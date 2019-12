Apple bekrefter problem med nye MacBook Pro 13-tommer

Det virker som enkelte nye MacBook Pro 13-tommer-maskiner har begynt å slå seg av helt uventet, og Apple har anerkjent problemet og har sluppet råd om hvordan brukere kan håndtere problemet.

I dokumentet Apple har laget, gis det en forklaring på hva du bør gjøre hvis MacBook Pro 13-tommer slår seg av, tross at den har batteri igjen.

Både diverse forumposter og Apples egen dokumentasjon forteller at problemet gjelder MacBook Pro 13-tommer-modeller fra 2019 med to Thunderbolt 3-porter, og dette skal være de eneste maskinene som er påvirket.

Dette gjør du hvis MacBook Pro 13-tommer skrur seg av uventet

Her er skrittene du skal ta hvis du har en slik laptop, og du opplever at den slår deg av helt uventet.

Sjekk at batteri har mindre enn 90 prosent batteri igjen. Har den mer enn det, så bruk den til batteri faller under 90 prosent. Koble MacBook Pro til strøm. Lukk alle åpne programmer. Lukk lokket slik at macBook Pro går i dvale, og la den deretter ligge å lave i minst 8 timer. Etter åtte til bør du oppdatere den til den nyeste versjonen av macOS Catalina.

Prosessen virker altså ganske enkel, noe som sikkert er en lettelse for dem som eventuelt er bekymret for at dette kan være en indikasjon på et mer alvorlig problem.

Likevel er det ikke akkurat ideelt at du må la MacBook-en din ligge å lade i åtte timer, og hvis du har arbeid du skulle ha gjort så kan det være problematisk.

Opplever du fortsatt problemer etter å fulgt disse skrittene, så anbefaler Apple at du tar kontakt med kundeservice.