iPhone SE 2 kan bli avslørt 31. mars – hvis Apple-arrangement finner sted

Det ligger i kortene at Apple kan finne på å arrangere et vår-evenement igjen i år, og det kan bety avsløringen av en rekke nye enheter.



En ny artikkel fra den tyske teknologisiden iphone-ticker.de har informasjon som sier at et arrangement skal finne sted 31. mars. Apple har ennå ikke bekreftet datoen for lanseringsevenementet, men informasjonen skal komme fra en kilde nære «Apple-miljøet».



Denne artikkelen, og andre, har inneholdt rykter om en rimelig iPhone SE 2-modell, en ny iPad Pro, og det snakkes også om oppdateringer innen MacBook-serien.

Høydepunktet i arrangementet kan være den etterlengtede iPhone SE-oppfølgeren, som antageligvis vil gå under navnet SE 2, eller iPhone 9.



Det ryktes at dette kommer til å bli den rimeligste smarttelefonen i Apples portefølje, og at startprisen vil ligge på $399 (drøye 3700 kroner). Hvis forgjengeren er noe å måle etter vil designet følge iPhone 8, og følgelig at Touch ID-fingeravtrykkleser og også låne innmat såvel som kamera fra den seneste modellen.

Sammen med iPhone-modellen ryktes det at en ny iPad Pro på 12 tommer også er på vei. Her vil vi antageligvis få interne oppgraderinger, samt et trekamerasystem som vil inkludere en ultravidvinkel-modul samt en såkalt 3D ToF-sensor.



MacBook Pro (13-tommersvarianten) er også på overtid for en oppdatering, og dette later til å være et perfekt tidspunkt for Apple å annonsere nettopp dette.



Alt dette er selvsagt spekulasjon per nå, så man bør ta denne informasjonen med en klype salt inntil vi får høre hva Apple selv sier om eventuelt når og hvor arrangementet vil finne sted. Hvis Apple arrangerer noe i mars regner vi med å høre mer om dette om ikke så lenge.