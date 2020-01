Beste PC-spill 2020: Toppspillene du bare MÅ prøve

Enten du bare prøver å i finne ut hva det neste PC-spillet ditt skal være eller du er helt ny i PC-spillingens verden, så har du kommet til riktig sted. Vi har samlet de beste PC-spillene fra ulike sjangre, og hver eneste av disse utgivelsene understreker at PC er en fantastisk spillplattform.

Nå som markedet for grafikkort er mer konkurransepreget enn på lenge og AMD har lansert sin Ryzen 3000-serie av prosessorer, har 2020 blitt et fantastisk tidspunkt å komme i gang med PC-gaming. Hvis du har lyst å vite hvilke spill du bør se nærmere på akkurat nå, er det bare å lese videre.

Vi har nemlig samlet de beste PC-spillene du kan kjøpe, fra tidligere konsolleksklusive spill som Red Dead Redemption 2 som endelig er ute på PC, til nyere kvalitetsspill som Sekiro: Shadows Die Twice og Control. Tro oss når vi sier at dette er spill du bør prøve ut.

Er PC-spilling helt nytt for deg, ønsker vi deg hjertelig velkommen til en helt ny verden av spillopplevelser. Du kommer garantert til å støte på elitister som har en lite vennligsinnet holdning til nykommere, men vi her i TechRadar vil at alle skal føle seg like velkommen. Med det i tankene, stuper vi inn vår oversikt over de beste PC-spillene du kan spille akkurat nå.

Beste nye PC-spill – Halo: Reach

Halo: Reach er kanskje ikke et mesterverk, men det er ikke langt unna. (Image credit: 343 Industries)

Halo: Reach fungerer som en forløper til 2001-utgivelsen Halo: Combat Evolved, og mens det opprinnelig ble sluppet for Xbox 360, kommer det nå for første gang til PC i remastret utgave. Dette var det siste Halo-spillet Bungie utviklet før de skilte veier med Microsoft, så dette kan nærmest regnes som en svanesang. Og det er en vakker en også, med friske farger og flotte animasjoner.

Samtidig er også gameplayet bra, noe vi selvfølgelig forventer når Bungie står for utviklingen. I tillegg er historien oppslukende, karakterene er lette å like, og fiendene er smarte og utfordrende.

Halo: Reach er kanskje ikke å regne som et mesterverk, men det er ikke langt unna heller. Hvis du ikke fikk mulighet til å spille det da det kom ut for første gang, så skal du altså vite at du endelig får muligheten nå.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

(Image credit: CD Projekt Red)

Nydelig grafikk? Jepp. Enorme områder man kan utforske? Jepp. Engasjerende kampsystem? Selvsagt. «The Witcher 3» er og blir en av de mest ambisiøse rollespillene satt i en åpen verden. Det kombinerer det storslåtte fra «TESV: Skyrim» med størrelsen til «GTA5». Spillet har riktignok blitt kritisert for diverse småplukk, for eksempel et knotete menysystem, et litt slapt plot og en grafikk som ikke helt sto i stil til det ambisiøse promomaterialet. Likevel er det så ambisiøst og så tettpakket med detaljert innhold at totalpakken lever opp til forventningene. Stort, vakkert og et minuttspisende monster. Du kommer til å ville saumfare hver eneste kvadratcentimeter av «The Witcher 3»s nydelige verden.

Check out our list of the best single player PC games

2. Dark Souls 3

(Image credit: From Software)

Selv om det kan argumenteres for at den inneværende utgaven av «Dark Souls» ikke er like vanskelig som de foregående spillene i serien, tar «Dark Souls 3» fra From Software alt du liker fra resten av serien og kombinerer det med elementer fra «Bloodborne», utviklernes nyeste spill til PS4.

Misforstå oss rett — «Dark Souls 3» finnes ikke lett. Det skal fortsatt til dugelige mengder dyktighet for å mestre det komplekse kampsystemet, men det er heller ikke urettferdig, hvilket bør være innbydende nok til at nye spillere kan finne på forville seg inn i den dystre og bisarre spillverdenen. Og på den lyse siden er tredje spill i rekken langt bedre optimalisert for PC-er enn det foregående. En forbedret utgave av det originale «Dark Souls» er også på vei (etter sigende klart i mai), så tiden er definitivt inne for å ta fatt på den apokalyptiske serien.

3. Control

(Image credit: Remedy)

Det er lett å se hvorfor Control allerede har tatt spillverdenen med storm. Det kreative teamet hos Remedy Entertainment har tydeligvis jobbet hardt med hver eneste detalj, og resultatet er et cinematisk action-eventyr som tilbyr spektakulær grafikk, inspirert miljødesign og glimrende skuespillerprestasjoner i tillegg til et underholdende kampsystem.

Control plasserer deg i skoene til Jesse Faden, og du må finne frem til The Oldest House, en mystisk bygning i New York som stadig er i endring og som kun er synlig for dem som ser etter den. Der skal du både finne frem til den forsvunnede broren din, og etter hvert ta på deg rollen som leder for Federal Bureau of Control.

