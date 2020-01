Beste billige aktivitetsarmbånd 2020: Her er testvinnerne på rekke og rad

Velkommen til TechRadars liste over de beste rimelige aktivitetsarmbåndene i 2020!

I løpet av få år har aktivitetsmålere, som begynte som enkle skrittellere, utviklet seg til å bli avanserte treningspartnere for håndleddet.

Samtidig skal du vite at selv noen av de mer avanserte modellene som gir deg pulsmåling og søvnanalyse er å få kjøpt for under 1000 kroner, og vi har satt sammen en liste over de beste av dem.

Her finner du produkter fra kjent merker som Fitbit, Honor og Huawei, og nå har også Samsung for første gang funnet veien til denne listen med nye Galaxy Fit e.

Med aktivitetsarmbåndene på denne listen kan du spore skritt, kaloriforbrenning, puls, tilbakelagt distanse og søvnkvalitet, og de har også alle til felles at de kan hjelpe deg til å komme i form uten at du må betale i dyre dommer.

Aktivitetsarmbåndene på denne listen vil også gjøre seg godt som gave til noen som har lyst til å bevege seg mer, og de passer til allsidig trening fremfor å være rettet mot en spesiell type aktivitet.

Hvis du tar treningen seriøst, så kan det nok være at du kan ha nytte av en mer avansert pulsklokke fra produsenter som Garmin eller Polar. Er du derimot blant dem som bare trener på treningssenter nå og da eller jogger et par ganger i uka, så finnes det veldig gode alternativer på denne lista.

Denne listen selvfølgelig baserte på våre grundige tester av hvert produkt, så trykk deg gjerne videre til hver enkelt test for finne ut mer om produktene du er spesielt interessert i.

Har du et litt større budsjett, kan du også ta en titt på de aller beste aktivitetsarmbåndene

Bilde: Fitbit

1. Fitbit Inspire HR

Inspirerer deg til å komme deg opp av sofaen

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 5 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Flott design

Sporing mange typer data

Mangler svømmesporing

Ikke Fitbit Pay

Fitbit Inspire HR er en av selskapets nyeste modeller, og den er et bedre alternativ enn de enklere modellene til Fitbit.

Prisen er ganske overkommelig tross at den er godt utstyrt med funksjoner, inkludert pulsmåling, aktivitetsmåling, søvnsporing og pusteveiledning. I tillegg får du GPS, men kun via tilkoblet telefon.

Andre høydepunkter er den gode batteritiden på rundt 5 dager, og et strømlinjeformet og flott design. Den er også vanntett, men gir deg likevel ikke svømmesporing.

Kort sagt er denne er veldig godt valg så lenge du ikke trenger svømmesporing, synes det er greit å ha med telefonen når du trenger, og ikke er ute etter noe som minner mer om en smart klokke. Vil du derimot har noe av dette, må du betale mer for en annen modell.

Les hele vår test av Fitbit Inspire HR

Bilde 1 av 5 Bilde: TechRadar Bilde 2 av 5 Image credit: Huawei Bilde 3 av 5 Image credit: TechRadar Bilde 4 av 5 Image credit: TechRadar Bilde 5 av 5 Image credit: TechRadar

2. Huawei Band 3 Pro

Både stil og substans på budsjett

Skjerm: ja | Pulsmåler: ja | Vanntett: ja | Aktivitetstrening: ja | GPS: ja | Batteritid: 14 dagers standby | Kompatibilitet: Android/iOS

God batteritid

Flott fargeskjerm

GPS kan være treg

Ingen "puste"-funksjon

Huawei Band 3 Pro er ett av våre favorittaktivitetsarmbånd akkurat nå, og med tanke på den lave prisen, er det mye å like med dette produktet.

Du får GPS innebygget, en nøyaktig pulsmåler, vanntett design og en flott fargeskjerm som viser deg all informasjonen du trenger. Den kombinasjonen av funksjoner får du ikke fra alle produktene på denne listen.

Er du på jakt etter et aktivitetsbånd som sette trening først, så er Huawei Band 3 Pro et godt valg, men utover det så er det ikke så mye spennende som kan trekkes frem. Det hadde vi imidlertid heller ikke ventet til denne prisen.

Les hele vår test av Huawei Band 3 Pro

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

3. Honor Band 5

En rimelig oppgradering

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vannfast: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batterivarighet: 14 dager med beskjeden bruk | Kompatibilitet: Android/iOS

Bedret kartlegging av søvn

Utvidet øvelsesregister

Skjermen er av og til uresponsiv

Ustabile meldingsvarsler

Som de fleste billige aktivitetsmålerne utmerker Honor Band 5 seg først og fremst med den lave prisen. Men det er også et veldig solid armbånd, og det er et godt steg opp fra Honor Band 4.

