Nye AirPods skal være klare for lansering – kan dukke opp i mai

Apples helt trådløse propper AirPods kom i en oppfrisket versjon tidlig i 2019 og de støydempingsutstyrte AirPods Pro fulgte etter senere samme år, men det ser ikke ut som Apple nøyer seg med det, får nå tyder rykter på at en ny utgave kan dukke opp allerede i mai.

Teknologianalytikeren Jon Prosser som jobber for Front Page Tech, har nemlig publisert en tweet der han hevder at nye AirPods «er klar for lansering», og at de skal slippes sammen med en oppfrisket MacBook Pro neste måned.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.Probably alongside the MacBook Pro next month.April 19, 2020