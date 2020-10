AMD Ryzen 4000-lekkasje vitner om Ryzen 9 3950X-oppfølger med 16 kjerner

En ny lekkasje har avslørt spesifikasjonene til AMDs forestående Ryzen 4000 CPU-er (for stasjonære maskiner), og bekrefter med det en enorm 16-kjerne-oppfølger til Ryzen 9 3950X.



Lekkasjen stammer fra Igors Lab, som for ikke så lenge siden gav oss innsikt i AMDs Ryzen 4000 «Renoir»-APU-er. Nå har nettstedet fått fatt i informasjon om Ryzen 4000 «Vermeer»-prosessorene, som til forskjell fra «Renoir»-APU'-ene ikke vil ha integrert GPU og kommer til å være basert på AMDs nye og forbedrede Zen 3-arkitektur.



Selv om denne arkitekturen kommer til å fortsette på TCMCs 7 nm-prosess forventes det likevel en betydelig ytelsesforbedring (sammenlignet med dagens Zen 2-baserte Ryzen 3000-prosessorer) på 15 % til 17 % når det gjelder IPC (instruksjoner per klokke.)

AMD Ryzen 4000-spesifikasjoner

Spesifikasjonene, som ble tatt fra såkalte engineering samples (prototyper) viser at Ryzen 4000 «Vermeer»-CPU-ene vil ha et flaggskip med 16 kjerner og 32 tråder (oppfølgeren til Ryzen 9 3950X), og selv om denne informasjonen kan forandre seg før prosessoren kommer på markedet er det nå mulig å ta en titt på de såkalte Ordering Part Number-kodene (OPN), som viser til at disse brikkene vil ha en klokkefrekvens på 3,7 GHz og en boost-klokkefrekvens på 4,6 GHz.



Sammenlignet med Ryzen 9 3950X snakker vi her om en økning på 200 MHz i klokkefrekvensen og en 100 MHz nedgang i boost-klokkefrekvens.

Ryzen 4000-lekkasjen gir oss også informasjon om nok en 16-kjerners-CPU, med samme klokkefrekvens og boost-klokkefrekvens (henholdsvis 3,7 GHz og 4,6 GHz), samt tre CPU-er med 8 kjerner og 16 tråder. Disse later til å ha en klokkefrekvens på 4 GHz og en boost-klokkefrekvens på 4,6 GHz. Til sammenligning har Ryzen 7 3800X en klokkefrekvens på 3,9 GHz og en boost-klokkefrekvens på 4,5 GHz.



AMD Ryzen 4000 CPU-ene forventes utgitt i september. Den rødmussede prosessorgiganten hadde planer om å vise frem Zen 3-prosessorene på den nå kansellerte Computex-messen denne måneden, men enkelte kilder hevder at selskapet istedenfor kommer til å vise frem nestegenerasjonsprosessorene senere i år, på tross av avlysningen av den taiwanske messen.