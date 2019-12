Lekkede testresultater for AMD Radeon RX 5600 XT tyder på en hard nøtt for Nvidia

Nye testresultater har dukket opp i eteren, og later til å vise frem hva det presumptivt nært forestående AMD Radeon RX 5600 XT-kortet er kapabelt til når det gjelder ytelse – og om resultatene stemmer kan dette bety at Nvidia ikke får en enkel match i budsjettsegmentet.



Testene ble publisert av Videocardz, og later til å vise en GPU som har en hel del mer krutt enn RX 5500 XT.



I vår test av RX 5500 XT klarte skjermkortet 5230 i 3DMark Time Spy-testen, og 12 631 i Fire Strike-testen. Ifølge de lekkede resultatene klarte RX 5600 XT 5 884 i Time Spy og 14 341 i Fire Strike – noe som helt klart er et dugelig sprang i ytelse.

Wccftech merket seg at flere testresultater har dukket opp på nettet, og disse viser en 30 % økning i ytelse for RX 5600 XT kontra RX 5500 XT.



Ytelsesforskjellen mellom den foregående modellen og RX 5600 XT er riktignok velkommen, men det mest interessante er nok den potensielle forskjellen i ytelse mellom AMD Radeon RX 5600 XT 6GB og Nvidia GTX 1660 Ti, skjermkortet fra det andre laget som forventes å ligge på omlag samme prisnivå.

Med Nvidia i siktet

Ifølge Wccftech viser testresultatene at RX 5600 XT har en ytelsesnivå som faktisk matcher AMD RX Vega 56 og Nvidia GTX 1070 Ti, to skjermkort som er hakket dyrere enn Nvidia GTX 1660 Ti.



Hvis testresultatene viser seg å stemme vil det bety at presset ligger ettertrykkelig på Nvidia, særlig hvis AMD bestemmer seg for å kjøre en konkurransedyktig pris på RX 5600 XT.



Ifølge en tweet av Videocardz kommer RX 5600 XT med 6 GB GDDR6-minne, med en båndbredde på 12 Gbps.

RX 5600 XT:🟡 6GB 192-bit 12 Gbps🟡 new GPU, NOT Navi14🟡 Might be: N10LE, N21, Ariel (no idea, just guessing).🟡 Was told the GPU will also be used by sth else. Prob not a console as it lacks hw RT. 🟡 Was also told ASIC size will tell us a lot.December 22, 2019

Dette er lavere enn de 14 Gbps som brukes i dagens AMD-kort med Navi-arkitektur (en arkitektur RX 5600 XT også forventes å bruke), noe som gjør at Wccftech mener at AMD prøver å bruke noe lavere spesifikasjoner for å holde prisen på RX 5600 XT så lav som mulig.



AMD RX 5600 XT kan være på vei til å bli avduket – kanskje så tidlig som i januar, på CES 2020-messen – om ryktene viser seg å være sanne, så veldig lenge kommer vi ikke til å måtte vente på å finne ut om disse spesifikasjonene og testene er korrekte.