Beste lydplanke 2020: Film og musikk blir ikke det samme uten

Det å velge ut den beste lydplanken kan være en av de viktigste valgene enhver hjemmekinoentusiast tar, uavhengig om man skal bruke den for seg selv eller som en del av et større drømmeanlegg med flere enheter.



De beste lydplankene er noe man må ha til dagens TV-er, som for tiden blir slankere og slankere – hvilket selvsagt betyr at de tar seg særdeles godt ut i hjemmet ditt, men det betyr også at det blir mindre plass til innebyggede høyttalere. Ta bare en titt på noen av de beste TV-ene for øyeblikket, og du vil fort se at lyden ikke er i fokus – selv de beste Samsung-TV-ene trenger en ekstern lydplanke.



Dette er grunnen til at vi har laget en liste over de aller beste lydplankene på markedet. Det er ingen vits i å bruke en liten formue på ny TV om lyden ikke holder samme standard som bildet. Nedenfor finner du vår guide over de beste lydplankene man får kjøpt i 2020, alt fra de gjeveste lydplankene med Dolby Atmos til de ultrabillige modellene man bare kan plugge inn og nyte.

1. Sonos Arc

Den beste lydplanken du kan kjøpe akkurat nå

Mål: 1141,7 x 87 x 115,7mm (B x H x D) | Høyttalerkonfigurasjon: 5.0.2 | Oppgitt effekt: Ikke tilgjengelig | Tilkoplinger: HDMI (ARC), optisk lyd til HDMI-konvertering, Bluetooth, Ethernet, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, IR receiver

Dolby Atmos, TrueHD and Dolby Digital Plus

Diskret med alt innebygget

Utrolig surround og avspilling av musikk

Passer ikke alle rom

Sonos har en ny surroundløsning, og den finner man i sin helhet i en enkelt lydplanke ved navn Arc.



Vi er ikke sikre om denne enheten tar navnet sitt fra HDMI-grensesnittet den bruker, den «bøyde» lyden som kastes fra planken eller om det er snakk om en slags metaforisk bue som leverer imponerende surroundlyd til moderne minimalistiske hjem – uansett hva svaret måtte være, dette systemet er fast bestemt på å gi resten av surroundmarkedet et banesår.



Sonos Arc tar i bruk Dolbys seneste TrueHD- og Dolby Digital Plus-lydkodeker for å levere den beste tapsfrie lyden fra de nyeste Blu-ray-platene, og noen av de ledende strømmetjenestene. Lyden blir transportert fra kilden og deretter plassert ut i et 3D-landskap ved hjelp av Dolby Atmos, som behandler lyder som objekter, uavhengige av lydkanaler, og reflekterer lydbølgene via veggene, slik at det høres ut som om absolutt alle regninger er representert.



Dette kan høres komplisert ut, men Sonos Arc kunne ikke vært enklere å installere. Det involverer kun et par ting man må gjøre i en app. Det minimalistiske i kablingen og alt-i-ett-konstruksjonen gjør at man videre føler at dette er en stressfri og strømlinjeformet estetikk – og gjør at dette er en av de aller bestet lydplankene man kan kjøpe i 2020.

2. Samsung HW-Q90R

Tradisjonelle hifi-høyttalere bør skjelve i buksene

Mål: 1226 x 83 x 136 mm (B x H x D) | Høyttalerkonfigurasjon: 7.1.4 | Oppgitt effekt: 512 W | Tilkoblinger: 2 x HDMI, 1 x HDMI utgang med eARC, optisk digital lydinngang, USB, Bluetooth og WiFi

Utrolig god lydkvalitet

Dolby Atmos og DTS:X

Lett å intallere og komme igang med

Begrensede HDMI-innganger

Samsung HW-Q90R er en utrolig anvendelig toppmodell. Den støtter ikke bare objektbasert lyd i form av både Dolby Atmos og DTS:X, men den er dessuten den eneste modellen fra 2019 som oppnår dette med bakovervendte høyttalere og dessuten fire oppadvendte drivere.

Selv i 2020 kommer ingen annen lydplanke i nærheten av å skape den samme opplevelsen av Dolby Atmos og DTS:X. Takket være trimmingen fra Harman Kardon er HW-Q90 ypperlig til musikk. Spesifikasjonene er mer enn anstendige og med fullspesifiserte HDMI-tilkoblinger gir dette deg en nesten uklanderlig pakke. Om du har råd til den, da.

