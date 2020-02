Beste trådløse hodetelefoner 2020: Test-vinnerne som lar deg droppe ledningen

Velkommen til TechRadars guide til de beste trådløse hodetelefonene i 2020!

Det er ikke mange årene siden vi hadde prøvd å snakke deg bort fra å kjøpe et par trådløse hodetelefoner. Teknologien hadde sine problemer med ustabile tilkoblinger og lydkvaliteten var heller ikke den beste. Nå om dagen er imidlertid det bildet helt annerledes.

Takket være forbedringer av Bluetooth-teknologien, forblir ikke bare slike hodetelefoner stabilt tilkoblinget, men de låter tilnærmet like bra som de kablede alternativene.

Trådløse hodetelefoner kan riktig nok koste noe mer enn tilsvarende hodetelefoner med ledning, men fraværet av ledningen gir deg mer bevegelsesfrihet. Dermed passer de perfekt når du for eksempel skal trene, og de gjør seg selvfølgelig godt som ledsager til telefoner som mangler hodetelefonutgang – noe stadig flere av de beste telefonene på markedet som kjent gjør.

I denne listen finner du både toppmodeller fra Sony, Bose og Sennheiser, og mer prisgunstige alternativer for produsenter som Plantronics, Jabra og norske Jensen of Scandinavia.

Uansett hva grunnen er til at du vil ha trådløse hodetelefoner og uansett hva slags budsjett du har, så skal vi altså hjelpe deg å finne det paret som passer best for deg.

De beste trådløse hodetelefonene oppsummert:

1. Sony WH-1000XM3

Hodetelefonene som kan alt

Akustisk design: lukket | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 4 Hz til 40 kHz | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 104,5 dB | Impedans: 47 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 30 m | NFC: ja

Glimrende støydemping

Fantastisk lydkvalitet

30 timers batteritid

Svak samtalekvalitet

Hvis det er noe som er overraskende med Sony WH-1000XM3, må det være at de klarer å overgå nivået til forgjengerne Sony WH-1000XM2 og Sony MDR-1000X. Faktisk er de så gode at de slår alt Bose kan tilby av konkurranse, med begge armene bundet på ryggen.

Mens Bose har jobbet hardt med å finjustere sin støydemping over flere år, så har Sony både perfeksjonert lydkvaliteten og samtidig skapt en tilpasningsalgoritme som ikke bare setter opp en steril lydvegg, men tilbyr flere ulike typer demping som kan tilpasse seg ulike situasjoner.

Utover den glimrende støydempingen, har Sonys hodetelefoner også støtte for Hi-Res-lyd, AptX, AptX HD og LDAC, i tillegg til innebygget Google Assistant. Hvis du vil ha et par hodetelefoner som kan takle enhver utfordring og enhver situasjon, så er det disse du skal ha.

Les hele vår test av Sony WH-1000XM3

(Image credit: TechRadar)

2. Bose Noise Cancelling Headphones 700

Markedsledende støydemping, men ikke best på batterilevetid

Akustisk design: lukket | Vekt: 25 g | Kabellengde: N/A | Frekvensrespons: ukjent | Elementer: ukjent | Elementtype: ukjent | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batterilevetid: 20 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: nei

Glimrende støydemping

Morsom og livlig lyd

Elegant design

Batterilevetiden kunne vært bedre

Dyrere enn Sony WH-1000XM3s

De slår ikke helt Sony WH-1000MX3 verken på batterilevetid eller pris, men Bose Noise Cancelling Headphones 700 er likevel et glimrende par hodetelefoner.

Tradisjonelt har aktiv støydemping kun vært brukt til å dempe støy fra miljøet rundt deg, så du kan høre musikk bedre og få litt ro på et støyende fly.

Dette er effektivt når du lytter til musikk, men når du har en telefonsamtale vil personen i den andre enden fortsatt høre alt som skjer rundt deg, enten du står i en trafikkert gate eller er på et skranglende tog.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 løser dette problemet ved å ta i bruk støydemping i lyden fra mikrofonen også, og det kommer veldig godt med.

