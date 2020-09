Apple Watch 6 – lanseringsdato, pris, nyheter og rykter

Lanseringsdatoen for Apple Watch 6 blir trolig mot slutten av 2020, sammen med iPhone 12. Det betyr ikke at vi er helt uvitende om denne smartklokken. Lekkasjer, rykter og andre informasjonskilder begynner å tegne et bilde av dette teknologiske vidunderet.

Apple har dessuten forberedt oss på Watch 6 gjennom avdukingen og betaslippet av den nye programvaren watchOS 7. Joda, dette kommer også til de eldre Apple Watch-modellene, men det er helt klart utviklet med en fremtidig smartklokke i tankene. Dermed gir det oss noen tanker om hva vi kan vente oss av den neste enheten.

Apple Watch 5 er en god smartklokke, men dens arvtager er nødt til å ordne opp i noen av enhetens problemer og samtidig komme med forbedrede egenskaper og spesifikasjoner – kanskje også med nyere måter å utnytte teknologien på sammen med en iPhone eller iPad.

Nedenfor har vi samlet alt vi har hørt om Apple Watch 6 så langt. Ta det med noen klyper salt, ettersom informasjon som er i omløp før lansering ofte er feilaktig, men det bidrar uansett til at det avtegner seg et bilde av den nye Apple-enheten.

Nedenfor lekkasjene og ryktene finner du vår ønskeliste, der vi beskriver hva vi aller mest ønsker oss av Apple Watch 6, slik at den kan bli en vesentlig oppgradering fra Apple Watch 5.

Det var en god kroppsnær enhet, men oppgraderingen fra Apple Watch 4 var ikke akkurat overveldende, så denne gangen håper vi på mer.

Siste nytt om Apple Watch 6: Apple Watch 6 ser ut til å ha blitt oppført i en offisiell database, noe som underbygger en nylig lekkasje som antyder at enheten vil bli kunngjort i en pressemelding 8. september.

Rett på sak

Hva er dette? Den neste kroppsnære enheten fra Apple

Den neste kroppsnære enheten fra Apple Når kommer den på markedet? Trolig i september 2020

Trolig i september 2020 Hva vil den koste? Trolig omkring kr. 4990,-.

Apple Watch 6 – lanseringsdato og pris

Med unntak av den første modellen av Apple Watch, er alle modellene blitt lansert i September det året de har kommet ut. Dermed er vi ganske sikre på at den nye modellen vil komme i september i år.

For å være mer presise, vil vi trolig se en lansering a v Apple Watch 8. eller 15. september, basert på tidligere lanseringsdatoer.

Den første av disse datoene er nå også blitt antydet av en veletablert kilde. Og ganske nylig kom en annen kilde (Jon Prosser) frem til det samme. Han sa at Apple Watch 6 vil bli kunngjort via en pressemelding (altså ikke en lanseringsbegivenhet) uken som begynner med 7. september.

Dette betyr temmelig sikkert tirsdag 8. september, med tanke på Apples tidligere lanseringer, og med tanke på at 7. september er en helligdag i USA.

Det betyr ikke at du får kjøpt den allerede da. Regn med å måtte vente rundt 10 dager fra kunngjøringen til produktet slippes på markedet.

Det er uklart i hvilken grad Covid-19-pandemien har påvirket Apples lanseringsplaner. Det verserer flere rykter om at den har forsinket iPhone 12, og det samme kan være tilfellet med Apple Watch 6.

Når det er sagt, har vi ikke hørt noen rykter om en forsinkelse av Apple Watch 6., og dermed forblir 8. september vårt beste tips. Det påvirkes også av at den kommende enheten nå ser ut til å ha blitt oppført i en offisiell database (sent i august), noe som gjerne skjer når en lansering er nært forestående.

Når det gjelder prisen, vil den trolig koste minst like mye som Apple Watch 5, altså kr. 4990,-.

Apple Watch 5 (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 6 – skjerm og design

Vi har hørt noen rykter om Apple Watch 6, blant annet om muligheten for at man kan få en helt ny skjermtype. Apple Watch 5 har OLED-skjerm, mens flere meldinger antyder at Apple Watch 6 kanskje vil få en microLED-skjerm.

Hovedfordelen med microLED er at det skal være en langt mindre energikrevende teknologi, noe som igjen kan bety at Apple Watch 6 vil få lengre batterivarighet.

Imidlertid er det nylig også kommet en melding om at Apple Watch 6 vil få akkurat samme skjerm som Apple Watch 5.