Control er rett og slett unikt, og et spill du bare MÅ prøve.

4. Monster Hunter World

(Image credit: Capcom)

Monster Hunter har vært et enormt fenomen i Japan i mange år, men med «Monster Hunt World» har Capcoms spillserie fått et helt nytt publikum, og nå har det også kommet til PC.

«Monster Hunter: World» plasserer deg ikke overraskende i skoene til en monsterjeger, og du må gå løs på stadig større og farlige monstre mens du samler ressurser som lar deg lage bedre utstyr. Konseptet er enkelt, men dette er en av de mest oppslukende og givende spillopplevelsene du kan ha akkurat nå

Spillet har enormt mye innhold, og Capcom legger også stadig til mer helt gratis. I tillegg skal det slippes en stor utvidelse kalt «IceBorne» høsten 2019.

Er du på jakt etter en engasjerende og ikke minst morsom spillopplevelse som du kan dele med venner, bør du ta en titt på «Monster Hunter: World».

Her er de beste samarbeidsspillene for PC i 2019

5. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 er et oppslukende western-spill. (Image credit: Rockstar Games)

Den nyeste utgivelsen til Rockstar Games ble en umiddelbar hit da spillet ble sluppet, og nå er det også tilgjengelig på PC. Red Dead Redemption 2 er et oppslukende western-spill der du følger Ather Morgan og hans gjeng mens de prøver å overleve i det ville vesten. Men spillet er også så mye mer.

Enten du fordyper deg i historien og følger hvert eneste sideoppdrag, eller bare blir bedre kjent med hesten din, er RDR2 et spill du lett kan bruke over 50 timer på og fortsatt ha masse igjen å gjøre. Gameplayet er glimrende og grafikken er fantastisk. Du kan til og med kjøre spillet i 8K hvis du har maskinvare til det. Gi det helt klart et forsøk hvis du ikke har gjort det ennå.

6. Sid Meier's Civilization VI

(Image credit: 2K Games)

Sid Meier’s Civilization VI er det nyeste spillet i den ikoniske Civilization-serien av turbaserte strategispill, og målet ditt er som vanlig å spre imperiet ditt utover kartet og knuse fiendene dine med militærmakt, teknologisk overlegenhet eller kulturell innflytelse.

Siden lanseringen i 2016 har spillet fått to utvidelser som virkelig sementerer dette spillets plass på denne listen. I tillegg er dette spillet også med på å understreke hvorfor PC-plattformen er så fantastisk: det finnes ikke noe annet stedet der du får den samme bredden av ulike sjangre og spillopplevelser.

7. Alien: Isolation

(Image credit: Creative Assembly)

15 år etter at Ellen Ripley la seg i kryosøvn sammen med katten Jonesy i «Alien» (1979) begynner «Alien: Isolation»s historie. Dette nervepirrende spillet er akkurat det tilhengere av filmen har ønsket seg i lengre tider. Man spiller Amanda Ripley, datteren til originalfilmens protagonist. Oppdraget: finn og ta vare på ferdsskriveren fra romskipet Nostromo, som ligger et eller annet sted ombord romstasjonen Sevastopol. Spillet handler først og fremst om å holde seg skjult, og pisker stemningen opp noen hakk ved å gi spilleren minimalt med våpen. Den nydelige grafikken brer om seg på kraftige PC-er, og kløktig AI gjør spenningen til å ta og føle på, man regelrett skjelver hver gang man runder et hjørne.

8. Overwatch

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Om ikke annet er «Overwatch» et spill som bryter fullstendig med de sedvanlige gråbrune skytespillseriene som kommer ut år etter år. Her finnes lyse og levende farger, komplementert med joviale karakterer som smykkes med interessant og utbrodert biografisk historikk. Selv om disse elementene ikke er med i selve det spillmekaniske er det utmerkede utgangspunkt for nettegneserier.

«Overwatch» er også en teknisk bragd i at det uten problemer kan kjøres på eldre PC-er. I tillegg er PC-versjonen billigere enn konsollversjonene, så lenge man ikke kjøper «Origins»-utgaven. For ikke å glemme det store fellesskapet med spillere man kommer i kontakt med om man begynner å spille. Det finnes egentlig ingen gode unnskyldninger for ikke å logge inn på Battle.net kontoen din og prøvespille hver bidige karakter — Fra Ana til Zenyatta — i dag.

9. Forza Horizon 4

(Image credit: Microsoft)

Microsoft populære racing-serie blir bare bedre med hver utgivelse, og på mange måter overgår spinoff-serien Horizon hovedserien som de beste racing-spillene på PC. De er uten tvil morsommere, og kombinasjonen av mer action og den samme imponerende grafikken vi er vant til fra tidligere spill, gjør Forza Horizon 4 til en fantastisk opplevelse.

Etter å ha utforsket USA, Frankrike, Italia og Australia i tidligere spill, har turen nå kommet til England. Dermed får du mulighet til å rase gjennom sjarmerende landsbyer, kystbyer og Edinburgh by, i tillegg til milevis med landeveier og grusveier som knytter alt sammen.

