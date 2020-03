AMD Zen 4-prosessorer kan karnøfle Intel takket være 5 nm-design

Det later til at AMD har bestemt seg for å opprettholde CPU-prosess-ledelsen i fremtiden om man skal tro de nye ryktene om hvordan selskapet skal gå over til 5 nm-prosessen – og hvordan dette påvirker hva slags ytelse vi kan forvente fra overgangen.



AMD hoppet bukk over rivalen med sine Zen 2-prosessorer, som markerte overgangen til 7 nm-prosessen. Samtidig sliter Intel fortsatt med å lage 10 nm-CPU-er – og har innrømmet at de ikke vil ta igjen AMD og 7 nm før i 2021.

Selv om vi i en stund har vært klar over at AMD har tatt sikte på å produsere Zen 4 på 5 nm i fremtiden (Zen 3 skal for øvrig etter planen gis ut mot slutten av 2020, og skal ta i bruk en mer finslepen 7 nm-prosess), har vi nå fått et hint om hva slags ytelse vi kan se fra AMDs 5 nm-brikker (takket være en artikkel fra WikiChips.)



Artikkelen tar for seg fremtidsplanene til TSMC, selskapet som jobber sammen med AMD i produksjonen av prosessorene, og stadfester at «TSMC rapporterte en 1,84x tetthetsforbedring over selskapets egen [7 nm]-node. Våre beregninger lander på 1,87x , som er relativt nære.»



Som PC Gamer merker seg, hvis disse tallene er korrekte (og husk, dette er et stort «hvis»), så kan dette føre til rundt 85 % høyere transistortetthet sammenlignet med 7 nm-designet – en særdeles betydningsfull økning.

Siden transistortetthet er en viktig ingrediens i den generelle ytelsen i en prosessor kan dette bety at Zen 4 på 5 nm kan få en massiv økning i prosesseringskraft og effektivitet (strømgjerrighet), og kan dermed i økende grad dra i fra Intel-prosessorer.

(Image credit: AMD)

Alt handler om nanometer

Hva er det som er så viktig med størrelsen på prosessorene og transistorene? Når vi snakker om nanometre på denne måten snakker vi om størrelsen på transistorene. Desto mindre transistorer, desto flere får man plass til på en brikke – og desto bedre ytelse får man ut av denne prosessoren, sagt på en veldig forenklet måte.



Moores lov var, for eksempel, en observasjon som sa at antallet transistorer på i en brikke burde se en dobling hvert andre år, samtidig som kostnadene senkes. I flerfoldige år etter at Gordon Moore publiserte en artikkel om emnet i 1965 gikk denne spådommen generelt sett troll i ord, og siden har vi dermed sett at datamaskiner (og andre enheter, som smarttelefoner) har fått en drastisk økning i ytelse, samtidig som de hele tiden blir lettere og mindre.

I de siste årene har dog farten sakket ned en hel del, og Moores lov ser ikke ut til å stemme like mye som tidligere, særlig når det gjelder Intel. Ironisk nok, siden Moore i sin tid var sjef for selskapet.



Nå som AMD er i ferd med å forflytte seg over på 5 nm-prosessen, med alt det medfører i ytelsesforbedringer, ligger presset tyngende på Intel, som nå må prøve å ta igjen forspranget. Som vi nevnte tidligere, selv om Intel har laget enkelte laptop-prosessorer på 10 nm venter vi fortsatt på Intel-prosessorer for stasjonære på 10 nm. For øyeblikket er Intel fortsatt på 14 nm.



Ifølge AMDs veikart kan Zen 4 være på vei før 2022 – så om vi faktisk ender opp med 5 nm-prosessorer fra AMD om halvannet år kan Intel virkelig ende opp i bakleksa.