Beste hodetelefoner 2020: Din guide til de nyeste og beste på markedet

Velkommen til TechRadars guide til de beste hodetelefonene i 2020.

Hvis du er på jakt etter de beste hodetelefonene du kan kjøpe i 2020, så har du kommet til rett sted.

Et godt par hodetelefoner er helt nødvendig for mange av oss. Utover å blåse nytt liv i favorittmusikken vår, kan de også holde oss underholdt med musikk, podcaster og lydbøker mens vi trener, reiser eller bare prøver å koble av.

Vi tilbringer mye tid med hodetelefonene våre, og hvis du er på jakt etter et par nye så vil du nok ha de beste du kan få innenfor ditt budsjett.

Vi har testet hundrevis av hodetelefoner fra hver eneste produsent gjennom årene, og vi har samlet liste på liste med de beste støydempende hodetelefonene, de beste trådløse hodetelefonene, de beste helt øreproppene osv.

Vi oppfordrer deg derfor til å ta en titt på de ulike listene våre, men hvis du har det travelt kan du også rulle deg nedover og finne de absolutt beste hodetelefonene i ulike kategorier og ulike prisklasser på denne siden.

Beste hodetelefoner i 2019: Sony WH-1000XM3

Hodetelefonene som kan alt

Akustisk design: lukket | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 4 Hz til 40 kHz | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 104,5 dB | Impedans: 47 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 30 m | NFC: ja

Glimrende støydemping

Fantastisk lydkvalitet

30 timers batteritid

Svak samtalekvalitet

Hvis det er noe som er overraskende med Sony WH-1000XM3, må det være at de klarer å overgå nivået til forgjengerne Sony WH-1000XM2 og Sony MDR-1000X. Faktisk er de så gode at de slår alt Bose kan tilby av konkurranse, med begge armene bundet på ryggen.

Mens Bose har jobbet hardt med å finjustere sin støydemping over flere år, så har Sony både perfeksjonert lydkvaliteten og samtidig skapt en tilpasningsalgoritme som ikke bare setter opp en steril lydvegg, men tilbyr flere ulike typer demping som kan tilpasse seg ulike situasjoner.

Utover den glimrende støydempingen, har Sonys hodetelefoner også støtte for Hi-Res-lyd, AptX, AptX HD og LDAC, i tillegg til innebygget Google Assistant. Hvis du vil ha et par hodetelefoner som kan takle enhver utfordring og enhver situasjon, så er det disse du skal ha.

Les hele vår test av Sony WH-1000XM3

De beste in-ear-hodetelefonene: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Mye god lyd for pengene.

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ikke oppgitt | Lengde på kabel: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: 20-40.000 Hz | Drivere: Ikke oppgitt | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: 99 dB/mW | Impedans: 32 ohm | Batteritid: Ikke oppgitt | Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt | Nærfeltskommunikasjon: Ikke oppgitt

Rik lydkvalitet

Flott utforming og design

Man får mye for pengene

Fjernkontrollen av plast føles noe billig

Etter å ha tilbrakt et par uker med både 1MORE Triple Driver og 1More Quad Driver er vi svært positivt overrasket over hvor god kvalitet hodetelefonene innehar i henhold til prisen man må betale.

Det er faktisk vanskelig å forestille seg et par som høres og ser så bra ut til en så billig penge. Når det er sagt, hvis du ønsker en litt mer raffinert lyd og høyere kvalitet på materialene, er 1MORE Quad Drivers fortsatt et kupp til omtrent det dobbelte av prisen.

Det er generelt veldig lite å utsette på Triple Drivers. Gummikabelen er litt irriterende og fjernkontrollen føles litt billig, men dette er i det store og hele små problemer. For til denne prisen er det nærmest umulig å finne et bedre par med hodetelefoner.

Les hele hele vår her: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste in-ear-hodetelefonene.

De beste billige in-ear hodetelefonene: RHA S500u

Premium lyd til en ufattelig lav pris.

