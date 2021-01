Battlefield 6 – lansering, trailer, nyheter og rykter

Et nytt Battlefield-spill (muligens med navnet Battlefield 6) er under utvikling hos EA Dice. Spillet skal bli tilgjengelig på PS5, Xbox Series X og PC ved juletider 2021, altså i perioden oktober–desember.

Få detaljer er kjent om Battlefield 6 på dette stadiet i utviklingen, men EA har forhåndsreklamert med at Battlefield vil bli en «ekte nestegenerasjons visjon for franchisen. De nevner at «skalaen blir noe man aldri har sett før», og ryktene peker mot 128-spillerskart og en historie lagt til vår egen tidsalder.

EA har sagt at vi vil få vite mer om nye Battlefield de kommende månedene. Vi har likevel samlet alt vi vet om det nye tilskuddet til denne klassiske serien her. Vel bekomme!

Rett på sak

Hva er dette? Den neste utgivelsen i spillserien Battlefield

Den neste utgivelsen i spillserien Battlefield Når kan jeg spille det? Juletider 2021 (mellom oktober og desember)

Juletider 2021 (mellom oktober og desember) Hva kan jeg spille det på? PS5, Xbox Series X/S og PC er bekreftet

Battlefield 6 – lanseringsdato

Battlefield 6 er planlagt lansert ved juletider (oktober–desember) 2021 for PS5, Xbox Series X/S og PC. Dette lanseringsvinduet ble bekreftet av CEO i EA, Andrew Wilson, i en inntektskonferanse i november 2020.

«Neste utgave av Battlefield vil bli lansert mot slutten av 2021, og vi gleder oss til å dele flere opplysninger om spillet til våren», sa Wilson under konferansen. Dette innebærer at vi kan vente oss en lansering av spillet i perioden oktober–desember i år, og at vi kan vente oss flere opplysninger i perioden mars–mai.

Ettersom Covid-19-pandemien fremdeles herjer, er det mulig at disse datoene vil forskyves.

Battlefield 6 – trailere

Selv om EA Dice ennå ikke har sluppet noen trailere for Battlefield 6, var det kommende Battlefield-spillet likevel med i en trailer under EA Play 2020. Vi så bare et glimt av noe «arbeid pågår»-materiale, som viste ansiktsanimasjoner og et stort antall soldater på vei til kamp.

Av de korte glimtene vi har sett, later det til at ansiktsanimasjonene vil bli mer realistiske enn tidligere, og at vi får se anda større slagmarker denne gangen – trolig med enda flere spillere involvert (slik ryktene også antyder).

«Vi skaper episke slag i en skala og i en gjengivelse som er ulik alt du har opplevd tidligere», sa studioleder i EA, Laura Miele, i videoen. Det gir oss ikke så mye å gripe fatt i, men det antyder at Dice planlegger å utnytte kraften i de nye konsollene til det ytterste. Se selv nedenfor:

Battlefield 6 – nyheter og rykter

Spillet vil kanskje kunne oppleves på tvers av generasjoner, med 128-spillerskart og en handling lagt til moderne tid. Vi har svært få konkrete holdepunkter, men en melding fra lekkeren TheLongSensation (alias Tom Henderson) kan gi oss noen antydninger om hva vi har å vente oss av det neste Battlefield-spillet.

Ifølge en video av Henderson (via VGC), vil Battlefield 6 bli en «myk omstart» av Battlefield 3, med handlingen lagt til moderne tid. Det nye Battlefield-spillet skal angivelig også bli tilgjengelig for PS4 og Xbox One, i tillegg til de allerede bekreftede Xbox Series X og PS5.

Henderson hevder dessuten at utvikleren Dice har designet noen kart med tanke på 128 spillere. Dette er et antall og et omfang som muliggjøres av kraften i de nyeste konsollene. Kilden hevder at disse 128-spillerskartene vil bli tilgjengelige, og hans kilder har forsikret at Battlefields standard spillmodi med 32 mot 32 spillere fortsatt vil være tilgjengelige, men at spillerne også kan velge å delta i spill med enda flere spillere.

Ifølge Henderson vil disse 128-spillerskartene ikke være tilgjengelige på eldre generasjoners konsoller. Dessuten vil spillere på PS4 og Xbox One også oppleve visuelle nedgraderinger sammenlignet med versjonene for PS5 og Xbox Series X.

