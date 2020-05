Beste TV i 2020: Test-favorittene våre samlet

De beste TV-ene i 2020 utgjør virkelig litt av en liste. Dette er det beste av det beste innen bilde, prosessering, tilkoblingsmuligheter, smartplattformer, støtte for formater, byggkvalitet og design. Dette er modellene uten sidestykke fra fjoråret – eller, noen sidestykker var det, og de finner man nettopp på denne listen.



Det er et enormt antall TV-er som ender opp på det norske markedet hvert år, og samtlige er ute etter din oppmerksomhet og ditt TV-budsjett. Derfor har vi samlet samme de beste TV-ene i 2020, og ikke bare toppmodeller som bruker teknologier som QLED og OLED, men også de mer rimeligere modellene.



Selv om TV-ene på denne listen vil være gode kjøp en stund fremover, så er det verdt å huske på at 2020-modellene nå er i ferd med å rulles ut i butikkene. Dermed vil vi garantert snart få se modeller som tukter plassene til TV-ene på denne listen – som for det meste består av 2019-modeller – så det kan være verdt å komme tilbake til listen i løpet av ukene som kommer, slik at du får med deg de virkelige sluggerne innen TV-verdenen.



Det viktigste å huske på er dog at alle disse TV-modellene befinner seg på denne listen fordi de har en ytelse som er imponerende, men det betyr ikke nødvendigvis at hver enkelt modell er den som passer aller best for akkurat ditt hjem. Det er verdt å forsikre seg om at du kjøper en TV med riktig størrelse for nettopp det rommet du bruker til å se på TV, og du burde også tenke over hvilke tilkoblingsmuligheter og funksjoner du trenger.

Dette er altså aspekter du er nødt til å forholde deg til mens du leser denne guiden, og hvis du trenger hjelp til å forstå begreper og spesifikasjoner, så finner du masse informasjon på side 2 i denne artikkelen.

4K OG UHD Den korte historien er som følger: «4K» og «UHD» refererer til det samme, hvilket er en oppløsning på 3840 x 2160. Forskjellen ligger i hvilke bransjer som tok begrepene i bruk først, og av hvilke grunner. 4K var opprinnelig et navn på et format for høyoppløselig digital kinofilm. I tilknytningen til digitaliseringen av norske kinoer var det for eksempel mye snakk om 2K versus 4K. Da TV-er etterhvert begynte å komme med en lignende oppløsning (litt lavere i høyden, 4K-navnet kom opprinnelig av at bildet inneholdt over 4000 såkalte linjer), var ikke TV-bransjen klar for å markedsføre sitt eget navn på teknologien, og Ultra High Definition, eller «UHD», TV-bransjens navn på oppløsningen, ble dermed hengende etter. På folkemunne og i markedsføringsøyemed ble altså «4K» nærmest enerådende. Her i Techradar bruker vi først og fremst begrepet «4K», siden dette er mest brukt av folk flest, men om «UHD»-begrepet sniker seg inn, så kan man berolige seg med at man nå vet at begge to betyr det samme: en oppløsning på 3840 x 2160.

«Så, burde jeg kjøpe TV nå, eller burde jeg vente?»

Dette er et spørsmål som går igjen. Som det meste annet av teknologi er TV-er noe som kontinuerlig og gradvis blir bedre — hvilket betyr at, ja, om du venter et år, vil større og bedre TV-er være tilgjengelig for mindre penger.

Likevel, i det siste har det vært et oppsving i den teknologiske fremgangen, i det produsenter har hastet mot å ta i bruk nye fremvisningsstandarder, inklusive 4K, Wide Colour Gamut og HDR.

De aller fleste TV-produsentene støtter nå disse nestegenerasjonsteknologiene, men i mange tilfeller må du lese det som står med liten skrift.

Så lenge ditt neste TV-kjøp støtter disse teknologiene (en tommelfingerregel er å se etter Ultra HD Premium-sertifikasjon), så regner vi med at du ikke kommer til å angre om et halvårs tid, når neste runde TV-er er på vei.

OK, men la oss si at du har lyst til å høre om fremtidens TV-apparater. Hvis det er tilfellet, ville vi ikke vært rare skribentene om vi utelot den nye HDMI 2.1-standarden, en nyhet som ikke bare støtter UHD2 (7680 x 4320) i 60 bilder per sekund, samt vanlig UHD (3840 x 2160) i 120 bilder per sekund, men som også muliggjør bruken av en hel del gaming-spesifikk teknologi over HDMI.