Lydkvaliteten er også veldig god, men en frisk og livlig karakter og en balansert helhet.’

Hvis valget står mellom Sony WH-1000XM3 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, så anbefaler vi førstnevnte på grunn av den lavere prisen og den gode batterilevetiden. Når det er sagt, gjør du ikke noe galt i å gå for Bose sine klokker heller – de låter glimrende, de ser flotte ut, og de gir det markedets beste støydemping.

Les hele vår test av Bose Noise Cancelling Headphones 700

Image credit: TechRadar

3. Jabra Elite 85H

Utfordrer Sony og Bose på hjemmebane

Akustisk design: lukket | Vekt: 296 g | Kabellengde: N/A | Frekvensrespons: 10 - 20.000 Hz | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batterilevetid: 36 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ukjent

Klasseledende batterilevetid

Glimrende støydemping

Stilige og komfortable

Mangler støtte for kvalitetskodeker

Med klasseledende batterilevetid, flott design og massevis av tilpasningsmuligheter når det kommer til lydprofiler, så er Elite 85h lett å anbefale. Purister vil nok riktignok savne støtte for kvalitetskoder og det finnes hodetelefoner med mer trøkk til denne prisen, men med tanke på at dette er Jabras første forsøk på å konkurrere med giganter som Sony og Bose, så det er veldig imponerende hva de har fått til. Vi gleder oss stort til å se hva selskapet gjør videre, men hvis du vil ha et alternativ til Sonys WH-1000XM3 allerede nå, så er det disse du skal ha.

Les vår test av Jabra Elite 85H

4. Bose QuietComfort 35 II

Høykvalitets hodetelefoner med markedsledende støydemping.

Akustisk design: lukket | Vekt: 310 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: ukjent | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 20+ timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: ja

Stort og klart lydbilde

Fantastisk støydemping

Aktiv EQ passer ikke alle

Kjedelig design

På andreplass finner vi Bose QuietComfort 35 – et produkt som er nesten identisk med med de allerede glimrende Bose Quiet Comfort 35, men som er oppdatert med Google Assistant. Dermed får du den markedsledende støydempingen Bose er kjent for, god lydkvalitet og utrolig komfort, og i tillegg en nyttig assistent som kan svare på spørsmål som måtte dukke opp mens du er ute og reiser.

Kunne du tenke deg å spare litt penger, skal du imidlertid vite at du kan få de opprinnelige QuietComfort 35 for mye mindre nå om dagen. Da må du i tilfelle klare deg uten Google Assistant, men du får uansett den markedsledende støydempingen, resten av de smarte funksjonene og ikke minst svært god lyd.

Les hele vår anmeldelse av Bose QuietComfort 35 II

5. Beyerdynamic Amiron Wireless

Den beste lyden du kan få i et par trådløse hodetelefoner

Akustisk design: lukket | Vekt: 380 g | Kabellengde: 1,2 m, avtagbar | Frekvensrespons: 5 - 40 000 Hz | Element: 50 mm | Elementtype: dynamisk, Tesla | Følsomhet: 100 dB ved 1 KHz | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 10 meter | NFC: nei

Topp byggekvalitet og komfort

Detaljert og dynamisk lyd

Låter like bra med ledning

Ikke ideelle for reising

Når det kommer til lydkvalitet i trådløse hodetelefoner er det ingenting som slår Beyerdynamic Amiron Wireless. Lyden er romlig og detaljert, og de gjør at du får lyst til å gjenoppdage musikkbiblioteket ditt. Det klumpete designet og den gjennomsnittlige støydempingen gjør dem mindre egnet til reising, men hvis det er lydkvalitet som betyr mest for deg så er disse uten tvil det rette valget.

