passer best for ditt hus. Heldigvis for deg så har vi gjort den jobben for deg, og nedenfor finner du våre beste anbefalinger i ulike prisklasser og til ulike boliger.

De beste mesh WiFi-ruterne kort oppsummert

Google Nest Wifi

Google Wifi

Netgear Orbi AC2200

Netgear Orbi WiFi 6

TP-Link Deco M9

Ubiquiti Amplifi HD

Linksys Velop

The Google Nest Wifi skrur alt opp et hakk. (Image credit: Google)

1. Google Nest Wifi

Google Wifi og Google Home endelig samlet

Hastighet: 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz samtidig dual-band | Tilkobling: 2 x Gigabit Ethernet | Funksjoner: Avansert sikkerhetsbrikke, Nest Wifi med Google Assistant, personvernkontroll

Flott design

Smarthøyttaler inkludert

Enda enklere oppsett

Ingen store ytelsesforbedringer

Ikke verdt en oppgradering fra forrige modell

Hva er bedre enn mesh-systemet som allerede er det beste? Vel, et mesh-system med en innebygget smarthøyttaler – i hvert fall for deg som er opptatt av smarthus. Google Nest WiFi kombinerer altså Google WiFis brukervennlighet og ytelse med all nytten du får fra Google Home, og alt er pakket inn i et flott design. Kunne du tenke deg noe annet enn det hvite designet Google WiFi er kjent for, skal du også vite at det nye systemet kommer i lyseblå og sandfargede varianter. Google Wifi er altså fortsatt det beste mesh-systemet på markedet, men den nye varianten gir deg enda mer for pengene.

Les hele vår test av Google Nest Wifi

2. Google Wifi

Det beste mesh-systemet fra fremtiden

Hastighet: 802.11ac 5GHz down: 101.41 Mbps, 2.4GHz down: 47.53 Mbps | Tilkoplinger: 2 x Gigabit Ethernet ports per Wifi point (1 WAN and 1 LAN port each) | Antall inkluderte noder: 1-3 | Funksjoner: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX beamforming, Bluetooth Smart ready

Enkel installasjon

Billig

Begrenset kontroll

Lav AC-hastighet

På mange måter er Google Wifi fremtidens ruter. Med denne på plass i huset kan du endelig vinke farvel til tiden da du måtte plassere stygge rekkeviddeforlengere i husets stikkontakter. Konseptet er såre enkelt – du plasserer ut de tre enhetene på strategiske steder i huset, skanner en QR-kode med telefonen, og resten går av seg selv. Enklere kan det ikke bli.

Google WiFi er faktisk så bra at systemet også topper vår liste over de beste WiFi-routerne generelt.

Les hele vår test av Google Wifi

3. Netgear Orbi AC2200 RBK23

Samme Netgear Orbi, bare mindre

Hastighet: 802.11ac 5GHz ned: 68,8 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit Ethernet per enhet | Funksjoner: Disney Circle foreldrekontroll, oppsett via smarttelefon, trebånds nettverk, modulær

Rask

Mindre enn orginalen

Fortsatt dyr

Den originale Netgear Orbi tok verden med storm da den kom ut, og den revolusjonerte nærmest rutermarkedet. Nå har Netgear sluppet Orbi AC2200 RBK23, som er en mindre og billigere ruterløsning for hjemmebrukere. Den har færre antenner og porter enn originalen, men leverer fortsatt veldig god wi-fi-dekning og spesielt hvis du har et gjennomsnittlig stort hus. Ikke minst er enhetene mindre, og det gjør dem litt mindre fremtredende i stua.

Les hele vår test av Netgear Orbi AC2200 RBK23

(Image credit: Netgear)

4. Netgear Orbi WiFi 6

Netgear bringer Wi-Fi 6 til sin serie av mesh-routere

Hastighet: WiFi 6 (IEEE 802.11ax) tri-band med 1x 2.4GHz (1200Mbps), 2x 5GHz (2400Mbps) | Tilkoblinger: 2.5Gbps WAN, 4x Gigabit Ethernet; satellitt- 4x Gigabit Ethernet | Funksjoner: Beamforming implisitt og eksplisitt for 2.4GHz/5GHz-båndene

Glimrende Wi-Fi-rekkevidde og hastighet

Enkelt oppsett og brukervennlig app

Veldig dyrt

Lite støtte for Wi-Fi 6 foreløpig

Hvis du kan tenke deg å kombinere WiFi 6 med mesh, så er Orbi WiFi 6 det beste valget til nå. Prislappen er stiv, men hvis du vil ha det beste av det beste og har et stort hus å fylle med WiFi, så skal du vite at dette systemet leverer varene. I tillegg er det også enkelt å sette opp, og det passer derfor også godt for deg som ikke har så mye erfaring med å sette opp WiFi-nettverk.

Les hele vår test av Netgear Orbi WiFi 6

5. TP-Link Deco M9

En ruter som passer i det smarte hjemmet

Hastighet: 5 GHz: opptil 867 Mbps 2,4 GHz: opptil 400 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit WAN/LAN, 1 x USB 2.0 | Funksjoner: Tri-Band, dødsonefjerner, Innebygget smarthub, innebygget antivirus, QoS, foreldrekontroll

God dekning

Enkelt oppsett

Dyrt

TP-Link Deco M5 var et svært godt system som ga folk tilgang til mesh-nettverk uten å betale altfor mye, og med M9 har TP-Link tatt det hele et steg videre ved å integrere støtte for smarthus-enheter ved siden av hastigheter og dekning som kan måle seg med de beste i bransjen. Dette systemet er riktignok litt dyrt, men det er også stappfullt av funksjoner som innebygget foreldrekontroll og antivirus.

Les hele vår test av TP-Link Deco M9

6. Amplifi HD

Bringer stil til mesh-nettverk-markedet

Hastighet: 802.11ac 1300 mbps | Tilkoblinger: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Funksjoner: modulær dekning, moderne design, berøringsskjerm

Moderne estetikk

Enkelt å sette opp

Dyrere enn konkurrentene

Amplifi HD er blant de dyrere mesh-systemene på markedet, men det moderne og enkle designet vil nok friste mange likevel. Den sentrale boksen har et utseende som gjør at mange ikke har noe imot å plassere den godt synlig, og det kan gjøre det lettere å oppnå best mulig dekning. På toppen får du også glimrende ytelse.

Les hele vår test av: Amplifi HD

Brukervennlig mesh-WiFi som koster.

Hastighet: 2 x 802.11ac: 867 Mbps, 802.11n: 400 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit LAN | Funksjoner: App-basert oppsett, 716 MHz ARM Cortex A7 processor, beamforming

Modulært mesh-nettverk

Diskret design

Stiv pris

Ytelsen er for avhengig av plassering

I likhet med Google WiFi og Netgear Orbi prøver også Linksys å gjøre trådløse nettverk enklere med sitt Velop-system. Denne løsningen koster litt mer enn noen av konkurrentene, men oppsettet er gjort i løpet av minutter takket være den tilhørende appen du laster ned fra App Store eller Google Play. Dermed kan du få full og sømløs wifi-dekning selv i store hus, og du slipper å bruke knotete ekstendere som gjør at du må veksle mellom ulike nettverk manuelt.

Les hele vår test av Linksys Velop