Beste skjerm til hjemmekontoret 2020

På grunn av spredningen av koronaviruset (Covid-19) er det mange som plutselig må holde seg til hjemmekontoret, men selv om du jobber hjemmefra det fortsatt like viktig å ha gode arbeidsverktøy. Nedenfor har vi samlet de beste skjermene du kan kjøpe til slik bruk akkurat nå.

Alle som jobber ved en PC hele dagen, vet at den god skjerm er blant de beste investeringene du kan gjøre. For det første er det viktig at den fyller behovene dine når det kommer til komfort, og for det andre er det viktig at kvaliteten på bildet er godt nok for ditt bruk.

Et lyssterkt og skarpt bilde med nøyaktige farger er viktig for de fleste, men hvis du jobber kreativt med foto eller video blir dette ekstra viktig. Samtidig kan også høy oppløsning være viktig for å få arbeidsplassen du trenger til å være produktiv, og en skjerm med bredt format som 21:9 kan være veldig nyttig om du trenger ekstra stor plass.

Nedenfor finner du altså de beste skjermene du kan kjøpe til hjemmekontoret, og vi har passet på å samle et utvalg med ulike styrker til ulike bruksområder og med priser tilpasset de fleste budsjetter.

De beste skjermene til hjemmekontoret:

Dell UltraSharp UP3218K Asus Designo Curve MX38VC BenQ PD3200U Philips Brilliance 499P9H Asus MB169B Plus BenQ GW2270H Acer V276HL LG 25UM58-P AOC U2879VF MSI Prestige PS341WU

1. Dell UltraSharp UP3218K

Den enorme størrelsen og oppløsningen gjør dette til den ultimate kontorskjermen

Skjermstørrelse: 32 tommer | Format: 16:9 | Oppløsning: 7680 x 4320 | Lysstyrke: 400 cd/m2 | Responstid: 6 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 1300:1 | Fargestøtte: 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3 | Vekt: 10,5 kg

Enorm 8K-oppløsning

Utrolig bildekvalitet

Ekstremt dyr

8K er ikke nyttig for alle

Dell UltraSharop UP3218K er den beste kontorskjermen vi har prøvd, men den er nok ikke det beste valget for alle. Den enorme skjermen på 32 tommer med 8K-oppløsning gjør den perfekt for foto- og videoarbeid, og den store arbeidsplassen gjør den også fantastisk som produktivitetsverktøy. Skjermen er profesjonelt kalibrert og ser fantastisk ut rett ut av eksen, men det er selvfølgelig en stor hake: den er ekstremt dyr. Avhengig av hva du jobber med så er den er glimrende investering, eller et helt unødvendig kjøp.

2. Asus Designo Curve MX38VC

Få plass til alt

Skjermstørrelse: 37,5 tommer | Forhold: 21:9 | Oppløsning: 3840 x 1600 | Lysstyrke: 300 cd/m2 | Responstid: 5 ms G2G (grå-til-grå) | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 1,000:1 | Fargestøtte: 1,07 milliarder farger | Vekt: 9,9 kg

Enormt mange piksler

Trådløs lading innebygget

Ikke HDR

Ultrabrede skjermer har vært på markedet en stund nå, og det er ofte gjengangere på slike lister over de beste skjermene. De bidrar til å øke produktiviteten din, og det kan virke som de bare blir mer og mer populære. Asus Designo Curve XM38VC tar imidlertid det hele til et nytt nivå. Ikke bare er den utstyrt med en ekstrem oppløsning på 3840 x 1600 punkter -- den kan også kobles til via USB-C, og den har til og med en trådløse ladeplate innebygget i foten. Dette blir fort en arbeidskamerat du ikke klare deg uten. Den er riktignok dyr og den har ikke HDR, men ellers er det ikke mye å si på den.

3. BenQ PD3200U

En stor 4K-skjerm til en god pris

Skjermstørrelse: 32 tommer | Skjermforhold: 16:9 | Oppløsning: 3840 x 2160 | Lysstyrke: 350 cd/m2 | Responstid: 4ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 1000:1 | Fargestøtte: 100% sRGB/Rec. 709 | Vekt: 12,5 kg

4K -oppløsning

Stor skjerm

Du trenger et stort skrivebord

Hvis du jobber med design og trenger en skjerm som byr på nøyaktige farger, et godt utvalg av funksjoner, profesjonell kalibrering og en overkommelig pris, så er BenQ PD3200U helt klart vært en titt. Med 32 tommer er dette en stor skjerm, og gjør at du virkelig får dratt nytte av 4K-oppløsningen. Den har et enkelt design, spesielle moduser for foto og CAD, og så lenge skrivebordet ditt et stort nok så kan denne være et glimrende valg.

4. Philips Brilliance 499P9H

Ekstremt bred produktivitetsskjerm

Skjermstørrelse: 49 tommer | Forhold: 32:9 | Oppløsning: 5120 x 1440 | Lysstyrke: 450 cd/m2 | Respons: 5ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 3000:1 | Fargestøtte: SRGB, NTSC, Adobe RGB | Vekt: 15.30

Interesting alternative to dual monitors

Great feature set

Very big

Very expensive

Hvis du er ute etter en skjerm som kan gi deg massevis av pass uten å måtte ty til flere skjermer, så er det en ultrabred skjerm du trenger. Philips Brilliance 499P9H tar sånn sett ultrabred-konseptet til det ekstreme, med et utrolig 32:9-format over 49 tommer. Dermed får du masse plass å jobbe på, og det gjør den til et glimrende valg for deg som jobber med mange programmer åpne samtidig. Den kommer ikke til å passe på alles skrivebord, men i og med at du slipper å ha flere skjermer så kan den faktisk spare plass.