Les hele vår test av Beyerdynamic Amiron Wireless

6. Audio-Technica ATH-M50xBT

Teknisk brilliante på nesten alle måter

Akustisk design: Lukket | Vekt: 310 g | Kabellengde: 1,2 m, avtagbar | Frekvensrespons: 15 - 28.000 Hz | Element: 45 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: 99 dB At 1 KHz | Impedans: 38 ohm | Batteritid: 40 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: Nei

God lyd

Høy komfort

God pris

Klumpete design

Audio-Technica har lenge produsert gode hodetelefoner, mikrofoner og platespillere, og med ATH-M50xBT leverer de også trådløs lyd i studiokvalitet.

Disse hodetelefonene er bygget med tanke på å levere skikkelig høykvalitetslyd, med 45 mm elementer og frekvensrespons som strekker seg far 15 til 28.000 Hz. Vi er også veldig imponert over den varme av helhetlige lyden.

ATH-M50xBT har også svært god batteritid og stabil Bluetooth-forbindelse, og den eneste svakheten er egentlig den litt skuffende mikrofonen og det noe plumpete designet. Lyden og komforten veier likevel mer enn nok opp for det.

Les hele vår test av Audio-Technica ATH-M50xBT

(Image credit: Sennheiser)

7. Sennheiser Momentum Wireless (2019)

Kvalitetshodetelefoner som er fulle av funksjoner

Akustisk design: lukket | Vekt: ukjent | Frekvensrespons: 6 - 22.000 Hz | Elementer: 4 2mm | Elementtype: ukjent | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batterilevetid: 17 timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: ja

Glimrende lydkvalitet

Stilig design

Gode tilpasningsmuligheter

Batterilevetiden er likke knallbra

Dyrere enn rivalene

Når det kommer til lydkvalitet er nye Sennheiser Momentum Wireless 3 glimrende, med masse detaljer, varm bass og naturlig diskant.

Det er også flott at man kan tilpasse støydempingen etter eget ønske, men de er ikke like gode som Sony og Bose på dette punktet. Batterilevetiden kan heller ikke konkurrere med Sony WH-1000XM3, og de koster mer også.

Så hvorfor skal du kjøpe Sennheiser Momentum Wireless (2019)? Vel, hvis innebygget Tile-sporing høres fristende ut, og du liker designet og den høye kvalitetsfølelsen til Momentum Wireless, så kan det være grunn nok. Hvis du derimot velger Sonys alternativ i stedet, så skal du vite at du ikke går glipp av noe når det kommer til lydkvalitet – der stiller de nemlig veldig likt.

Les hele vår test av Sennheiser Momentum Wireless (2019)

8. AKG N60NC Wireless

Trådløs støydemping fra mellomklassemesteren.

Akustisk design: lukket | Vekt: 199,4g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 10 - 22 000 Hz | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: 123 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 15 timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: nei

Svært god lyd

Kompakt utforming

På øret-formfaktoren kan bli ukomfortabel

Forvirrende betjening

AKG N60NC Wireless låter som et par hodetelefoner som burde koste mye mer enn de gjør.

De gir deg enormt mye for pengene, inkludert glimrende lydkvalitet og støydemping som yter på linje med de beste i denne listen.

De er også veldig kompakte, og det gjør dem til en komplett pakke prisen tatt i betraktning.

Det største problemet for oss er at de ligger på øret i stedet for over, og det gjør at de kan bli ukomfortable over tid. Hvis du derimot foretrekker hodetelefoner av på øret-typen, er AKG N60 NC Wireless et godt valg.

Les hele vår anmeldelse av AKG N60NC Wireless

Image credit: TechRadar

9. Grado GW100

Grado får det til igjen

Akustisk design: Åpne | Vekt: ukjent | Kabellengde: Ukjent | Frekvensrespons: 20 til 20.000 Hz | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 15 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ja

Fantastisk lydkvalitet

Kult retrodesign

Komfortable

Lekker lyd

Litt slapp byggekvalitet

Grado GW100 låter knallbra og gir deg ren diskant, fin mellomtone og kraftig bass. Det har også et stilig retrodesign som sender tankene mot Grados spede begynnelse i Brooklyn på 50-tallet.