Akustisk design: Lukket | Vekt: 14 gram | Lengde på kabel: 130 cm | Frekvensrespons: 16-20.000 Hz | Drivere: Mikrodynamisk | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: 100 dB | Impedans: 16 ohm | Batteritid: Ikke oppgitt | Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt | Nærfeltskommunikasjon: Ikke oppgitt

Utmerket kvalitet på utforming

Balansert og rik lyd

Tidvis sibilant

Smalt lydbilde

Har du en tendens til å miste eller ødelegge hodetelefonene dine, men samtidig ønsker god lydkvalitet? Da er det få hodetelefoner som passer bedre for deg en RHA S500u.

Det er nesten uforskammet å ha så god lyd til en så lav pris. Lydkvaliteten er balansert med et svakt mid-bass bump. Bassen er i overkant fremhevet, men det oppleves ikke som plagsomt. I den andre enden av skalaen kan diskanten noen ganger fremstå som litt sibilant, med andre ord at det oppstår en svak s-lyd. Men mesteparten av tiden er også diskanten medvirkende til å gjøre musikken mer levende og spennende. Alt i alt et flott par med hodetelefoner for deg med lavt budsjett.

Les hele vår test her: RHA S500u

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste hodetelefonkuppene.

De beste on-ear-hodetelefonene: Grado SR60e

Utmerket lydkvalitet til en fantastisk pris.

Akustisk design: Åpent | Vekt: Ikke oppgitt | Lengde på kabel: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: 20 Hz - 40 000Hz | Drivere: Ikke oppgitt | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: 99 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: Ikke oppgitt | Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt | Nærfeltskommunikasjon: Ikke oppgitt

Veldig komfortable

Imponerende skarp lyd i henhold til pris

Høyt anbefalt

Ingen innebygd kontroll

Det er tredje generasjon i det New York-baserte og familieeide selskapet Grado som har utvikle SE60e. Og de er på lang vei Prestige-seriens beste og mest raffinerte par til dags dato. Så gode er de at de antageligvis gir den beste lydopplevelsen i denne prisklassen. SE60e er et spesielt godt valg for deg som er en fersk når det kommer til hodetelefoner, men samtidig ønsker skikkelig god lyd. Dens åpne design gjør dem mer luftige enn de fleste andre i on-ear-kategorien. Både utformingen og den fantastiske lydkvaliteten gjør at dette er de beste hodetelefonene du kan finne innenfor denne kategorien.

Vår anmeldelse er for Grado SR60e, men de nye SR60i er nesten helt like i både design og ytelse.

Les hele vår test her: Grado SR60e

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste on-ear-hodetelefonene.

De beste billige on-ear-hodetelefonene: Urbanears Plattan II

Et perfekt kjøp for deg som utkikk etter hodetelefoner som er både billige og komfortable

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ikke oppgitt | Lengde på kabel: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: 20 Hz - 20 000Hz | Drivere: Ikke oppgitt | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: 99 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: Ikke oppgitt | Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt | Nærfeltskommunikasjon: Ikke oppgitt

Veldig komfortable

God verdi for pengene

Smalt lydbilde

Ingen volumkontroll

De originale Plattan-hodetelefonene var et brukbart par med on-ear-hodetelefoner, men Urbanears var ikke fornøyde med å være middelmådige. Firmaet jobbet aktivt med å hente inn kunders tilbakemeldinger på komfort, lydkvalitet og isolering. Kritikken av det det første paret ble brukt i utformingen av Plattan II, noe som gjør de til en verdig oppfølger til deres mestselgende modell.

Kort fortalt er dette et standard par med hodetelefoner uten så alt for mange funksjoner. Men fordi de er et enkelt, grunnleggende par får du god lydkvalitet til en lav pris.

Les hele vår test her: Urbanears Plattan II

(Image credit: Beyerdynamic)

Beste heldekkende hodetelefoner: Beyerdynamic DT 1990 Pro

Profesjonelle hodetelefoner som liker å ha det gøy

Akustisk design: åpen | Vekt: 370 g | Kabellengde: 3 or 1,2 m | Frekvensrespons: 5 – 40.000 Hz | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Følsomhet: 102 dB | Impedans: 250 Ohm

Robust bygget

Glimrende komfort

Utrolig oppløsning

LItt dempet mellomtone

Diskanten kan være slitsom

Beyerdynamic er kanskje ikke like kjent som sin tyske bror Sennheiser, men selskapet har en lang historie med å lage glimrende profesjonelle hodetelefoner, deriblant DT770, DT880 og DT990.

