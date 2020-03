Beste mobil 2020: Test-favorittene våre samlet

Hvis du er ute etter ny mobil og vil vite hvilke telefoner som er de beste kjøpene, så har du kommet til riktig sted. I vår alltid oppdaterte «beste mobil 2020»-liste finner du nemlig de 10 telefonene vi mener er best akkurat nå.

Listen vår vært ganske uforandret en stund siden OnePlus 7T og OnePlus 7T Pro ble introdusert mot slutten av 2019, men det har det blitt forandring på nå som Samsung Galaxy S20 og S20 Plus har tatt førsteplassen. I tillegg er som kjent ikke OnePlus 8 spesielt langt unna heller, og ryktene går også om en ny og rimelig iPhone som kan komme til å finne seg en plass på listen.

Vi tester disse telefonene grundig, og legger spesielt stor vekt på batterilevetid, skjermkvalitet, design og kamera. I tillegg spiller prisen inn på den endelige vurderingen vår.

Nedenfor finner du listen vår kort oppsummert, og på de påfølgende sidene tar vi for oss hver mobiltelefon mer i detalj.

De beste mobilene kort oppsummert:

1. Samsung Galaxy S20/S20 Plus

De beste smarttelefonene på markedet

Lanseringsdato: Mars 2020 | Vekt: 163g / 186g | Mål: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm / 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | OS: Android 10 | Skjermstørrelse: 6,2 tommer / 6,7 tommer | Oppløsning: 1440 x 3200 | CPU: Exynos 990 | RAM: 8 GB / 12 GB | Lagring: 128 GB (S20) or 128 GB / 256 GB / 512 GB (S20 Plus) | Batteri: 4000 mAh / 4500 mAh | Bakkamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Frontamera: 10 MP

Den beste skjermen på markedet

Glimrende kameraer

Enda høyere pris

Mange små forbedringer

Samsung Galaxy S20 er de neste smarttelefonen på markedet akkurat nå, og det inkluderer både grunnmodellen og S20 Plus, i og med at de to modellene er så like med unntak av størrelse og et par spesifikasjoner.

De tar det beste som er tilgjengelig av teknologi, og setter det sammen til en fristende pakke vi hadde stor glede av mens vi gjennomførte vår testing.

Skjerm: Begge de to modellene har skjermer som rager over alle andre, og de støtter begge 120 Hz oppfriskningsrate som sikrer jevnere scrolling og spilling.

Batterilevetid: Batterilevetiden til Galaxy S20 og Galaxy S20 Plus er ikke de beste vi har sett, men størrelsen er økt fra S10-serien og de holder til en hel dags bruk.

Begge modeller er også utstyrt med trådløs lading, og omvendt trådløs lading gjør også at du kan dele strøm med andre eller lade opp trådløse ørepropper.

Kamera: Samsung har forbedret kamera, sammenlignet med Galaxy S10. På papiret kan det virke ganske likt, men større piksler og forbedret programvare gir gode resultater.

Mini-konklusjon: S20 og S20 Plus er fullstappet av det beste Samsung har å by på, og til sammen sikrer det at de gir deg den beste smarttelefonopplevelsen på markedet nå. Hvis vi må velge, går vi for den den større skjermen, det større batteriet og det litt bedre bakkameraet til S20 Plus, men begge de to modellene fortjener å sitte på smarttelefontronen akkurat nå.