Det er vannfast til fem atmosfærers trykk, og dermed er naturligvis svømmesporing inkludert. Dessuten får du sporing av alle typer aktiviteter du kan utfolde deg med på landjorda, som løping, sykling og crossfit-trening.

Med tanke på hvor billig denne enheten er,vil du kanskje først og fremst bruke den som skrittmåler. Her fungrere da også Honor Band 5, med presis sporing.

Honor Band 5 gir deg også pulsmåler og søvnkartlegging. Du får langt mer detaljert søvnstatistikk enn med Honor Band 4. Dessuten kan det med normal bruk holde ut i en hel uke. Dermed trenger du ikke ta det av deg for å lade det om natten.

Skjermen kan være treg, og designet er det ikke noe spesielt med. Men med tanke på alt Honor Band 5 gir deg, til en utrolig lav pris, rettferdiggjør enheten sin plass på denne listen.

Les hele vår test av Honor Band 5

Bilde 1 av 3 Image Credit: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Bilde 2 av 3 Image credit: TechRadar (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 Image Credit: Xiaomi (Image credit: Xiaomi)

4. Xiaomi Mi Band 4

Blant de rimeligste på markedet

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: AMOLED | Tykkhet: ukjent | Batteri: Opptil 20 dager | Lademetode: proprietær kabel | IP-sertifisering: vanntett | Tilkobling: Bluetooth

Veldig billig

Slankt design

Ikke GPS

Stopper ikke sporing automatisk

Dette er det rimeligste produktet du finner på denne listen, og det gjør den også til et av de beste. Aktivitetsarmbånd til denne prisen kan ofte være nærmest ubrukelige, men det er ikke tilfelle med Xiaomi Mi Band 4.

Du får et batteri som varer nærmere en måned avhengig av hvordan du bruker den, og du får massevis av treningsteknologi innebygget. Du får riktignok ikke GPS, men du får til gjengjeld pulsmåling og sporing av trinn og en rekke ulike aktiviteter.

I motsetning til tidligere modeller, er denne også utstyrt med fargeskjerm. Dermed kan du velge mellom en rekke fargerike urskiver, og få den til å se mye bedre ut enn det de gamle sorthvitt-skjermene gjorde.

Dette er ikke den mest attraktive modellen på markedet, men det slanke designet gjør at du ikke merker stort til den når du har den på håndleddet.

Les hele vår test av Xiaomi Mi Band 4

Bilde 1 av 4 (Image credit: Garmin) Bilde 2 av 4 Bilde 3 av 4 Bilde 4 av 4

5. Garmin Vivofit 4

Skjerm og et batteri som varer ett år

Skjerm: Farge-LCD | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | Batteritid: 1 år | Kompatibilitet: iOS og Android | Tykkelse: 9,4 mm | Tilkobling: Bluetooth

Ekstremt lang batteritid

Fargeskjerm

Ingen GPS eller pulsmåler

Litt kjedelig design

Den viktigste tilleggsfunksjonen sammenlignet med den mer grunnleggende Vivofit 3-modellen er at du med Vivofit 4 får en fargeskjerm som alltid er på, og som kan leses av selv i sollys.

Dette har man utrolig nok klart å få til uten at batteritiden har blitt dårligere enn hos Vivofit 3 – batteriet varer fortsatt i ett år. Grunnleggende funksjoner som skrittelling, distanse, kalorier og søvnmåling er dekket – og den merker også automatisk når du begynner å bevege deg takket være det såkalte Move IQ-systemet.

Garmin Connect-appen gjør at du kan skreddersy skjermen, og du kan sette på nedtellinger og alarmer rett fra håndleddet. Det beste er at Vivofit 4 koster om lag 20 prosent mindre enn det Vivofit 3 gjorde da den ble lansert. Med Vivofit 4 går du selvfølgelig glipp av mer førsteklasses funksjoner som pulsmåler og GPS, men det er å forvente til denne prisen.

Les den utfyllende anmeldelsen av Garmin Vivofit 4

Bilde 1 av 5 Amazfit Bip Bilde 2 av 5 Bilde 3 av 5 Bilde 4 av 5 Bilde 5 av 5

6. Amazfit Bip

Den ser ut som en smartklokke, men det er en aktivitetsmåler

Skjerm: Ja, sorthvit | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 1 måned | Kompatibilitet: Android/iOS

Flott design

Glimrende tilhørende app

Auto-pause fungerer ikke

Fiklete grensesnitt

Amazfit Bip ser kanskje mer ut som en smartklokke enn noen av de andre enhetene på denne listen, men i og med at den kjører sin egen programvare har et stort fokus på trening så har vi valgt å ta den med på denne listen.

Designet til Amazfit Bip er unektelig inspirert av Apple Watch, og den er utstyrt med et vel av funksjoner som GPS, en nøyaktig pulsmåler, multisportsporing, søvnregistrering og VO2 Max-funksjon.