Dette er helt klart kul teknologi, men med mindre gaming virkelig er i fokus, så tror vi at du kommer til å være fornøyd om du kjøper nå.

1. Samsung Q90 QLED TV

Er dette den beste TV-en noensinne? Det er godt mulig!

Glimrende bildekvalitet

Utrolig HDR-ytelse

Bredere innsynsvinkel

Omfattende smart-TV-plattform

Flott design og god byggekvalitet

Ikke Dolby Vision-støtte

Ikke Dolby Atmos-høyttalere

Fjorårets Samsung Q9FN fikk mye skryt for funksjonsutvalget og bildekvaliteten. Likevel var den ikke perfekt, og det fikk blant annet kritikk for svak innsynsvinkel og overagressiv lokal dimming som knuste detaljer som nærmet seg sort.

Nå som nye Q90R er her, er det tydelig at Samsung har tatt til seg kritikken, for her får du betydelig bedre innsynsvinkel på et nivå som kan måle seg med OLED, og lokal dimming som sikrer godt sortnivå uten tap av detaljer. I tillegg er det nye Ultra Black Elite-filteret intet mindre enn en åpenbaring, gjennom å avvise ambient lys på et nivå som nærmest ikke er til å tro.

Det er liten tvil om at Q90R er den mest imponerende QLED-modellen vi har testet til nå, både på grunn av funksjonsutvalget og den ekstremt imponerende bildekvaliteten. Denne TV-en yter rett og slett på et nivå som gjør at den kan konkurrere med og ofte også overgå de beste OLED-modellene på markedet.

Les hele vår test av Samsung Q90 QLED TV

2. LG C9 OLED (2019)

Verdens smarteste TV?

55-tommer: LG OLED55C9 | 65-tommer: LG OLED65C9 | 77-tommer: LG OLED77C9

Dolby Vision og Dolby Atmos

AI-forbedret smart-TV

Flott design

Litt svak lysstyrke

Svakere høyttalere enn LGs beste OLED-skjermer

LG C9 erstatter C8 fra i fjor, og den kommer nærme å slå Q90 ovenfor mens den samtidig representerer et imponerende steg frem for TV-produsentens OLED-teknologi.

Her kombineres en glimrende skjerm med et enormt utvalg funksjoner og formater og LGs glimrende smart-TV-plattform, og det gjør at dette utvilsomt er en av verdens beste TV-er. Forskjellene er faktisk ikke så store fra fjorårets modell, men den nye 2.-generasjons a9-prosessoren sikrer at bildeprosesseringen er førsteklasses.

Den er ikke like lyssterk som en del LCD-TV-er, men det dype sortnivået sikrer likevel en enorm dynamisk bredde. I tillegg leverer den også livlige og vakre farger, og detaljnivået med 4K-innhold er utrolig.

LG har også dyrere modeller å by på som W9 og E9, men da betaler du først og fremst for en flottere formfaktor og kraftigere lyd. Hvis du først og fremst er opptatt av å få best mulig bilde for pengene, så er det altså C9 du burde vurdere.

Les hele vår test av LG C9 OLED

3. Samsung Q900R QLED TV (2018)

En 8K LCD-LED TV for historiebøkene

65-tommer: Samsung QE65Q900RATXXU | 75-tommer: Samsung QE75Q900RATXXU | 85-tommer: Samsung QE85Q900RATXXU

8K-bildene er stortartede

Utrolig lysstyrke og farger

Grensesprengende oppskalering

Forutsigbar dyr pris

8K-TV-en vi har ventet på? Siden det per nå ikke er rare mengdene 4K-materiale tilgjengelig kan man kanskje lure på om Samsung har vært litt tidlig ut med denne modellen. Likevel er dette verdens første faktiske 8K-TV, og selv om man lett kan være kritisk om man snakker om Samsung Q900R, så er den likevel et produkt som dytter oss inn i en ny æra med bildekvalitet på TV-fronten.



Bildene man får om man ser på 8K-materiale er utrolige. De ser ut som virkeligheten – bare bedre. Det som dog er enda viktigere, gitt at de store mengdene med 8K antageligvis lar vente på seg, er at 85Q900R gjør at alt av dagens lavoppløselige kilder tar seg bedre ut enn de gjør på noen annen TV.