Over dem alle står imidlertid Beyerdynamic DT 1990 Pro, en versjon av DT 1770 med åpent design, og et par hodetelefoner som er glimrende både på grunn av lydkvalitet, design og verdi for pengene. Begge de to modellene koster det samme, og det eneste som egentlig skiller dem er lydopplevelsen.

Det åpne designet gjør at DT 1990 passer best hjemme eller i et lydstudio, for her kommer lyd uhindret både inn og ut. Fordelen er imidlertid at du får en glimrende følelse av rom.

Hvis du er ute etter et par hi-fi-hodetelefoner som er gode nok til å brukes av noen av verdens beste lydteknikere, så er disse valget for deg.

Les hele vår test av Beyerdynamic DT 1990 Pro

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste heldekkende hodetelefonene.

Beste billige over-ear hodetelefoner: Audio-Technica ATH-SR5BT

Her får du både ytelse og verdi for pengene

Akustisk design: lukket | Vekt: 185 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 5-40.000 Hz | Elementer: 45 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 100 dB | Impedans: 35 ohm | Batteritid: 40 timer | Trådløs rekkevidde: ca. 10 m | NFC: nei

Glimrende batteritid

Balansert lyd

Låter enda bedre med ledning

Diskanten kan være for energisk

Audiofile skyr vanligvis trådløse hodetelefoner på grunn av dårlig lydkvalitet, men lyden du får via Bluetooth har blitt mye bedre de siste årene. Det finnes nå et stort antall trådløse hodetelefoner som kan tilfredsstille selv de meste kresne, og støtte for høyoppløst lyd blir stadig mer utbredt.

Audio-Technica ATH-SR5BT byr faktisk på noe av det beste som finnes av både kablet og trådløs lyd for under 1500 kroner. De passer til de fleste musikksjangre, og byr på tilnærmet flat frekvensrespons. De er også ekstremt komfortable, og byggekvaliteten er god. Ikke minst er batteritiden veldig imponerende, og de burde holde til 40 timers lytting på en opplading. De mangler riktig nok enkelte av funksjonene til dyrere modeller som aktiv støydemping og tilkobling til flere enheter, men dette er et kompromiss det er verdt å inngå for å få fenomenal lyd.

Les hele vår test av Audio-Technica ATH-SR5BT

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste heldekkende hodetelefonene.

(Image credit: TechRadar)

Beste støydempende hodetelefoner: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Markedsledende støydemping, men ikke best på batterilevetid

Akustisk design: lukket | Vekt: 25 g | Kabellengde: N/A | Frekvensrespons: ukjent | Elementer: ukjent | Elementtype: ukjent | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batterilevetid: 20 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: nei

Glimrende støydemping

Morsom og livlig lyd

Elegant design

Batterilevetiden kunne vært bedre

Dyrere enn Sony WH-1000XM3s

Selv om vi mener at Sony WH-1000MX3 er de beste støydempende hodetelefonene på markedet, så er Bose Noise Cancelling Headphones 700 også et glimrende valg, og vi har tatt dem med her som et godt alternativ.

Tradisjonelt har aktiv støydemping kun vært brukt til å dempe støy fra miljøet rundt deg, så du kan høre musikk bedre og få litt ro på et støyende fly.

Dette er effektivt når du lytter til musikk, men når du har en telefonsamtale vil personen i den andre enden fortsatt høre alt som skjer rundt deg, enten du står i en trafikkert gate eller er på et skranglende tog.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 løser dette problemet ved å ta i bruk støydemping i lyden fr mikrofonen også, og det kommer veldig godt med.

Lydkvaliteten er også veldig god, men en frisk og livlig karakter og en balansert helhet.’

Hvis valget står mellom Sony WH-1000XM3 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, så anbefaler vi førstnevnte på grunn av den lavere prisen og den gode batterilevetiden. Når det er sagt, gjør du ikke noe galt i å gå for Bose sine klokker heller – de låter glimrende, de ser flotte ut, og de gir det markedets beste støydemping.

Les hele vår test av Bose Noise Cancelling Headphones 700

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste støydempende hodetelefonene.