Hvis du kan tenke deg et design som minner mer om en klokke, så kan Bip være et godt valg for deg. Den er også lett, og andre høydepunkter er skjermen som alltid er på og den gode batterikapasiteten som burde holde til opptil en måneds bruk avhengig av bruksmønster.

Hvis alt dette høres lovende ut, så er sjansen stor for at du vil bli fornøyd med Amazfit Bip.

Les hele vår test av Amazfit Bip

Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

7. Moov Now

En måler tilpasset deg

Skjerm: Nei, men LED | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | Batteritid: 6 måneder | Kompatibilitet: iOS og Android

Nøyaktig måling

Bra batteritid

Ingen skjerm

Pulsmåler koster ekstra

Moov Now er en av de beste aktivitetsmålerne som finnes, takket være et 9-akset-akselerometer – noe som også brukes i navigasjonssystemer til raketter. Den måler derfor ikke bare skrittene du tar og kaloriene du brenner, men også annen bevegelse og aktivitet. Du får med andre ord en høyst personlig tilbakemelding på aktiviteten din.

Moov Now måler innvirkningen på formen din fra løping, repetisjoner på treningssenter og svømmetak, så du kan trene med en virtuell trener som sier hvor bra du gjør det, og hva du kan gjøre for å bli bedre. Den er også vanntett, og den varer i seks måneder før batteriet må byttes.

Les den utfyllende anmeldelsen av Moov Now

Bilde 1 av 3 Image credit: TechRadar (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 Image credit: TechRadar (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 Image credit: TechRadar (Image credit: Future)

8. Samsung Galaxy Fit e

Det første rimelige aktivitetsarmbåndet fra Samsung

Skjerm: ja | Pulsmåling: ja | Vanntett: ja | Activitetssporing: ja | GPS: nei | Batterilevetid: rundt en uke | Kompatibilitet: Android/iOS

Lav pris

Nøyaktig aktivitetsmåling

Du trenger to apper

Batterilevetiden kan variere

Samsung har ikke laget rimelige aktivitetsmålere tidligere, og med tanke på at Galaxy Fit e er deres første forsøk så har det endt opp med en ganske god plassering på denne listen.

Du får ikke GPS innebygget, men du får til gjengjeld en rekke andre funksjoner som pulsmåling, vannmotstandig design og god batterilevetid på rundt en uke.

Read our Samsung Galaxy Fit e review

Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

9. Garmin Vivosmart 3

Mye «smart» for pengen

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: sort-hvit | Tykkhet: 9,8 mm | Batteri: 5 dager | Lademetode: Proprietær kabel | IP-sertifisering: Vanntett | Tilkoblinger: Bluetooth

Teller repetisjoner

Automatisk aktivitetssporing

Ikke GPS

Dårlig sporing av oppvåkning

Garmin Vivosmart 4 er riktignok lansert, men det påfølgende prisfallet på Vivosmart 3 gjør bare at den blir enda bedre egnet for vår liste over billige aktivitetsmålere.

Den er ikke den billigste modellen på listen, men den er en av de flotteste. I tillegg får du alle detaljene du trenger presentert på den lille skjermen, inkludert repetisjonstelling.

Du får ikke GPS, og det gjør at den passer best for deg som trenger på treningsstudio frem for løpere. Ellers er også Garmin-appen blant de beste på markedet, og den gjør et enkelt å holde oversikt over fremgangen din.

Les hele vår test av Garmin Vivosmart 3

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

10. Samsung Galaxy Fit

Ikke helt i form

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vannfast: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batterilevetid: 7-8 dager | Kompatibilitet: iOS og Android

Fargeskjem med god lysstyrke

Lang batterilevetid

Dårlig avstandsmåling

Ingen GPS eller tilkoblingsmulighet for GPS

Samsung Galaxy Fit er ikke like billig som Samsung Galaxy Fit e, og den gir deg heller ikke like mye for pengene. Likevel klamrer den seg til listen, med lang batterilevetid og en lyssterkt og fargerik berøringsskjerm.

Samsung Galaxy Fit rommer også en pulsmåler. Dette begynner å bli temmelig vanlig, selv for de billigste modellene. Men ikke noe du helt kan ta for gitt. Båndet kan spore en rekke aktiviteter, som løping, svømming og sykling. Dessuten er det smart nok til å starte og pause sporingen automatisk.

Her får du også kartlegging av søvn og stress. Sistnevnte er det ennå ikke så ofte vi ser. Uansett svekkes Samsung Galaxy Fit av mangelen på GPS – uansett form – i tillegg til dårlig avstandsmåling og en klønete stropp.

Les den utfyllende anmeldelsen av Samsung Galaxy Fit