Hvorvidt 8K kommer til å være like relevant på små skjermer gjenstår å se, men har man stort nok rom og stort nok budsjett er Q900R en blendende visjon for fremtiden, som samtidig også er verdt å kjøpe. I Norge kan man få modeller på 65, 75 og 85 tommer, mens prisen varierer (i skrivende stund) mellom 50 og 150 tusen – ikke helt passende riktig alle lommebøker, men med såpass stort spenn i valgene kan disse TV-ene likevel passe for noen og enhver.



Les hele vår test av Samsung Q900R QLED

4. Sony Bravia AG9 OLED

AG9 Master Series er en OLED som kan sparre med de beste

65-tommer: Sony Bravia 65AG9 | 55-tommer: Sony Bravia 55AG9

Førsteklasses oppskalering

Acoustic Surface Audio+

Ingen HDR10+

Oppdateringen til fjorårets AF9 OLED skuffer ikke. Den er best i klassen på oppskalering, og sikrer dermed at alle SD- og HD-bildene ser oppsiktsvekkende detaljerte ut på 4K-skjermen, og OLED-panelet klarer å trekke utrolige farger og kontraster ut av bildet. Sonys lydteknologi, Acoustic Surface Audio+, innebærer at man får lyd som stammer fra vibrasjoner i selve skjermpanelet, slik at man får en enorm lyd som ikke begrenser seg til å komme fra høyttalerelementer som står vinklet ned. Her har man et lydsystem med to kanaler, snarere enn den foregående modellens 3.2-kanalssystem.



Det er noen feil man kan merke seg. Man får både Dolby Vision og Dolby Atmos, men det er ingen støtte for HDR10+, noe som kan være et problem, litt avhengig av hvilke strømmetjenester og hvilket HDR-format man tar i bruk. AG9 er dog sertifisert for IMAX Enhanced, om man er av typen som har lyst på ting som sideforhold i IMAX-format og lydmiks i DTS.



AG9 får man i 55, 65 og 77 tommer, så det er potensielt mye skjerm å hente her – men det er verdt å merke seg at den minste modellen koster over 25 000 kroner, så dette er ingen billig TV.

Les hele vår test av Sony A9G Master Series OLED

5. Panasonic GZ2000E 4K OLED TV

A nydelig OLED-TV et skreddersydd panel og en heidundrende lyd

55-tommer: Panasonic TX-55GZ2000E | 65-tommer: Panasonic TX-65GZ2000E

Bred støtte for HDR

Skreddersydd OLED-panel

Framifrå lyd

Dårlig støtte for apper

Ingen HDMI 2.1

Panasonic GZ2000E er med rette på toppen av Panasonics TV-hierarki, og har et skreddersydd OLED-panel som hever bildekvaliteten over de (allerede imponerende) GZ1500- og GZ1000-modellene.



Panasonic skiller seg ut med ekstra bred støtte til HDR, og GZ2000E takler HDR10, HDR10+, Dolby Vision og HLG, de samme formatene som støttes av den langt billigere GX800 LED – noe som vil si at man aldri vil komme borti problematikk der man ikke får spilt av materiale i sin beste kvalitet.



Produsentens nære forhold til fargekorrigerere i Hollywood synes via at GZ2000E er en referansemonitor som faktisk brukes i produksjon i USA – selv om man ikke kan kjøpe Panasonic TV-ene i butikken over dammen.



Det som virkelig skiller GZ2000E fra resten er lydsystemet. Med høyttalere på 140 W, delt mellom heftige oppadvinklede elementer og en innebygget lydplanke er dette muligens det nærmeste en kommer kinolyd, uten å måtte investere i riktig hjemmekinoanlegg (eller å besøke kinoen).



Helt klart en av årets beste TV-er, selv om man må ut med nærmere 40 000 for 55-tommersmodellen.

Read hele vår test av Panasonic GZ2000 TV review

6. LG E9 OLED

En praktfull OLED-TV

55-tommer: LG OLED55E9 | 65-tommer: LG OLED65E9

Nydelig design

Dynamiske og livlige bilder

Ustabil Bluetooth for hodetelefoner

Ingen HDR10+

LG E9 OLED har helt klart designelementene i orden. Det tynne glasspanelet klarer seg uten rotete føtter eller kanter rundt skjermkanten, og effekten er forbløffende. LGs nye α9 Gen2-prosessor jobber også hardt for å forsikre at detaljene er smukke og at man bevegelsene fremstår riktig – med på kjøpet får man også det typiske dype sortnivået og de rike, fargesprakende fargene man forventer med et OLED-produkt.



