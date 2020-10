AMD Ryzen 4000 kan ha tikjerne-CPU som tar sikte på Intel Comet Lake-flaggskipet

AMD Ryzen 4000-prosessorene for stasjonære PC-er skal lanseres for året er omme, og etter sigende skal disse brikkene ha minst en modell med ti kjerner, ifølge de seneste bevegelsene på ryktebørsen.



Samtidig er det også slik at AMD fra før av ikke har laget tikjerneprosessorer i Ryzen-serien. Ryzen 3000 hoppet fra åtte kjerner til tolv, men ifølge Yuri Bibliy (kjent via kallenavnet «1usmus» – skaperen av flere Ryzen-verktøy, inkludert DRAM Calculator) kommer AMD til å lansere en tikjernemodell i Ryzen 4000-serien.

About Zen 3. Part 2.10 core's processors - it's real :)@AMDRyzen @AMD #RyzenSeptember 7, 2020

Selvfølgelig er dette kun et rykte, så ta det hele med en god klype salt, men hvis dette medfører riktighet, så kan AMD, med Ryzen 4000, ha en CPU-modell som med stor nøyaktighet tar sike på Intels nåværende Comet Lake-flaggskip, som også har ti kjerner (Core i9-10900K.)

Dette ryktet tilbyr absolutt ingen annet når det gjelder detaljer, så vi vet ikke hvordan denne tikjernemodellen eventuelt kommer til å passe inn i Ryzen 4000-sortimentet. Det mest opplagte ville kanskje at prosessoren ender opp som Ryzen 4800X, der dette vil bety et hopp opp fra åtte til ti kjerner, mens 4700X forblir på åtte kjerner, slik at man får en slags differensiering i denne seksjonen av AMD-CPU-er.

Enkelte på Twitter har begynt å håpe på at en forskyvning i kjerneantallet i de beste prosessorene i Ryzen 4000-serien kan bety at 4600X går fra seks til åtte kjerner. Uansett hvordan man vrir og vender på det er likevel alt dette spekulasjoner, det er vel verdt å merke seg.

Mer boost

Bubliy sier at han råket på denne informasjonen i den nye AGESA 1.0.8.1-firmwaren, og at han også fant ut at Ryzen 4000 (Zen 3) kommer til å dra nytte av en såkalt curve optimizer. Dette vil «la deg konfigurere boostklokkefrekvensen til Ryzen-prosessoren» og «skreddersy frekvensen til hver enkelt kjerne, uten noen avgresninger».

Dette høres ut som en ganske fjong funksjonalitet for alle som har lyst til å fininnstille prosessoren sin, og kan føre til at brukere virkelig kan få de beste kjernene i prosessoren til å skinne, for ikke å snakke om at spill som bare bruker én kjerne (eller få kjerner) kan dra nytte av at man fokuserer på å få opp hastigheten på én enkelt kjerne slik at spillet flyter bedre.

AMD Ryzen 4000-prosessorene (også kjent som «Vermeer») nærmer seg lansering, og skal etter planen ut senere i 2020, noe vi har hørt fra flere kilder over lengre tid nå (inkludert AMD), så vi regner med at disse prosessorene blir avslørt på et eller annet tidspunkt i månedene mot jul.

