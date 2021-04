Apple vil revolusjonere tastaturet i fremtidige MacBook-maskiner

Apple har akkurat fått innvilget et patent på en MacBook-maskin med et tastatur med halvleder-design, eller såkalt solid state keyboard (SSK) – noe som i bunn og grunn er en flat glassoverflate som kan konfigureres om på sparket, avhengig av brukerens behov der og da.



Dette betyr at om man eksempelvis skal plotte inn data i et regneark, så kan man hente frem en numpad i en av regionene på glassoverflaten, eller eksempelvis sveipe bort tastene, om man trenger en tegneoverflate (hvis man driver med grafisk design.)

Bilde 1 av 4 (Image credit: US Patent Office) Bilde 2 av 4 (Image credit: US Patent Office) Bilde 3 av 4 (Image credit: US Patent Office) Bilde 4 av 4 (Image credit: US Patent Office)

Selv om patentet virker svært så fjongt, er det (som 9to5Mac merker seg) en del hindre Apple må forsere om noe så variabelt som dette kan erstatte vårt vante, fysiske, tastatur.



Skriver man eksempelvis store mengder tekst i forbindelse med jobb, så vet man svært godt hvor viktig det er å kunne være rask med touch-metoden (eller lignende). Det er svært vanskelig å komme opp i tilsvarende ytelse om man bare har en flat glassoverflate. Vi kan også ser for oss at det ikke er spesielt komfortabelt å skrive på i lengden.



Et annet potensielt problem kan være mengden feedback man får fra fysiske taster når man skriver – spør enhver tilhenger av mekaniske tastaturer om hvordan det er å skrive på ikke-mekaniske tastaturer, og hold for ørene. Spør du videre om hvordan det er å skrive på en iPad, så gjør du best i å skaffe deg et lite forsprang før du fullfører setningen.

En tastaturoverflate virker likevel ganske kult

Samtidig er det mange gode grunner til å lage enheter med halvleder-tastaturer. Vanlige tastaturer er utsatt for slitasje under bruk, og man kan fort skade de ved for eksempel å velte et glass kaffe eller te.



Enda verre går det gjerne om man søler væske i tastaturet på en bærbar PC, siden de viktigste komponentene gjerne befinner seg rett under tastene – og det er svært vanskelig å gjøre innmaten helt vanntett, samtidig som man har et fungerende tastatur på toppen. Det må tross alt være en fysisk kopling mellom tastene i seg selv og systemet under, så væske klarer stort sett å finne en rute inn til godsakene.

En glatt overflate som kommuniserer ved hjelp av halvlederteknologi kan eliminere dette problemet, og selv om det kanskje ikke vil innebære en ny æra der alle laptoper er vanntette, så er det likevel potensielt et positivt fremskritt.



Det at man kan bestemme nøyaktig hvor man kan ha ting, eller flytte rundt på taster og områder alt ettersom hva man trenger, føles ut som noe man stort sett ser i science fiction-filmer, og man ser selvfølgelig for seg at dette etter hvert kan bli svært så nyttig. Hva med nye brukergrensesnitt man laster ned, istedenfor at man kjøper fysiske saker man plugger inn via USB?



Som vanlig må vi nevne at det ikke er slik at patenter nødvendigvis alltid oversettes til funksjoner i faktiske produkter. Vi krysser fingrene for at Apple i det minste gjør et forsøk.