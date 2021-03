AMD og Nvidia bør følge med i timen: GPU-er blir snart avleggs til kryptoutvinning

Den store interessen for kryptovalutautvinning bidro til en markant økning i GPU-salg i fjerde kvartal av 2020, ifølge ny forskning.



Ifølge en rapport fra analytikere ved Jon Peddie Research (JPR) økte andelen GPU-partier sendt til distributører med 20,5 prosent sammenlignet det foregående kvartal, og med 12,4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2019.



Det skal være mange årsaker til denne veksten, inkludert økningen i bruken av hjemmekontor og det at gaming har blitt såpass populært under pandemien, men JPR hevder at utvinning av kryptovaluta (mer spesifikt Ethereum) også har hatt stor innvirkning.

Samtidig bemerker organisasjonen at kommende forandringer i Ethereum-økosystemet antageligvis kommer til å slå beina under etterspørselen etter GPU-er i kryptomarkedet.

Kryptoutvinnende GPU-er

En kombinasjon av brikkemangel, en bølge av interesse rundt kryptoutvinning og andre faktorer har gjort det svært vanskelig å få fatt i skjermkort.



For å sikre at gamere kan få fatt i GPU-er har både Nvidia og AMD tenkt tanken om å lage kort spesifikt til utvinning. Førstnevnte har også gjort forsøk på å senke ETH-utvinningsytelsen i GeForce RTX 3060, og skal etter sigende bruke samme begrensningsfunksjon i det neste skjermkortet basert på Ampere-arkitekturen, nemlig GeForce RTX 3080 Ti.



Nå kan det imidlertid se ut til at disse forholdsreglene ikke lenger blir nødvendige å ta, siden GPU-basert utvinning kan bli foreldet som en konsekvens av forandringer i måten Ethereum-blokkjeden fungerer.

Ifølge Jon Peddie, sjef for JPR, vil mengden strøm brukt av de raskeste GPU-ene «forminske utbyttet», mens overgangen til Ethereum 2.0 vil være en generell hemsko for bruk av GPU-er innen utvinning av kryptovalutaen.



«Ethereum, den mest egnede valutaen for GPU-er, kommer til å få en versjon 2.0 veldig snart, noe som vil gjøre GPU-er avleggs», sier Peddie. «En må være mindre klok om man investerer i et toppkort som bruker mye strøm til kryptoutvinning i dag.»



Som et ledd i overgangen til Ethereum 2.0 vil nettverket gå fra en såkalt Proof-of-Work (PoW) konsensus-mekanisme til Proof-of-Stake (PoS).

Førstnevnte setter prosesseringskraften til deltakerne i nettverket mot hverandre i det de konkurrerer om å være førstemann til å knekke kryptografiske koder. Løser man en slik kode først får utvinneren rett til å prosessere en «blokk» med transaksjoner og blir belønnet med i form av kryptovaluta.



PoS, på sin side, fjerner utvinningsaspektet helt til fordel for et system som belønner deltakerne basert på verdien de har i nettverket. Med denne metodikken trenger man ikke ekstremt raske GPU-er til utvinning.



Aberet er at det kommer til å ta tid før Ethereum går fullstendig over til PoS. Nettverksforandringen kommer til å skje i flere faser, og den siste er ikke planlagt gjennomført før i 2022 (og det er om man unngår uforutsette forsinkelser.) Før den tid må gamere pent finne seg i hard konkurranse om skjermkortene.