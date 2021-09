Apple Watch 7 ble lansert 14. september sammen med nye iPhone 13, og den bringer med seg et helt nytt design. Det må understrekes at den nye modellen ikke slippes før senere i høst, men nå vet i hvert fall hvordan den blir. Hovedsakelig er det snakk om en rekke mindre forbedringer.

Apple Watch 7 har fått et finpusset design som beholder de runde kantene, mens skjermkantene blir tynnere slik at det er pass til 20 prosent mer skjerm. Klokka kommer fortsatt i to ulike størrelser – nemlig på 41 og 45 mm. Dette er altså første gang siden Apple Watch 2 at Apple endrer størrelsen, men det er altså bare snakk om en ekstra millimeter for begge de to modellene.

Ryktene pekte i utgangspunktet mot et mer radikalt redesign med skarpere kanter, men dette viste seg altså å ikke stemme. Den har heller ikke fått noen nye helsesporingsfunksjoner, så det ser ut som vi må vente til neste års Apple Watch 8 før vi får se de ryktede blodtrykk- og glukose-sensorene.

Apple Watch 7 har derimot fått en skjerm som er 70 prosent mer lyssterk, og den er sikret mot støv med IP6X-sertifisering. Vannbeskyttelsen er på sin side den samme som før og det samme gjelder batterilevetiden, men det loves at den lader 33 prosent raskere.

Les vår test av iPhone 13

Apple har også vist frem en ny iPad (2021)

... og en ny iPad mini (2021)

Apple Watch 7 er Apples nyeste store smartklokke, og arvtager til fjorårets Apple Watch 6. Vi venter fremdeles på Apple Watch SE 2, så Apple Watch SE er fremdeles en prisgunstig modell i denne smarklokkeserien – selv om Apple Watch 3 likevel er den billigste.

Apples nye smartklokke kjører watchOS8. Apple har avslørt at den nye OS-oppdateringen kommer til Watch 3 og nyere, men det blir nok Apple Watch 7 som drar mest nytte av den.

Til syvende og sist får Apple Watch 7 først og fremst en rekke mindre forbedringen, og den er dermed ikke noen revolusjonerende oppdatering. Likevel blir den ikke overraskende den beste Apple Watch-modellen du kan kjøpe.

Latest news Ettersom watchOS 8 er kommet, vet vi akkurat hva vi kan vente oss av programvaren som kjøres i Apple Watch 7. Det inkluderer nye funksjoner for sykling. Lekkede spesifikasjonsdetaljer og en annen lekkasje har dessuten avslørt den trolige prosessoren, lagringsplassen og vekten til Apple Watch 7.

Apple Watch 7: rett på sak

Hva er dette? Apples nyeste smartklokke

Apples nyeste smartklokke Når kommer den i salg? «senere i høst» (3. kvartal 2021)

«senere i høst» (3. kvartal 2021) Hva koster den? 399 dollar (norsk pris er ikke avslørt ennå)

Den nye Apple Watch-serien, fra venstre til høyre: Apple Watch 3, Apple Watch SE og Apple Watch 7. (Image credit: Apple)

Apple Watch 7: lanseringsdato og pris

Apple har kun annonsert at prisen til Watch 7 begynner på 399 dollar. Norsk pris er altså ikke avslørt ennå, men det er å forvente at prisen vil begynne på rundt 4000 kroner. Vi vet heller ikke den nøyaktige datoen for salgsstart, og Apple har kun sagt at den kommer i 3. kvartal 2021.

Som nevnt kommer den i to ulike størrelser, og det er denne gangen snakk om varianter på 41 og 45 mm. Den kommer også varianter med og uten 4G, og prisen ovenfor gjelder altså den rimeligste varianten på 41 mm uten 4G.

Det vi derimot vet er hvilke fargevalg som kommer. Watch 7 vil bli tilgjengelig i midnight (sort), starlight (grå), grønn, blå og rød. I tillegg kommer de tre nye reimer i samarbeid med Nike, i tillegg til nye reimer som lages av Hermès.