(Image credit: JBL)

Beste rimelige støydempende hodetelefoner: JBL Live 650BTNC

Knallgode støydempende hodetelefoner for deg på budsjett

Akustisk design: lukket | Vekt: 249 g | Kabellengde: 3,93 fot | Frekvensrespons: 16 - 20.000 Hz | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 100 dBSPL@1kHz/1mW | Impedans: 32 ohm | Batterilevetid: 20-30 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: nei

Glimrende lyd

Kompakt design

På øret-design kan bli utbehagelig

Forvirrende kontroller

Med tanke på prisen leverer JBL Live 650BTNC langt over forventningene når det kommer til lydkvalitet, byggekvalitet og funksjoner. Du kan velge mellom enten Google Assistant eller Amazon Alexa, og du kan tilpasse EQ ved hjelp av JBL Headphones-appen. Batterilevetiden er oppgitt til 20 timer med ANC og trådløs aktivert, og hvis du bruker dem med ledning kan du forvente deg opptil 30 timers bruk.

Hvis du synes Bose Noise Cancelling Headphones 700 eller Sony WH-1000XM3 blir for dyre, skal du vite at du vil få 80 prosent av ytelsen til 50 prosent av prisen hvis du går for JBL Live 650BTNC i stedet.

Les hele vår test av JBL Live 650BTNC

Image credit: TechRadar

Beste trådløse hodetelefoner: Jabra Elite 85H

Utfordrer Sony og Bose på hjemmebane

Akustisk design: lukket | Vekt: 296 g | Kabellengde: N/A | Frekvensrespons: 10 - 20.000 Hz | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batterilevetid: 36 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ukjent

Klasseledende batterilevetid

Glimrende støydemping

Stilige og komfortable

Mangler støtte for kvalitetskodeker

Med klasseledende batterilevetid, flott design og massevis av tilpasningsmuligheter når det kommer til lydprofiler, så er Elite 85h lett å anbefale. Purister vil nok riktignok savne støtte for kvalitetskoder og det finnes hodetelefoner med mer trøkk til denne prisen, men med tanke på at dette er Jabras første forsøk på å konkurrere med giganter som Sony og Bose, så det er veldig imponerende hva de har fått til. Vi gleder oss stort til å se hva selskapet gjør videre, men hvis du vil ha et alternativ til Sonys WH-1000XM3 allerede nå, så er det disse du skal ha.

Les vår test av Jabra Elite 85H

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste trådløse hodetelefonene.

Bilde: TechRadar

Beste billige trådløse hodetelefoner: Plantronics BackBeat Go 810

Solide og prisgunstige støydempende hodetelefoner

Akustisk design: lukket | Vekt: 289g | Kabellengde: ingen | Frekvensrespons: ukjent | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 24 timer | Trådløsrekkevidde: 100 m | NFC: nei

Glimrende byggekvalitet

Varm og balansert lyd

Pålitelig trådløstilkobling

Gjennomsnittlig støydemping

Støy når musikk ikke spill

Hvis du reiser mye er du sikkert godt kjent med trådløse hodetelefoner som ikke holder det gående lenge nok, som ikke stenger støy godt nok ut, og som rett og slett ikke låter bra nok.

La oss introduserer deg for Plantronics BackBeat Go 810, en av får hodetelefoner på markedet som kan leverer på alle de overnevnte punktene og som samtidig koster mindre enn halvparten av flaggskipmodellene fra Sennheiser, Bose og Sony.

BackBeat Go 810 får du nemlig for rundt 1500 kroner, og de er riktignok laget av litt rimeligere materialer enn forgjengeren BackBeat Pro 2, men lyden er tilnærmet identisk. Dette er et par prisgunstige støydempende hodetelefoner som passer for de som reiser mye eller pendler, og som ikke vil betale det de aller flotteste modellene koster.

Les hele vår test av Plantronics BackBeat Go 810

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste trådløse hodetelefonene.