En annen mulig endring på skjermfronten er tilføyelsen av en Touch ID fingeravtrykksleser. For øyeblikket har ingen enheter i Apple Watch-serien biometriske sikkerhetsfunksjoner, men om en slik leser integreres i skjermen, ville det vært en elegant løsning.

(Image credit: USPTO/Patently Apple)

Denne teorien bygger på et patent, og du kan se et beslektet bilde ovenfor. Patentet beskriver at dette kan oppnås ved å flytte de trådløse antennene til remmen, slik at det blir plass til flere komponenter under skjermen.

Det er også en mulighet for at det i tillegg til å åpne for en fingeravtrykksleser også teoretisk sett skaper plass til et større batteri. Dette vil imidlertid begrense tredjepartsleverandørers muligheter til å tilby remmer, og det kan også innebære at ekstra remmer vil bli svært dyre.

Ikke vent deg at Apple Watch 6 vil se dramatisk annerledes ut enn sine forgjengere. Den aktive analytikeren Jon Prosser mener at Apple Watch 6 vil være utseendemessig lik de eldre enhetene.

Will look the same as Series 4April 22, 2020

Apple Watch 6 – spesifikasjoner og egenskaper

En ny funksjon Apple Watch 6 kan få er et kroppstermometer. Dette ble oppdaget i et Apple-patent for forbedret yogamåling, noe som kan gjøre enheten bedre egnet til å bedømme energibruk og utøvelse. Dette kan gi en flere bruksområder knyttet til helse og trening.

Takket være watchOS 7 beta vet vi nå at Apple Watch 6 (sammen med forgjengerne) endelig vil ha integrert søvnmåling, Dette er imidlertid ingen overraskelse, ettersom ryktene har svirret en stund.

Apple Watch-serien støtter allerede tredjeparts søvnmåler-apper, men det er overraskende at Apple ennå ikke har kommet med sin egen. Dette har vi ventet på lenge.

En annen omfattende lekkasje antyder at det kommer bedre foreldrekontroll, sammen med et nytt «tachymeter» for avstandsmåling (en funksjon man finner på tradisjonelle, analoge armbåndsur) som omkranser urskiven på Apple Watch. Noe som også kommer frem i lekkasjen, er at Apple Watch skal kunne måle oksygenmetningen i blodet og advare brukeren dersom dette synker så mye at det er fare for hjertestans. Og forutsigbart nok, bedre EKG-funksjon.

En senere spådom fra Prosser utdypet bruken av målingene av oksygenmetningen. Kombinert med pulsmålingene vil dette gjøre smartklokken i stand til å avgjøre om brukeren hyperventilerer.

Apple Watch 5 (Image credit: TechRadar)

Dette kan være et signal til klokken om at bæreren har fått et panikkanfall, og hvis vedkommende kjører bil, kan det gis beskjed om å kjøre til siden og stanse, og komme med råd om åndedrett til anfallet gir seg. Dette kan være den sporingen av psykisk helse et tidligere rykte har antydet.

Måling av blodets oksygenmetning er en egenskap vi har hørt flere rykter om, blant annet rykter fra forhandlere, så dette virker temmelig sannsynlig.

En annen funksjon vi kanskje vil få se, er at Apple Watch kan avgjøre om du er i ferd med å drukne, og kontakte nødetatene hvis dette skjer. Ideen bygger på et Apple patent med beskrivelser av et system der enheten vil kunne avgjøre om du befinner deg i åpent vann, eller saltvann, og basert på din kalender og stedsdata finne din nøyaktige posisjon og om det er sannsynlig at hensikten var å befinne seg i vannet.

I tillegg til nye funksjoner, kan også Apple Watch 6 komme til å ha forbedret vannfasthet og trådløs tilkobling, i tillegg til raskere ytelse generelt. Ingenting av dette er veldig overraskende, kanskje med unntak av vannfastheten, ettersom Apple Watch 5 allerede er vanntett ned til 50 meter.

Dette hevdes av den velrennommerte Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo, som mener at et skifte til materialer i flytende krystallpolymer (LCP) i kretskortene bereder grunnen for dette.

Ellers har vi en anelse om den mulige batteristørrelsen, ettersom Apple-batterier på 262,9 mAh, 265,9 mAh og 303,8 mAh er blitt oppdaget i en sørkoreansk forskriftsprosess. Apple Watch 5 hadde et batteri på 296 mAh, så alle de tre vil være av passende størrelse for en arvtager, og kan passe for de ulike konfigurasjonene og størrelsene til Apple Watch 6.

Noe som også kan utgjøre et viktig sprang for en kommende Apple Watch er et skifte til en digital krone i stedet for den roterende utgaven som er montert på alle eksisterende Apple Watch-modeller.