5. Asus MB169B Plus

portabel og allsidig

Skjermstørrelse: 15,6 tommer | Format: 16:9 | Oppløsning: 1920 x 1080 | Lysstyrke: 200 cd/m2 | Responstid: ukjent | Innsynsvinkel: 160/160 | Kontrastforhold: 700:1 | Fargestøtte: ukjent | Vekt: 2 kg

Lett

Smart futeral

Trenger en USB 3.0-port

Svak lysstyrke

MB169B Plus er et litt annerledes produkt enn de andre skjermene på denne listen – dette er nemlig en portabel skjerm som kobles til PC-en din med en enkel USB 3.0-kabel. Den kommer med et smart deksel som fungerer som et justerbart stativ, og den 15,6 tommer store skjermen med HD-oppløsning fungerer som en nyttig utvidelse til en laptop-skjerm.

6. BenQ GW2270H

En allsidig skjerm med et moderne design

Skjermstørrelse: 21,5 tommer | Format: 16:9 | Oppløsning: 1920 x 1080 | Lysstyrke: 250 cd/m2 | Responstid: 5 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 20mM:1 (DFC) | Fargestøtte: SRGB 91% | Vekt: 4 kg

To HDMI-porter

Overkommelig pris

Ikke høyttalere

Ikke USB-hub

Denne rimelige HD-skjermen med to HDMI-porter gir deg mye for pengene. Den har et enkelt design som vil passe hvor som helst, og den har til og med noen ekstra funksjoner som flimmerreduksjon (PWM) og en modus som demper blått lys. Foten har også en mer robust følelse enn man skulle forvente til denne prisen.

7. Acer V276HL

Flott bilde til en god pris

Skjermstørrelse: 27 tommer | Forhold: 6:9 | Oppløsning: 1920 x 1080 | Lysstyrke: 300 cd/m2 | Responstid: 6ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 100M:1 (DFC) | Fargestøtte: ukjent | Vekt: 4,2 kg

Fristende pris

Skjermstørrelse

Ikke høyttalere

Noen designirritasjoner

Når du skal jobbe med store regneark er det lurt å ha en stor skjerm, og denne Acer-skjermen gir deg nettopp det til en overkommelig pris. Den har lav responstid, VESA-feste og tre porter inkludert DVI. Den er også utstyrt med finesser som ComfyView og Adaptive Contrast Management som justerer kontrasten i sanntid. Stativet og skjermkantene kunne været mer imponerende, men alt i alt der dette en skjerm som gir deg masse arbeidsplass til en god pris.

8. LG 25UM58-P

Massevis av piksler til en god pris

Skjermstørrelse: 25 tommer | Forhold: 21:9 | Oppløsning: 2560 x 1080 | Lysstyrke: 300 cd/m2 | Responstid: 5ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 1M:1 (DFC) | Fargestøtte: SRGB 99% | Vekt: 4 kg

God fargenøyaktighet

Bilde-i-bilde

Ikke høyttalere

Kun HDMI 2.0-porter

Mange tror at gamere er de eneste som har nytte av en ultrabred skjerm, men både kreative profesjonelle og tallknusere kan ha nytte av den ekstra plassen i bredden. Her får du 21:9-format til en svært god pris, med en oppløsning på 2560 x 1080 piksler og en skjermstørrelse på 25 tommer. Den gir deg flott fargegjengivelse takket være AH-IPS-panelet, og enkelte smarte funksjoner som for eksempel bilde-i-bilde. Det er heller ikke mange skjermer til denne prisen som gir deg to HDMI-porter.

9. AOC U2879VF

4K og 4 innganger

Skjermstørrelse: 27 tomer | Format: 16:9 | Oppløsning: 3860 x 2160 | Lysstyrke: 300 cd/m2 | Responstid: 1 ms | Innsynsvinkel: 178/178 | Kontrastforhold: 80M:1 (DFC) | Fargestøtte: SRGB 99% | Vekt: 4 kg

Fire innganger

Bilde-i-bilde

Ikke VESA-feste

Ikke høydejustering

Denne 4K-skjermen fra AOC kan vise mer enn 8 millioner piksler ved 60 Hz, og den beviser ettertrykkelig at 4K-skjermer er på vei til å gå kraftig ned i pris. Denne er i tillegg utstyrt med FreeSync, og den har 1 ms responstid og mulighet for bilde-i-bilde. Det er også positivt at den er utstyrt med fire innganger, inkludert en DisplayPort og en HDMI 2.0-port, og mens den dessverre ikke har VESA-feste, så veier i det minste byggekvaliteten og den fabrikkalibreringen i stor grad opp for det.

10. MSI Prestige PS341WU

Når 4K ikke er nok

USB-C: Ja | Skjermstørrelse: 34 tommer | Oppløsning: 5120 x 2160 | Format: 21:9 | HDMI-innganger: HDMI 2.0 x 2 | DisplayPort: DisplayPort v1.4 x 1

Fantastisk 5K2K-oppløsning

Glimrende nano-IPS-panel

Masse funksjoner

Ujevn byggekvalitet

Middelmådig HDR

Hvis du er på jakt etter en skjerm som er hakket bedre enn de fleste 4K-skjermer, så er MSI Prestige PS341WU noe for deg. Her får du nemlig såkalt 5K2K-oppløsning (5120 x 2160) i kombinasjon med 21:9-format og 34 tommer størrelse. Den er ikke billig, men den er også svært godt utstyrt med Nano IPS-panel med DCI-P3-fargerom, HDR-støtte og gode tilkoblingsmuligheter. Alt sammen er pakket inn i et flott design, og til sammen blir dette en glimrende skjerm så lenge du har budsjett til den.