Apple MacBook Pro med M1X kan komme så tidlig som i oktober

Det kan se ut til at Apple har planer om å annonsere sin seneste MacBook Pro-modell, med den helt nye Apple M1X-prosessoren og mini-LED-baklys, så tidlig som i oktober.



Det var Digitimes som først skrev om forskyvningen, og mente å vite at den pågående brikkemangelen i industrien gjorde at Apple måtte utsette den planlagte septemberlanseringen minst til oktober, og kanskje også november.



En mer kraftig MacBook Pro på 16 tommer har ligget i kortene siden lanseringen av MacBook Pro 13" (M1) i november i fjor, og mange forventer at Apple i år kommer til å introdusere en kraftigere prosessor ved navn M1X, siden man gjerne forventer en bedre ytelse i 16-tommersversjonen av MacBook Pro enn M1-brikken klarer å levere.



Det er også snakk om en MacBook Pro-modell på 14 tommer, noe 9to5Mac har merket seg. Mye har blitt sagt om en eventuell midtsjiktsmodell, som vil plassere seg som en slags liten oppgradering fra fjorårets 13-tommermodell, eventuelt som et helt nytt produkt, litt på utsiden av de eksisterende modellene. Hvis vi faktisk ender opp med en annonsering av en MacBook Pro på 14 tommer, så blir det interessant å se om Apple velger å gå for M1-brikken eller en oppgradert Apple M1X-variant.

Ikke så verst med én måned forsinkelse midt i en global brikkemangel

Siden vi fortsatt er inne i en periode med komponentmangel i en rekke industrier, alt fra bilfabrikanter til PC-produsenter, så er det ikke til å komme unna at en del lanseringer blir utsatt.



Både AMD og Nvidia har sakte men sikkert lansert og produsert nye skjermkort, men det har vært vanskelig å selge store kvanta av de nye produktene. Det har til og med vært snakk om at Intel vil måtte se seg nødt til å utsette deler av Alder Lake-lanseringen frem til CES 2022, på grunn av komplikasjoner i brikkeproduksjonen.



Hvis det viser seg at Apple også har måttet utsette den typiske september-lanseringen for de nye MacBook-maskinene, og heller velger å gå for oktober eller november, så er ikke det noen krise. Noen uker ekstra venting tåler vi, men vi håper selvsagt at Apple ikke utsetter noe særlig lengre enn det.



Vi har vært svært spente i påvente av en ny arbeidsstasjon i laptopformat fra Apple, særlig hvis maskinene viser seg å ha en helt ny prosessor, og vi lar oss gjerne overraske av en snarlig lansering.