Bilde: TechRadar

Beste luksushodetelefoner: Focal Stellia

Luksusklokker med luksusprislapp

Akustisk design: Lukket | Vekt: 435g | Kabellengde: 4 fots OFC 24 AWG-kabel, 10 fots OFC 24 AWG-kabel | Frekvensrespons: 5 - 40.000 Hz | Elementer: 40 mm | Følsomhet: 106 dB SPL / 1mW ved 1 kHz | Impedans: 35 Ohm

Ekstremt presis lyd

Åpent lydbilde

Høy komfort

Svulstig design

Ekstremt dyre

Litt store

Focal Stellia låter helt fabelaktig, og det åpne lydbildet og den detaljerte og presise behandlingen av signalet gjør at de får all slags musikk til å låte bra.

Når du lytter til låter du tror du kjenner ut og inn, vil Stellias presise separasjon av frekvensene gjør at du hører detaljer du aldri har lagt merke til før.

Hvis du liker minimalisme når det kommer til hodetelefoner så vil kanskje ikke det svulstige designet til Focal Stellia falle i smak, og de er også litt for klumpete til å ha på seg når man skal ut av døra.

Om luksus er din greie, vil nok derimot de kraftige lærdekkede klokkene, de vevede kablene, de børstede kobberdetaljene og den matchende oppbevaringsesken appellere til deg.

Den luksusen smitter til og med over på brukermanualen som er kledd som en liten skinnlommebok, men dette er kanskje også hva du kan forvente når du betaler over 30.000 kroner for et par hodetelefoner.

Les hele vår test av Focal Stellia

Optoma NuForce BE Sport4

1. Optoma NuForce BE Sport4

Tilnærmet feilfrie trådløse ørepropper

Akustisk design: Lukket | Vekt: 15 g | Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz | Elementer: 6 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: 92 dB +/-3 dB ved 1 kHz | Impedans: 32 Ohm | Batteritid: 10 timer | Trådløse rekkevidde: 10 m | NFC: Nei

Imponerende lyd

Tilpassede tupper

Praktisk design

Passer ikke til lytting med ett øre

NuForce har virkelig laget noe spesielt med BE Sport4. De er stilige og solid bygget, og de leverer i alle ledd på enda bedre vis enn forgjengerne. De passer godt til trening, men de aller fleste vil uansett oppleve de brukervennlige funksjonene og den imponerende lyddempingen som veldig tiltalende. BE Sport4 beviser at trådløse propper kan konkurrere med det beste på markedet.

Les hele vår test av Optoma NuForce BE Sport4

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste trådløse hodetelefonene.

(Image credit: Sony)

Beste helt trådløse ørepropper: Sony WF-1000XM3

Støydempende helt trådløse ørepropper som overgår alle forventninger

Akustisk design: Lukket | Vekt: 70 g | Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz | Elementer: 6 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 6 timer | Batteritid (ladeeske): 18 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ja

Effektiv støydemping

Nøytralt design

Gøy å bruke

Ikke volumkontroll på proppene

Passer ikke til trening

Med tanke på at det sjeldent at ørepropper er utstyrt med støydemping i det hele tatt, så er det imponerende at Sony har klart å putte denne funksjonen inn i et par propper som ikke bare er trådløse men helt trådløse.

Sony WF-1000XM3 tilbyr også støydemping som er veldig god til å være i et par propper. De isolerer ikke like godt som de beste hodetelefonene som dekker ørene, men hvis du er ute etter en kompakt formfaktor så er det et kompromiss man kan leve med.

Tross et par svakheter så opplever vi at Sony har overgått seg selv med WF-1000XM3. Ikke bare er dette de peneste helt trådløse øreproppene på markedet, men de kombinerer også god støydemping med glimrende lyd. Hvis du vil slippe å drasse rundt på store hodetelefoner, så er disse et veldig godt alternativ.

Batterilevetiden er også over gjennomsnittet, og det kompakte ladeetuiet er også veldig kjekt. Det hadde vært fint om de også hadde volumkontroll på proppene slik som PowerBeats Pro, men det er ikke noe stort minus i vår bok.

Vi mener at jungelen av helt trådløse ørepropper har funnet en ny konge.

Les vår test av Sony WF-1000XM3

Vil du har flere alternativer? Ta en titt på vår liste over de beste helt trådløse øreproppene.

Klikk deg inn på side 2 for å finne ut hvordan du plukker ut det riktige paret med hodetelefoner, i tillegg til å få flere anbefalinger på gode kjøp.