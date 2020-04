Beste smarte lyspære 2020

Smartbelysning er en av sidene ved et smarthjem det er enklest for de fleste å håndtere. Det krever lite forklaring, installering og fikling, og før du vet ordet av det kan du nyte de flotte fargetonene fra de nye smartlyspærene dine. Disse kan du styre med bare mobiltelefonen eller stemmen.

Noe av det flotte med smartbelysning er alle mulighetene den gir deg. Du kan styre dem med mobilen eller stemmen, endre fargetone, lysstyrke og valører. Smartbelysning gir deg så mange muligheter at du kommer til å lurer på hvorfor du ennå ikke har tatt spranget.

Selv om du ikke følger så veldig mye med på smartbelysningsfronten, har du sikkert hørt om Philips Hue. Dette er absolutt et av de største navnene innenfor enheter til smarthjem, men det betyr ikke at det ikke er flere som konkurrerer om oppmerksomheten. Lang ifra.

Lifx er ett av flere selskaper som har virkelig spennende saker å by på. Fra Hive får du rimelige produkter, og fra Nanoleaf får du belysning som like gjerne kan betraktes som hjemmedekor.

Hvert av de ulike systemene har sine egne fordeler og ulemper. Her skal vi snakke deg gjennom de viktigste merkene, og vise deg hvilke løsninger innenfor smartbelysning som vil egne seg best i din bolig.

En kort oversikt over de beste smartlyspærene:

Philips Hue Color Ambience LIFX A19 Nanoleaf Light Panels Hive Active Light Sengled Element Classic Starter Kit LIFX Mini Color IKEA Trådfri Eufy Lumos

1. Philips Hue Color Ambience

Det største navnet, og med god grunn

Effekt: 10 W | Farger: +16 millioner | Fargetemperatur: 2000-6500 K | Lumen: 806 | Varighet: 25 000 timer | Høyde: 109,2 mm | Diameter: 62 mm

Engel å installere

Godt integrert med andre tjenester

Krever en hub for å fungere

Dyr

Det er en veldig god grunn til av Philips Hue er det største navnet innenfor smartbelysning. Det er utvilsomt et av de beste kjøpene på markedet. Pærene gir det mest naturlige lyset av all smartbelysningen vi har testet. Appen er enkel å betjene, og installasjonen går som en lek.

Philips Hue-pærer krevde tidligere at du hadde Hue-huben for at de skulle fungere, men produsenten har nå supplert utvalget med modeller som har innebygget Bluetooth. Dermed kan du nå komme i gang med kun en enkelt pære, og du slipper å investere i et start-kit om du bare vil prøve ut løsningen.

Utover det finnes det også en rekke kits og ulike pærer i Hue-serien. Du får både vanlige hvite pærer, pærer som lyser i alle slags farger, varianter som etterligner gammeldagse glødepærer og alternativer som er ment å brukes ute – mulighetene er nesten uendelige.

Les hele vår test av Philips Hue

2. LIFX A19

Stilige og imponerende

Effekt: 11 W | Farger: 16 millioner | Fargetemperatur: 2500-9000 K | Lumen: 1100 | Varighet: 25 000 timer | Høyde: 114,8 mm | Diameter: 62 mm

Rimelig oppsett med enkeltpærer

Spenstige fargevalg

Ingen muligheter for naturlig belysning

Omfangsrike

Lifx er en uvanlig plante i smartbelysningsfloraen. Her er det ikke gjort noen forsøk på å gjenskape den varme tonen fra en glødelampe, men det er i stedet satset på skarpe og kraftige fargetoner.

Hvis du er ute etter en pære som stikker seg frem, noe som vil bade rommet i en varm rødtone eller en kraftig valør av lilla, er dette virkelig en lyspære for deg. Her er det et morsomt fargehjul med innstillinger fra 1-100 %, og du får så mange muligheter for egendefinerte innstillinger at det til tider kan bli litt overveldende.

Men dette er ikke bare en gimmick. Når du slår på denne for første gang, kan du få deg litt av et sjokk. Lyset pæren sender ut er faktisk temmelig varmt i tinen, og behagelig å befinne seg i nærheten av.

Akkurat som med Hue, får du en mengde valgmuligheter med Lifx-pærene. Det finnes blant annet en «pluss»-versjon av disse lyspærene. De gir deg en nattmodus som forsterker nattsynet til sikkerhetskameraer innendørs ved å sende ut et lavfrekvent lys.

Les hele vår test av Lifx

3. Nanoleaf Light Panels

Her er lyset for passer til humøret ditt – eller til musikken

Effekt: 60 W | Farger: 16,7 millioner | Fargetemperatur: 1200-6500 K | Lumen: 100 LM/Panel | Varighet: 25 000 timer | Høyde: 210 mm | Bredde: 240 mm

Gjør belysning moro

Enkelt oppsett

Vanskelig å ta ned når de først er montert

Litt bug-befengt app

Du liker lys, men du hater lyspærer. Det forstår vi. Det er klumpete saker. Dermed er kanskje Nanoleaf noe du vil like bedre.

Nanoleaf Light Panels (tidligere kjent som Aurora) har snudd opp-ned på selve konseptet belysning. Med et utvalg av triangulære paneler skaper du en dynamisk form på veggen (eller i taket, eller begge deler), som kan variere mellom flere enn 16 millioner farger.