3. Sony X8500

En kvalitetsplanke som gir deg svært mye for pengene

Mål: 890 x 64 x 96 mm | Høyttalerkonfigurasjon: 2.1 | Oppgitt effekt: N/A | Tilkoblinger: 1 HDMI-inngang, 1 HDMI-utgang (ARC), analog lyd inn/ut, Ethernet, optisk lydinngang, Bluetooth, Wi-Fi

Alt-i-ett-konstruksjon

Dolby Atmos- og DTS:X-støtte

Integrert subwoofer

Ingen oppadvendte drivere

Ettersom konkurrerende Dolby Atmos-kompatible lydplanker vanligvis selges for det dobbelte av prisen, er det enkelt å anbefale Sony HT-X8500. Kostnadsreduksjonen skyldes tilkoblingen og egenskapene, men det er likevel forbausende hvor god lyd det er i HT-X8500,

Nøkkelen til den voldsomme ytelsen til HT-X8500 er Sonys egne Vertical Sound Engine. Når den bearbeider Dolby Atmos- og DTS:X-innhold, skaper den en overbevisende illusjon av altomsluttende lyd. Dermed får man en solid romfølelse ved avspilling av Dolby Atmos-filmer.

Lydplankens konstruksjon og design er av eksepsjonell kvalitet. Den generelle lydgjengivelsen imponerer med sin klarhet og rommelighet.

Hvis du i bunn og grunn er ute etter et lydsystem til hjemmekinoen som ikke vil ødelegge økonomien din, er trolig dette det beste valget du kan gjøre for øyeblikket.

4. Samsung HW-Q70R

En flott og velytstyrt lydplanke til både film og spill.

Effekt: 3300 W | Høyttalere: 3.1.2 | Mål: 1100 x 59 x 100 mm (B x H x D) | Innganger: HDMI-inngang og -utgang med ARC, optisk digital lydinngang | Trådløs: Bluetooth | Subwoofer inkludert?: Ja

Stort og dypt lydbilde

Kraftigere subwoofer

Flott til filmer og spill

Bare én HDMI-inngang

Samsungs utviklerlaboratorium i California har hatt travle dager. De seneste årene har laboratoriet bidratt til å skape den prisvinnende modellen Samsung HW-M650 og fjorårets kraftige, Dolby Atmos-klare Samsung HW-N850. Og her har vi altså Samsung HW-Q70R, en lydplanke som er utviklet for å holde tritt med den koreanske teknologikjempens enorme 2019 QLED-TVer.

Hvis du har holdt et øye med Samsungs navngivningsvaner den siste tiden, ser du at Samsung HW-Q70R fremstår som en oppgradering av fjorårets HW-N650. Og selv om den nye modellen koster enda mer (ca. 7500 kroner), er den gode nyheten at med Q70R får du støtte for Dolby Atmos og DTS:X. Og fremdeles har du Acoustic Beaming-teknologi, som utvider lydrommet.

Det gir et bredt og åpen lydrom, noe so egner seg for de nye, store TV-skjermene. Virkningen er gjennomgående ganske fortung, men det er å vente, ettersom det ikke er noen bakre høyttalere. Men når du tar utseendet, konstruksjonskvaliteten og funksjonene i betraktning , er dette en solid pakke i mellomsjiktet.

5. Sennheiser Ambeo

Glimrende 3D-lyd – men til en høy pris

Effekt: 500 W | Høyttalere: 5.1.4 | Mål: 1265 x 135 x 171 mm | Vekt: 18,5 kg | Innganger: Digital coax inn, Digital optisk inn, HDMI 2.1 ut (eARC), 3 HDMI 2.0a In, Audio in 3,5 mm lydinngang | Trådløs: Bluetooth 4.2 and AAC | Subwoofer inkludert?: Nei

Super lydkvalitet

Effektiv Dolby Atmos

13 separate drivere

Enorm pris, størrelse og vekt

Ikke AirPlay eller AptX for Bluetooth

Sennheiser er best kjent for sitt utvalg av hodetelefoner og profesjonelle mikrofoner. Nylig har de høynet ambisjonsnivået til hjemmestereo, og til dette markedet har de lansert sin nye Ambeo-lydplanke.