Det garanterer ikke at vi får se dette på Apple Watch 6, men det kan være noe selskapet eksperimenterer med, på bakgrunn av et patent vi har sett fra den kanten.

(Image credit: Patently Apple)

Apple Watch 6 med watchOS 7

Apple Watch 6 vil naturligvis bli levert med den nye versjonen av selskapets programvare installert, altså watchOS 7, som er blitt offisielt kunngjort.

Fra nye treningsaktiviteter og strømlinjeformet betjening til søvnmåling og sporing av håndvaskingsrutiner, er det mye som er planlagt.

Den viktigste oppdateringen er kanskje søvnmålingen. Dette gir oss et inntrykk av nivået til oppdateringene vi har i vente med Apple Watch 6.

Les hele vår guide til watchOS 7.

Dette ønsker vi oss

Vi venter oss langt flere rykter om Apple Watch 6. Men i mellomtiden kan du lese om hva vi ønsker oss.

1. Bedre batterikapasitet

Apple Watch 5 har faktisk dårligere batterikapasitet enn Apple Watch 4. Selv om det er gode grunner til dette (foruten alltid-på-skjermen), ønsker vi oss likevel noen ordentlige forbedringer til Apple Watch 6.

Vi mener at vi minimum burde få samme kapasitet som Apple Watch 4, men ideelt sett ønsker vi oss noe enda bedre, der vi uanstrengt får to eller flere døgn mellom oppladingene. Det vil også gjøre enheten bedre egnet til søvnmåling, en funksjon Apple visstnok skal inkludere.

2. Flere aktivitetsfunksjoner

Apple Watch 5 (Image credit: TechRadar)

Apple Watch er allerede en velegnet enhet til aktivitet og helse. Likevel ble vi skuffet over at det ikke kom noen nye funksjoner av betydning på Apple Watch 5. Dermed burde vi få noe slikt på Apple Watch 6.

Nøyaktig hva dette skulle være, kan vi la Apple vurdere, men av mange mulige egenskaper kunne vi få målinger av et bredere aktivitetsspekter eller ekstra sensorer for overvåkning at helsen. Jo mer finkornede helsedataene er, desto mer nøyaktig kan vi kartlegge fremgang og personlig utvikling.

3. En dimmer til alltid-på-skjermen.

Alltid-på var en flott funksjon som kom med Apple Watch 5. Et viktig problem med den er imidlertid at den er for lyssterkt til å være behagelig å bruke om natten.

Dermed ønsker vi oss at den skal kunne lyse svakere, uten å slå seg helt av. Dette vil også kunne forlenge batteriets varighet, så det er vel egentlig ikke noe å lure på?

4. Alltid-på for alle apper

Apple Watch 5 (Image credit: TechRadar)

En annen utfordring med alltid-på-skjermen er at den ikke støttes ordentlig av alle appene. Dette betyr det i stedet for en enkel versjon av en åpen app bare vises en digital klokke i mange tilfeller. Dermed kan du ikke se appen uten å måtte åpne skjermen helt.

Dette vil vi gjerne se en bedring av med Apple Watch 6, slik at alle apper fullt ut støtter alltid-på-skjermen.

5. Søvnmåling

Vi har mast om søvnmåling fra Apples side i årevis, og så langt har de ikke hørt etter. Det ryktes at søvnmåling vil komme, så kanskje vi endelig får det. Men på den annen side er det flere tredjepartsapper som allerede tilbyr dette, så hvorfor skulle Apple egentlig bruke tid på dette?

6. Forbedret synkronisering

Vi har opplevd at det å synkronisere (for eksempel sanger og podkaster) til Apple Watch 5 var langt mer klønete enn det burde være. Ikke bare trenger du å ha den koblet til laderen og i nærheten av iPhonen din, men selv da var den ikke pålitelig i våre tester.

Samtidig er det vanskelig å se hva du faktisk har lagret i klokken, og hele prosessen mangler fullstendig den gjennomtenkte sømløsheten vi er vant til fra Apple. Til 2020-modellen kreves det forbedringer på dette feltet.

7. En sirkelrund skjerm

Våre øvrige ønsker er realistiske, men dette er det ikke. Vi ser ikke for oss at Apple dropper den nåværende skjermfasongen. Og vi vil vel egentlig ikke at de skal det heller, men vi ville digget om det kom en modell med sirkelrund skjerm i tillegg til de kvadratiske.

Selv om dette nok ikke vil skje, ville det vært et overlegent salgsargument for den nye modellen om den likevel fikk noe slikt. Særlig ettersom designet til Apple Watch 5 er svært likt Apple Watch 4.