Vi er fortsatt triste for at vi ikke får med samme integrerte lydplanke vi får med E7 – både E8 og E9 har fått en tynnere høyttalerstripe istedenfor – men med 4.2-kanaler og Dolby Atmos får man likevel et dynamisk lydbilde som yter langt bedre enn en vanlig TV.



Når alt kommer til alt er det vanskelig å argumentere for E9 over C9, gitt at man får den samme gode bildeprosesseringen, samt den geniale smart TV-plattformen WebOS (nå med integrert Alexa og et oppgradert og enklere menysystem.) Likevel, er det slik at du vil ha en OLED-TV som tar seg like godt ut som bildet den produserer, samt et dugelig lydsystem, så vil E9 være et fantastisk bidrag til stuen din.

Les hele vår test av LG OLED E9

7. Philips OLED 804 (2019)

OLED og Ambilight er en flott kombinasjon

55 tommer: Philips 55OLED804 | 65 tommer: Philips 65OLED804

Ambilight er oppslukende

Mye for pengene

Android TV er ikke perfekt

Hvorfor velge Philips 804 OLED over andre OLED-TV-er når det er så mange å velge mellom? Man kan argumentere for at svaret er Ambilight, en teknologi som projiserer nydelig stemningslys rundt TV-en, noe som gjør de framifrå bildene på skjermen enda bedre.



804 OLED er ikke bare en gimmick: takket være Philips' kraftige bildeprosessor, P5, klarer TV-en å gi OLED-bildene et skikkelig løft, noe som får frem bedre kontrast og spektakulære farger – selv om man oppskalerer fra SD/HD-materiale. Philips har også klart å oppgradere fjorårets 803-modell med støtte for både Dolby Vision og HDR10+, noe som betyr at du ikke trenger å velge hvilket HDR-format du vil satse på.



Android TV-brukergrensesnittet er ikke helt smertefritt, men gitt at du får såpass mye for pengene er dette en OLED-TV det er vel verdt å ta en titt på.

Les hele vår test av Philips OLED 804

8. Samsung Q8DN QLED TV (2018)

Samsungs QLED-TV-er fra 2018 fortsetter å imponere

65 tommer: Samsung QE65Q8DN | 55-inch: Samsung QE55Q8DN

Ekstremt lyse HDR-bilder

Eksepsjonell kontrast

Bra smart-TV-system

Dårlig innsynsvinkel

Noe blooming i baklyset

Selv om den helt klart er et steg ned fra Samsungs enerådende Q9FN er Q8DN likevel en fantastisk TV. Fenomenalt lyssterk, fargerik og ekstremt skarp – den har alt den trenger for å gjøre et skikkelig inntrykk ved bruk av dagens beste bildekilder.



Det er verdt å nevne at dette er en fantastisk TV til bruk med HDR-innhold, siden det direktebelyste panelet klarer å lure ut hele 2100 målte nits med lys fra et 10 % hvitt HDR-vindu. En slik mengde lysstyrke er ikke å finne hos andre TV-er til lignende pris, og vil garantere at TV-en leverer i det øverste sjiktet når det gjelder HDR-lysstyrke, med spektakulær effektivitet.



Hvorfor er den ikke høyere på listen? Hvis man ser på TV-en fra krapp innsynsvinkel vil fargemetningen synke og lyslekkasje bli mer synlig. Samtidig er Samsungs såkalte Auto motion-prosesseringssystem i overkant aggressiv, hvilket fører med seg såpass mange distraherende bieffekter at det blir et lite komfortabelt bilde å se på. Heldigvis virker det ikke som om bildet er gelébasert om man – som vi foretrekker å gjøre – slår av prosesseringen.



Et annet aber er at denne modellen, sammenlignet med den generelle Samsung-standarden, er noe kjedelig. Den er dypere enn de fleste andre TV-er på baksiden, føttene den står på er to vanlige støtter snarere enn en fjong sentral blokk og alle tilkoplingene sitter bakpå selve TV-en fremfor i en sentral koplingsboks.



Dette er selvsagt småplukk, og bildekvaliteten er likevel helt i toppsjiktet for LED-LCD-baserte TV-er. Likevel er dette årsaken til at Q8DN befinner seg nede på åttendeplass på vår liste.



Les vår test av Samsung Q8DN QLED TV

Fortsett videre til side to, der vi tar for oss hva man bør se etter når man skal kjøpe TV!