Du kan kjøpe Forza Horizon 4 gjennom Microsoft Store, og husk også at du får tilgang til hele spille hvis du abonnerer på Xbox Game Pass for PC. Eventuelt kan du også kjøpe Xbox-versjonen av spillet der du får med en nedlastingskode for PC på kjøpet.

10. Thimbleweed Park

(Image credit: Terrible Toybox)

Hvis du liker klassiske eventyrspill som Monkey Island og Day of the Tentacle, må du ikke gå glipp av Thimbleweed Park. Spillet er laget av Ron Gilbert og Gary Winnick, to av de opprinnelige skaperne av de nevnte spillene, og dette er som et kjærlighetsbrev til den klassiske sjangeren fra 90-tallet.

Her får du både glimrende retrografikk, underholdende dialog og utfordrende oppgaver å løse, og det er ingen tvil om at Thimbleweed Park fortjener en plass på denne listen.

11. Sekiro: Shadows Die Twice

(Image credit: From Software)

From Software har blitt et kjent navn i spillverdenen, takket være «Dark Souls»-serien i tillegg til «Bloodborne» og «Demon's Souls». Fellesnevneren for disse spillene er at de er mørke og ekstremt utfordrende, og nå er selskapet tilbake med et spill i samme ånd: «Sekiro: Shadows Die Twice».

I «Sekiro» spiller du som Young Wolf, en shinobi som får i oppdrag å redde sin mester. Du må kjempe deg gjennom 1700-tallets japan, og ikke overraskende vil du bli utsatt for merkelige og overnaturlige ting på veien.

Bare ikke forvent deg en enkel spillopplevelse, for «Sekiro: Shadows Die Twice» er ekstremt utfordrende. Du vil trenge raske reflekser for å avverge angrep, og du må mestre kunsten å snike deg rundt. Du kan heller ikke gjemme deg bak en skjold som i «Dark Souls».

12. Minecraft

(Image credit: Microsoft)

«Build it, and they will come». Man trenger ikke å være Kevin Costner for at dette skal være sant. «Minecraft», overlevelsesspillet satt i en åpen RPG-verden har nå blitt kjøpt mer enn 100 millioner ganger siden det kom ut i 2009. I dette spillet kan man lage sine egne verdener ved hjelp av resurser man finner finner eller utvinner fra villmarken, eller man kan velge å utforske verdener laget av andre spillere.

«Minecraft» kan begrenses enten til de tallrike verktøyene og blokkene som tilbys av utviklere Mojang, eller så kan man installere modifikasjoner, og virkelig få mye igjen for pengene. I tillegg er det slik at vi i 2018 også får en ny DLC, «Super Duper Graphics Pack», som legger til realistiske lyseffekter og nye teksturer til et spill som allerede ser fantastisk ut.

13. Doom

(Image credit: Bethesda)

«Doom», fra id Software var et regelrett PC-spill-fenomen på starten av 90-tallet. Den revolusjonerende førstepersonsskyteren var like kontroversiell som den var elsket takket være teknologi som klarte å produsere realistisk blod og gørr i fleng. Noe bare PC-en klarte å produsere på den tiden. Til tross for iltre foreldre gjorde serien comeback i 2016 med et flunkende nytt spill, passende nok med tittelen «Doom». Selv om flerspiller-delen antageligvis ikke appellerer til fans av sjangeren har enspiller-delen mer enn nok demoner fra helvete til at det hele blir både blodig og tilfredsstillende i monn.

14. Fortnite Battle Royale

(Image credit: Epic Games)

Hvordan kunne vi la være å legge til det som sannsynligvis er verdens mest populære spill på listen vår? Fortnite Battle Royale er et globalt fenomen, og for deg som liker konkurranseskytespill også et av de beste spillene du kan spille akkurat nå. Dette er et spill folk stadig kommer tilbake til, ved siden av det fantastiske gameplayet skal også Epics stadige oppdateringen ha mye av æren for det.

Fortnite Battle Royale er egentlig bare en ekstra spillmodus til selve Fortnite, men det har blitt så populært at mange ser på det som et separat spill. Som i mange andre Battle Royale-moduser må du kjempe mot 99 andre spillere på et stadig krympende kart, og målet er å stå igjen som eneste overlevende. Det høres kanskje enkelt ut, men når du kommer i gang vil du oppdage at spillet har stor dybde.

Dagens beste tilbud på Fortnite Fortnite CDON 215 kr Se tilbud

15. Cuphead

(Image credit: Studio MDHR)

Cupheads utrolige 1930-tallsinspirerte tegnefilmgrafikk gir dette spillet en selvsagt plass på denne listen.

De håndlagde animasjonene, bakgrunnene av vannmaling og det spesialkomponerte jazzlydsporet gjør Cuphead helt unikt, og selv om den ekstreme vanskelighetsgraden kan bli for mye for noen, vil de som er villige til å trene opp ferdighetene sine bli belønnet med en fantastisk spillopplevelse.

Gabe Carey og Bill Thomas har også bidratt til denne artikkelen.