Bluetooth-forbindelsen fungerer også bra, men man kan lurer på hva som er poenget med et par åpne trådløse hodetelefoner. Lydlekkasjen gjør dem nemlig lite egnet til bruk på offentlige steder.

Når det er sagt så er det jo kjent å kunne være trådløse når du beveger deg rundt hjemme, og du kan også velge å bruke dem med ledning hvis du vil sikre at du får den aller høyeste lydkvaliteten.

Vi opplever at Grado GW100 er utviklet for et ganske smalt segment av markedet som vil ha stor og luftig lyd og som lytter mest hjemme. Hvis det høres ut som deg, så vil du nok elske Grado GW100. Hvis ikke, bør du nok se etter et par lukkede klokker i stedet.

Les hele vår test av Grado GW100 Wireless

(Image credit: Truls Steinung)

10. Jensen Stadium BT

Stadium BT går deg enormt god lyd til en fornuftig pris

Akustisk design: lukket | Vekt: 300 g | Kabellengde: ukjent | Frekvensrespons: 20 - 20 000 Hz | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: ukjent | Impedans: 16 ohm | Batteritid: opptil 22 timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: nei

Glimrende lyd

God batteritid

Kan kobles til to enheter samtidig

Irriterende høy varslingsstemme

Middels byggekvalitet

Komfort kun OK

Norske Jensens første forsøk på å lage trådløse hodetelefoner innfrir så til de grader når det kommer til lyd. Faktisk låter de bedre enn mange hodetelefoner vi har testet som koster nærmere det dobbelte.

Det typiske for hodetelefoner i denne prisklassen er at lyden er helt OK, men at detaljer drukner i grøtete mellomtone og at bassen er for fremtredende mens diskanten mangler friskhet. Stadium BT klarer imidlertid bragden å unngå alle disse problemene, og resultatet er et utrolig godt balansert lydbilde.

Stadium BT leverer også OK komfort, men byggekvaliteten kan ikke omtales som mer enn middels bra og varslingsstemmen som blant annet forteller deg når de er på og av er irriterende høy.

Kan du se bort fra disse svakhetene, er Stadium BT et par hodetelefoner som gir deg masse flott lyd for pengene.

Les hele vår test av Jensen Stadium BT

Bilde: TechRadar

10. Plantronics BackBeat Go 810

Solide og prisgunstige støydempende hodetelefoner

Akustisk design: lukket | Vekt: 289g | Kabellengde: ingen | Frekvensrespons: ukjent | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 24 timer | Trådløsrekkevidde: 100 m | NFC: nei

Glimrende byggekvalitet

Varm og balansert lyd

Pålitelig trådløstilkobling

Gjennomsnittlig støydemping

Støy når musikk ikke spill

Hvis du reiser mye er du sikkert godt kjent med trådløse hodetelefoner som ikke holder det gående lenge nok, som ikke stenger støy godt nok ut, og som rett og slett ikke låter bra nok.

La oss introduserer deg for Plantronics BackBeat Go 810, en av får hodetelefoner på markedet som kan leverer på alle de overnevnte punktene og som samtidig koster mindre enn halvparten av flaggskipmodellene fra Sennheiser, Bose og Sony.

BackBeat Go 810 får du nemlig for rundt 1500 kroner, og de er riktignok laget av litt rimeligere materialer enn forgjengeren BackBeat Pro 2, men lyden er tilnærmet identisk. Dette er et par prisgunstige støydempende hodetelefoner som passer for de som reiser mye eller pendler, og som ikke vil betale det de aller flotteste modellene koster.

Les hele vår test av Plantronics BackBeat Go 810

