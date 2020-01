AMD Ryzen Threadripper 3990X er 64-kjerner med galskap – og du kan kjøpe den 7. februar

AMD har annonsert Ryzen Threadripper 3990X under CES 2020, og bekrefter med det eksistensen av den ekstremt kraftige entusiastprosessoren med makeløse 64 kjerner – noe vi aldri før har sett i en CPU ment for vanlige forbrukere.



Dette betyr ytelse på et nivå som vanligvis er forbeholdt servere og datasentre, CPU-er som vanligvis koster enorme summer.



Ryzen Threadripper 3990X representerer AMDs forsøk på å gi entusiaster og andre forbrukere en smak på denne typen ekstremytende komponenter, og enda viktigere – for en pris som er (relativt) rimelig, og for ikke å snakke om: legger seg under erkerival Intel i pris.

Fantastiske spesifikasjoner til en rimelig pris

For ordens skyld: Du får altså enn prosessor med 64 kjerner og 128 tråder for omlag 35 000 kroner.

Prosessoren har en boost-frekvens på 4,3 GHz og skal være 30 % raskere en et oppsett med doble Intel Xeon 8280, noe som vil koste en drøye 180 000 kroner.



Dette er virkelig en prestasjon å få til.



Prosessoren skal være på vei ut døren fra AMD den 7. februar, 2020. Vi klarer knapt å vente.



Som Dr. Lisa Su, administrerende direktør i AMD, sa da hun avduket AMD Threadripper 3990X: «Dette kommer til å bli en 'game changer' for skapere av innhold.»