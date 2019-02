Apex Legends får et nytt våpen i dag

Det voldsomt populære og gratis battle royale-spillet Apex Legends får en oppdatering i løpet av dagen i dag som legger til et nytt våpen.

Utvikler Respawn Entertainment delte en kort video på twitter der det nye våpenet vises frem, og det ser ut som det har fått navnet Havoc.

Du kan se videoen nedenfor:

Get ready to cry havoc—a new gun is coming to King's Canyon pic.twitter.com/w8LNa2GDWnFebruary 19, 2019

Hva er Havoc?

Bilde: Respawn Entertainment

Skal vi tro tidligere rykter som har dukket opp om våpenet, skal Havoc være en angrepsrifle som bruker energi-ammunisjon. Dette stammer fra RealApexLeaks, og er formidlet via VG247.

Samtidig viser også videoen at våpenet lader opp et kraftig energiskudd av et eller annet slag, så dette er nok ikke bare en typisk angrepsrifle likevel.

Oppdateringen med det nye våpenet skal komme i dag, men vi vet ikke nøyaktig når.