Her har du også en separat Rhythm Module, som gjør at Nanoleaf kan respondere på lyduttrykk i rommet den befinner seg i. Dermed reagerer den godt på musikk, slik at du havner i sentrum av din egen musikkvideo.

Hvis du heller vil bestemme på forhånd hva lyspanelene skal foreta seg, kan du velge fra et bredt utvalg av brukerdefinerte oppsett som kjører gjennom ulike estetisk behagelige konfigurasjoner.

Grunnpakken omfatter ni paneler. Men du kan velge å legge til flere, og med hjørnefester kan du skape former som krummer seg rundt hjørner, kryper langs vegger og opp i taket, om du vil.

Les hele vår test av Nanoleaf Light Panels

4. Sengled Element Classic Starter Kit

Smart og grunnleggende belysning til en rimelig penge

Effekt: 9 W | Farge: Hvit | Fargetemperatur: 2700 K | Lumen: 800 | Varighet: 25 000 timer | Høyde: 130 mm | Diameter: 60 mm

Billig!

Kompatible med Google Home og Alexa

Bare hvitt lys

Ikke så avansert som Philips Hue

Om du er på jakt etter den rimeligste innfallsporten til smartbelysning, burde du sjekke ut lyspæreserien Sengled Element Classic. Disse lyspærene finnes imidlertid bare i hvitt, men de er alt du trenger for å komme deg i gang med smartbelysning. Her får du integrert kompatibilitet med de fleste store smarthjemsystemene, som Amazon Alexa og Echo Plus, Google Assistant og IFTTT.

Når det er sagt, virker også lyspærene fra Sengled litt billige, og appen er heller ikke den mest brukervennlige eller stabile vi kar vært borti. Det er enorme forskjeller på lyspærene fra Philips Hue eller LIFX og Sengled. Men sistnevnte koster omtrent tiendeparten, og gir deg dermed svært mye for pengene.

Sengled Element Classic Starter Kit finnes ikke i norske nettbutikker, men kan blant annet bestilles fra Amazon.

5. LIFX Mini Color

Et rimelig alternativ til lyspærene i full størrelse

Effekt: 9 W | Farger: 16 millioner | Fargetemperatur: 2700 K-9000 K | Lumen: 800 | Varighet: 25 000 timer | Height: 104 mm | Diameter: 60 mm

Lys som endrer farge!

Relativt billige

Ofte på tilbud

Småforvirrende oppsett

Når vi først er inne på dette med rimelig, allsidig smartbelysning, vil det være synd og skam å uteglemme LIFX Mini. Dette er det minste medlemmet av LIFX-familien, men også det rimeligste valget for ferske innehavere av smarthjem.

Det som skiller miniversjonen fra varianten i full størrelse er åpenbart selve størrelsen på lyspærene og hvor mye lys den kan sende ut. Men hvis du ikke skal belyse en stor dagligstue, men heller for eksempel vil bruke dem på badet, kan disse være et godt valg.

Hver pære kan gi 16 millioner farger. Disse velger du fra et fargehjul i LIFX-appen, eller fra Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant eller IFTTT, hvis du foretrekker å kontrollere belysningen uten å måtte berøre noe.

LIFX Mini er velbalansert, gir deg ganske mye for pengene – og er billig.

6. IKEA Trådfri LED Bulb

Enkel, minimalistisk og pålitelig – som det meste annet fra IKEA

Effekt: 8,9 W | Fargetemperatur: 2700 K | Lumen: 806 | Varighet: 25 000 timer | Høyde: 11 cm | Diameter: 60 mm

Svært enkel

Ulike sokler

Rimelig

Ingen fargevarianter

Avgenger av en egen, separat enhet for å gi avanserte funksjoner

IKEA har dyppet tærne i smarthjemmarkedet med sin Trådfri-serie med smartlyspærer. De har helt klart ikke så mange funksjoner og farger som de ledende merkene – som Philips og LIFX – men de gir deg et system det er lett og bruke, og som det er enkelt å integrere med IKEAs møbler.

Du kan velge varianter i både hvitt og farger, og de passer i sokler av typene E14 og E27. I serien finnes det også panellys og spotter, og du kan velge det som passer i det du måtte ha av skap, skrivebord og andre typer paneler.

Vi liker denne serien fordi den er rimelig, enkel og grei å bruke. For å kunne utnytte noen av de mer avanserte funksjonene må du imidlertid synkronisere lyspæren med en separat enhet, slik at den får adgang til routeren din. Men du har massevis av muligheter, blant annet støtte for Alexa.

7. Eufy Lumos Smart Bulb

En enkel smartlyspære for nybegynnere

Effekt: 9 W | Fargetemperatur: Kan ikke varieres | Lumen: 800 | Varighet: 20 000 timer | Høyde: 140 mm | Diameter: 65 mm

Rimelig

Støtte for Alexa og Google Assistant

Enkel å betjene

Bare én valgmulighet

Ingen farger

Eufy (som eies av Anker) har skapt seg et stort navn med sine robotstøvsugere, og skaper noen av de beste konkurrentene til iRobot. Men de prøver seg også med smartlyspærer.

Det kan være litt for tidlig å prøve ut Eufys smartlyspærer. Foreløpig består hele sortimentet av én lyspære, men den er rimelig, og enkel å betjene. Dette gjelder spesielt hvis du er litt usikker på smarthjemteknologi, og ønsker deg noe enkelt å rimelig å prøve deg frem med.