Denne omfangsrike lydplanken er proppfull av det nyeste innenfor lydteknologi. Her får du Dolby Atmos og DTS:X for surround-lyd og dessuten Sennheisers eget lydsystem Ambeo «virtuell 3D». Det er tydelig at Sennheiser sikter mot hjemmekinomarkedet med Ambeo. Men med Wi-Fi-oppkoblingen kan denne lydplanken i seg selv utgjøre et temmelig imponerende musikksystem.

Den er ikke perfekt. Det er underlig at Sennheiser har overlat strømmingen av wifi til Google Home, men lydkvaliteten til lydplanken Ambeo gjør at den rettferdiggjør den voldsomme prisen.

6. Sonos Playbar

Gjør om multiromsystemet ditt til et trådløs surround-system

Effekt: ikke oppgitt | Høyttalere: 9 | Mål: 900 x 85 x 140 mm | Vekt: 5,4 kg | Innganger: 1 x optisk, 2 x Ethernet LAN | Utganger: ingen | Trådløs: WiFi | Ekstra funksjoner: Sonos Play:1-høyttalere kan brukes som bakhøyttalere

Glimrende lyd

Integrert med Sonos multirom

Smarte lydmoduser

Krever en bestemt type TV

Kun én inngang

Sonos Playbar er ikke utstyrt med HDMI, og krever at du koblet den til TV-en med optisk kabel. På egenhånd leverer den kraftig forbedret TV-lyd, men du vil trenge en smarttelefon eller et nettbrett i nærheten for å styre den. Fordelen er at den da enkelt kan fungere som et trådløst lydsystem, og den kan også kombineres med to Play:1-høyttalere og fungere som et fullt 5.1-system.

Samtidig må du klare deg med en enkel optisk tilkobling, noe som riktignok kan fungere greit for de fleste så lenge TV-en har denne utgangen, men det gjør likevel at Playbar havner litt lenger ned på denne listen enn den ellers hadde gjort.

7. Sonos Beam

Dette er den smarte lydplanken vi har ventet på

Effekt: ukjent | Høyttalere: 3 kanaler | Mål: 68,5 x 651 x 100 mm | Mål: 2,8 kg | Innganger: 1 x optisk inn, 1 x HDMI inn | Trådløs: Sonos | Subwoofer inkludert: nei | Ekstra funksjoner: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Kompakt design

HDMI ARC-kompatibel

Glimrende lyd

Ikke Dolby Atmos

Sonos Beam er en glimrende lydplanke til denne prisen, den drar full nytte av Sonos-økosystemet og den er en fryd å bruke. Den beskjedne størrelsen gjør at den vil fungere godt foran en 32-tommer, men den er heller ikke så liten at den ikke vil gjøre seg foran en stor TV også.

Sonos Beam leverer ikke enorme mengder bass og mangelen på Dolby Atmos vil være et minus for noen, men til denne prisen hadde det være mer overraskende om det var inkludert. Stemmekontrollen støtter kun Alexa foreløpig, men det er gode sjanser for at andre stemmeassistenter kommer på plass etter hvert.

8. Focal Dimension

En imponerende lydplanke med enkelte oppsettproblemer

Kraft: N/A | Høyttalere: 2.0 | Mål: 914,4 mm x 52,1 mm x 133,1 mm | Vekt: 2,54 kg | Innganger: 1 x digital pptisk,1x 3.5 mm jack | Trådløshet: Bluetooth | Effekt: 450 W | Høyttalere: 5 | Mål: 1155 x 115 x 115 mm | Vekt: 5,5 kg | Innganger: 1 x HDMI, 1 x optisk, 1 x 3,5 mm | Utganger: ingen | Trådløs: Bluetooth aptX (via dongle) | Subwoofer inkludert?: nei | Ekstra funksjoner: utviklet for store rom

Virtuell surround-lyd

Glimrende design

Imponerende bass uten sub

Begrensede surround-muligheter

Billig fjernkontroll

Focal er mest kjent for sine glimrende høyttalere (og de nylig lanserte hodetelefonene Focal Listen), men når de først leverer en lydplanke så gjør de det med glans. Dimension er ganske enkelt vakker, med detaljer i pianolakk og en helhetlig aluminiumskonstruksjon.

Prisen på rundt 10 000 kr er ganske stiv, men du betaler også for fantastisk byggekvalitet, lyd og design.

