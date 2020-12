Bekreftet: Samsung Galaxy S21 Ultra vil få støtte for S Pen

Det har lenge gått rykter om at Samsung kommer til å legge til støtte for S Pen til Galaxy S21-serien tidlig neste år, og nå har vi fått den klareste indikasjonen på at dette medfører riktighet – en oppføring hos en amerikansk reguleringsmyndighet.



FCC (Federal Communications Commission) er den statlige strukturen som sertifiserer telefoner og andre enheter før de kan selges i USA, og man ser ofte smarttelefoner nevnt i FCC-oppføringer rett før de lanseres.

Oppføringen det er snakk om nevner at støtte for S Pen gjelder en enhet som vi regner med kommer til å hete Galaxy S21 Ultra – altså, modellnummer SMG998B. Oppføringen er faktisk såpass detaljert at den protokollfører at telefonen vil inkludere funksjonalitet som «hover», noe som betyr at du ikke trenger fysisk å være bort i skjermen med S Pen-stylusen.

Oppføringen bekrefter dog ikke alt vi har hørt rykter om, og den sier ingenting om hvorvidt pennen vil følge med enheten. Foregående lekkasjer har ikke vist et hull (eller noe lignende) på selve enheten, der S Pen potensielt kunne fått plass, så per nå regner vi ikke med at den normalt sett følger med telefonen.

Det later til at S Pen heller kommer til å være noe man kan kjøpe separat, eller sammen med Galaxy S21 Ultra. Det er også uklart hvorvidt S Pen kommer til å støttes av andre telefoner i serien, som Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus.



Samsung har tidligere snakket, i vage ordelag, om at S Pen kan være på vei til Galaxy S21-serien. En av Samsungs sjefer har tidligere sagt at selskapet «[…] har også holdt et øye med folks favorittaspekter ved Galaxy Note-opplevelsen, og er entusiastiske når vi nå legger til noen av de mest elskede funksjonene til andre enheter i vårt sortiment».

Når kommer telefonen?

Lite annet er foreløpig bekreftet i FCC-oppføringen – det er for det meste snakk om strøm og tilkoplingsmuligheter, og på denne fronten var det få overraskelser – men det at oppføringen eksisterer er nok et bevis på at telefonen er rett rundt hjørnet.



For øyeblikket regner vi med at Galaxy S21-serien kommer til å avsløres 14. januar, men vi har per nå ikke fått noen offisiell bekreftelse fra selskapet om nøyaktig når de nye enhetene blir presentert.



En rekke mer eller mindre troverdige kilder mener å vite at du vil kunne kjøpe én av de tre Galaxy S21-telefonene innen slutten av januar, og denne FCC-oppføringen gjør at vi tenker at dette i økende grad virker sannsynlig.

Kilde: Android Authority