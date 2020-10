AMD Big Navi og lillebroren kan få mer VRAM enn Nvidias RTX 3080

AMDs Big Navi-skjermkort vil komme med 16 GB VRAM, og modellen som skal legge seg hakket nedenfor toppmodellen kommer til å ha 12 GB minne, ifølge nytt rykte.



Dette kommer fra den evinnelig aktive lekkeren rogame, som tvitret angående bekreftelsen av minnemengden – bekreftet i betydningen fra hans egne kilder, naturligvis, så vi kan fortsatt ta dette ryktet med en god klype salt, som med alle andre spekulasjoner om kommende produkter.

🧐I've now got confirmation for both :> Navi21 16GB VRAM> Navi22 12GB VRAMI have no idea if these are full die or cut down SKUsSeptember 17, 2020

Som du kan se, det som teoretisk sett er Navi 21 – altså Big Navi, flaggskipet i 6000-serien – kommer til å ha 16 GB RAM, noe som underbygger det vi tidligere har hørt (basert på en antatt såkalt engineering sample av brikken, som nevnt av Wccftech), der vi i tillegg til mengden også fikk vite at kortene skal bruke GDDR6 kjørende på en buss med en bredde på 256 biter.

Dette nye ryktet inneholder også informasjon om Navi 22-GPU-en, som kommer til å plassere seg rett under Big Navi. Mer spesifikt er det snakk om at dette skjermkortet kommer til å ha 12 GB VRAM, kjørende på en 192-biters buss, selv om rogame innrømmer at han slett ikke er sikker på spesifikasjonene til selve bussen på de to kortene.



Det kan godt være at AMD kommer til å bruke noe litt grovere for å dytte data mellom prosessoren og minnet – for eksempel (henholdsvis) busser på 512 biter og 384 biter – og som rogame nevner, kortene som han hevder å ha «sett» trenger ikke å ha vært de absolutte toppmodellene.

Slaget om minnemengden

Enkelte på Twitter er relativt skuffet over disse minnemengdene, kanskje fordi man vet hvor mye minne Nvidia ender opp med å skufle inn i sitt RTX 3090-kort, nemlig 24 GB. Det går også rykter om at RTX 3080 etter hvert vil få varianter med 20 GB (dette er altså neste mulige mengde etter 10 GB, på grunn av minnebussen Nvidia har valgt å gå for.)



Det er verdt å merke seg at eventuelle 20 GB-kort bare er et rykte – men et som later til å tilta i styrke – på samme måte som den ovennevnte informasjonen om AMDs kommende skjermkort, og det skal også sies at minnemengden kun er én del av bildet når det gjelder hvordan disse nye kortene yter.



Husk også at Nvidia valgte å gi RTX 3080-kortene sine kun 10 GB VRAM ved lansering, og det ligger antageligvis en hel del nøye vurderinger bak den avgjørelsen. Antallet spill som spiser opp hele denne mengden er relativt begrenset per nå, om man ikke snakker om spilling i ekstremt høye oppløsninger. Faktisk er det verdt å merke seg at disse AMD-skjermkortene i utgangspunktet antageligvis kommer til å ha mer minne enn RTX 3080 – hvis ikke Nvidia dukker opp med et 20 GB-ess i ermet når AMD endelig får lansert sin RX 6000-serie (det er rimelig klart at å ha et svar på AMD-lanseringen vil være svært fordelaktig.)

Uansett hvordan det hele kommer til å utspille seg er informasjonen om minnebussen på AMD-kortene per nå mer eller mindre gode gjetninger, og vi har også hørt nyss om at Big Navi kan komme i nærheten av RTX 3080 når det gjelder generell ytelse, samtidig som det potensielt kan gi brukere andre fordeler i tillegg. Først og fremst kan det være snakk om en brikke som bruker mindre strøm, som kommer til å være en lettelse for alle som bekymrer seg for hvor mye mer strømforsyningen i gaming-PC-en kommer til å takle. En annen fordel kan være størrelsen på selve skjermkortet, gitt et mindre kort vil det være langt mindre problemer å få plass i sparsommelige kabinetter – for ikke å snakke om hvor mye mindre de kommer til å være i veien for god luftflyt.



Selvfølgelig er alt dette, for øyeblikket, kun spekulasjoner, og mye kommer til å avhenge av om hvor AMD kommer til å plassere seg når det gjelder pris, i forhold til Nvidias nye RTX 3000-serie.