Design og skjerm

Bilde 1 av 4 (Image credit: Apple) Bilde 2 av 4 (Image credit: Apple) Bilde 3 av 4 (Image credit: Apple) Bilde 4 av 4 (Image credit: Apple)

Ryktene gikk i utgangspunktet om at Apple Watch 7 skulle få et nytt og mer kantete design i samme stil som iPhone 13, men selskapet har altså holdt seg til den avrundede formen. Sammenlignet med Apple Watch 6 er imidlertid skjermkantene tynnere med sine 1,7 mm, og skjermen er 20 prosent større.

en større skjermen fører samtidig også til at selve klokkene har blitt en tanke større, men det er bare snakk om 1 mm ekstra for begge modeller. Apple skryter ellers av at skjermens lysstyrke når den er i alltid-på-modus er 70 prosent høyere enn før.

Bilde 1 av 2 (Image credit: Apple) Bilde 2 av 2 (Image credit: Apple)

Skjermen er nå stor nok til å vise et fullt qwerty-tastatur, og dette kan du enten taste på eller dra fingeren over for å danne ord. Dette har vært mulig tidligere med tredjeparts-apper, men det er første gang Apple selv inkluderer en slik funksjon.

Apple hevder også at den nye modellen er mer robust, og skjermen skal være over 50 prosent tykkere enn på Apple Watch 6. Den har også fått støvbestandighet (IP6X) i tillegg til vanntettheten (WR50) som de foregående Watch-modellene også har hatt. Det betyr at den kan senkes ned til 50 meters dyp.

Med en større skjerm blir trolig også klokken tyngre. I skrivende stund har ikke Apple bekreftet dette, men et lekket dokument oppgir at alle modellene er tyngre enn sitt nærmeste motstykke i Apple Watch 6-rekken.

Spesifikasjoner og batteri

Apple hadde ikke noe annonsere om spesifikasjonene til Watch 7, noe som tyder på at den er utstyrt med det samme S6-brikkesettet, 1 GB RAM og 32 GB lagring som forrige modellen.

Vi har imidlertid sett et lekket dokument som peker mot en ny S7-brikke, samt en annen lekkasje som peker i samme retning. Det later ikke til at den er kraftigere enn S6, men at den heller kan være mer energieffektiv. . Begge lekkasjene peker dessuten mot en lagringskapasitet på 32 GB, som vi allerede har antatt.

Apple har oppgitt at den har den samme batterilevetiden på 18 timer, noe som tyder på at den har det samme batteriet på 304 mAh som i Apple Watch 6.

Men den nye klokken leveres med en mer avansert lader som skal gi 33 % raskere opplading, slik at du skal komme deg fra 0 % til 80 % på 45 minutter. En lading på bare 8 minutter skal gi 8 timers søvnsporing. Ifølge nyere lekkasjer skal klokken leveres med en ny 1-meters magnetisk USB-C-kabel til hurtiglading.

Helse og trening

Apple Watch 7 har det samme utvalget av sensorer som forgjengeren, og ryktene om glukosemåling og blodtrykksmåling vise seg altså å ikke stemme.

Likevel har klokken et imponerende utvalg av helsesporingsfunksjoner, som sporer EKG, oksygen i blodet, puls og mye mer.

Apple Watch 7 leveres dessuten med watchOS 8, og her er det en ny mindfulness-app – programvare som også byr på meditasjonsøkter fra Fitness Plus i lydformat.

På programvaresiden er det også kommet forbedringer for syklister, med blant annet falldeteksjon, sammen med forbedrede kalorikalkulasjoner for el-sykling.

Programvare: watchOS 8

(Image credit: Apple)

Apple Watch 7 lanseres med watchOS 8, og den nye OS-versjonen vil også rulles ut til eldre Apple-klokker helt tilbake til Watch 3 i løpet av den kommende uka.

Høydepunkter inkluderer en ny Mindfulness-app, Tai Chi og Pilates som tilskudd til trenings-appen, mulighet til å registrere pusterytme mens du sover og en ny Foto-app.