AMDs enorme nye Big Navi-kort kan bli dobbelt så kraftig som RX 5700 XT

AMDs såkalte Big Navi-skjermkort, den kommende topp-GPU-en som skal utfordre kremen av Nvidia GeForce-brikker, kan bli dobbelt så kraftig som RX 5700 XT, om en skal tro spekulasjoner rundt en lekkasje på Twitter.



Denne ferske informasjonen ble plukket opp av Komachi, et produktivt oppkomme av lekkasjer på Twitter, og ble lagt ut på PTT.cc-forumet.



Dette er en kilde vi må behandle med varsomhet, selv om Wccftech merker seg at vedkommende tidligere har vært troverdig (og ryktet på Twitter, som Komachi har satt ut, sier at det er noen som jobber hos TSMC, som lager AMDs brikker, som kan være den opprinnelige kilden.)

Uansett, om man setter forbeholdene til side: Det som hevdes er at Navi 21, eller «Big Navi», kommer til å ha en brikke-størrelse (såkalt die size) på 505 mm², hvilket betyr at dette er en heftig sak, rent størrelsesmessig.

Dette er det dobbelte av størrelsen til RX 5700 XT, som måler 251 mm², så teoretisk sett kan oppleve at 40 CU-er (compute units) i 5700 dobles til 80 (og husk at den andre delen av ytelsesregnestykket er at dette er en RDNA 2-GPU, noe som betyr at den bruker AMDs nestegenerasjonsarkitektur.)

Dette er ikke første gangen vi hører om at AMDs kommende flaggskip-kort – som kanskje kommer til å få navnet Radeon RX 5950 XT – kommer til å ha 80 CU-er, eller 5 120 stream-prosessorer.



Men, som vi tidligere har sett er det langt mer informasjon som skal til om man skal ha en idé om hvor kraftig denne GPU-en kommer til å være enn bare størrelsen på brikken, eller antallet compute units. AMD kommer for eksempel til å måtte balansere klokkefrekvens og temperatur – kjøling og strømforbruk. Men, akkurat når det gjelder det sistnevnte har vi allerede fått gode nyheter, gitt at AMD tidligere har skrytt av at RDNA2 gir en 50 % mer ytelse per watt sammenlignet med den originale arkitekturen.



Vi må selvsagt heller ikke glemme at RDNA2 også får støtte for ray tracing, og at dette kan innebære dedikerte ray tracing-kjerner – hvor mye plass vil disse ta? Kort sagt, det er mange faktorer som spiller inn.

Konkurransedyktige GPU-er i toppsjiktet?

Når det er sagt er det lurt ikke å la seg vikle inn i altfor mye spekulasjon rundt det som i bunn og grunn er en lekkasje man trenger å ta med mer enn bare en klype med salt. Men, joda, selvfølgelig, det gir mening at AMD har lyst til å få ut noe virkelig kraftig slik at de kan konkurrere med kort som GeForce RTX 2080 Ti helt i toppsjiktet.



Bekymringene vi sitter igjen med er knyttet til akkurat hvor kraftig dette potensielle RX 5950 XT vil være. Hvor mye kommer kortet til å koste, og vil AMD klare å holde denne GPU-en konkurransedyktig? Og, ikke minst, hvordan vil timingen på lanseringen være i forhold til Nvidias egne nestegenerasjonskort i RTX 3000-serien?

Om du lurer: Skjermkortene basert på «Big Navi»-arkitekturen forventes lansert mot slutten av 2020, gitt at koronaviruset ikke har endt opp med å forsinke prosessen.



Helt til slutt kan en merke seg at tvitringen ovenfor også tar for seg størrelsen på Navi 22 og Navi 23, som angivelig skal være på henholdsvis 340 mm² og 240 mm², noe som vitner om at AMD tydeligvis har store planer for en rekke lanseringer i fremtiden.