På tross av dette, hevder Henderson at hans kilder har antydet at det er en egen avdeling i studioet som jobber med de eldre konsollene, og at spillerne ikke trenger å uroe seg.

Lekkeren oppgir også at EA Dice på et tidspunkt har arbeidet med en Battlefield Battle Royale, der studioet har ønsket å skape sin egen versjon av Activisions populære Call of Duty Warzone. Det er imidlertid uklart om de fortsatt arbeider med dette.

Det er alltid lurt å ta slike lekkasjer med en klype salt, men Henderson har tidligere vært treffsikker. Hans påstand om at Battlefield 6 vil bli lagt til vår egen tidsalder er blitt bekreftet av VentureBeat-reporteren Jeff Grubb.

Battlefield 3, som tydeligvis har stor innvirkning på Battlefield 6, var lagt til en fiktiv krig i 2014. Så hvis Dice igjen satser på en moderne tidsalder, vil vi kanskje få en handling lagt til vår egen tid.

Vi får snart vite mer

Under en inntektskonferanse i november 2020 bekreftet CEO i EA, Andrew Wilson, at flere opplysninger om Battlefield 6 vil bli meddelt «til våren». Det betyr trolig at vi vil få høre flere offisielle opplysninger mellom mars og mai 2021. Men det er godt mulig at det kommer flere rykter før den tid.

Kraften til PS5 og Xbox Series er avgjørende for utviklingen

Under inntektskonferansen i november 2020 avslørte Wilson at kraften i de nye konsollene PS5 og Xbox Series X gjør det mulig for teamet å utvikle nye Battlefield i et omfang man aldri har sett tidligere.

«De tekniske fremskrittene til de nye konsollene gjør at utviklerne kan skape en ekte nestegenerasjonsopplevelse», uttalte Wilson.

Battlefield 6 – dette ønsker vi oss

Gratis og selvstendig Battle Royale-modus

Hvis Dice faktisk arbeider med en Battlefield Battle Royale i samme gate som Warzone, håper vi det også blir et selvstendig spill, akkurat som Warzone. I Battlefield 5 fikk man en egen Firestorm-modus, som i bunn og grunn var en battle royale-modus, der spillerne kjempet mot hverandre i et område omgitt av en flammering som gradvis minsket i omfang.

Problemet med Firestorm var at det var en modus innenfor Battlefield 5. For å spille dette, måtte du altså kjøpe spillet Battlefield 5. Vi håper at Dice denne gangen vil komme med en battle royale-modus det er gratis å spille som kan oppleves uavhengig av hovedspillet – akkurat slik som Activision har gjort med Call of Duty: Warzone.

Kjempemessige slag

Det verserer rykter om at dette vil komme – med kart med opptil 128 spillere. Og vi håper dette blir virkeliggjort. Det er flott med 32 mot 32-kampene, men med enda flere spillere vil disse slagscenene virkelig bli episke.

Tverrplattform

Battlefield 5 manglet denne viktige egenskapen, som ville ha gjort at spillere med PS4, Xbox One og PC kunne spilt sammen. Vi håper at Battlefield 6 blir et tverrplattformspill, der alle kan spille sammen, uansett hvilken plattform de benytter.

Mange modi ved lansering

I vår test av Battlefield 5 var en av våre viktigste innvendinger at det var få tilgjengelige modi ved lansering. Det gjorde at spillet opplevdes som litt nakent. Vi håper at Battlefield 6 tar tak i denne problemstillingen og gir oss mye å boltre oss i allerede fra første dag.

Dolby Atmos

Selv om du kan få glede av Dolby Atmos med spill som ikke støtter det, er det utvilsomt mye bedre når spillene er utviklet med tanke på Dolby Atmos. Vi mener at Dolby Atmos-støtte for Battlefield 6 på PC and Xbox Series X vil bidra til en oppslukende spillopplevelse – og gi utrolig lyd. PS5 støtter uansett ikke Dolby Atmos.

Lokalt samarbeid

Det er flott å kunne spille over nettet, men vi ville ha digget å kunne spille Battlefield frakoblet, men i flerspillermodus, slik at vi kan spille med venner uten forstyrrelser fra andre spillere på nettet.