AMDs Big Navi-GPU kan lanseres på samme tid som PS5 og Xbox Series X i november

November kan bli en særdeles spennende måned for gamere (og en krevende periode for lommebøker), siden et nytt rykte vitner om at AMD planlegger å lansere deres kommende Big Navi-flaggskip denne måneden – skjermkortet skal med andre ord slippes samtidig som PlayStation 5 og Xbox Series X.



Big Navi, GPU-en som kalles «Nvidia-slakteren» av enkelte, skal etter sigende være basert på AMDs nye RDNA 2-arkitektur, og vil således være selskapets flaggskip på grafikkortfronten, et fartøy som skal ta sikte på å vippe Nvidia av både pinnen og tronen, der Nvidia sitter som hersker over de best-ytende GPU-ene.

Selv om AMDs sjef, Lisa Su, har sagt at Big Navi skal lanseres sent i 2020 har en kilde i en ny video av Moore's Law is Dead hevdet at «AMD har tatt sikte på november, og fortrinnsvis rundt Thanksgiving [i USA, jour. anm.], når det gjelder lanseringen av Big Navi 'Nvidia-slakteren'».

AMD på krigsstien i slaktemåneden

Ifølge videoen sier kilder at det er en rekke grunner til at AMD ser på november som en god periode for lansering av Big Navi-GPU-en. Først og fremst er en lansering i november bare noen måneder etter den forventede annonseringen til Nvidia i august (med lansering i september) av RTX 3000 (Ampere)-skjermkortene.



Ved å lansere i etterkant kan AMD med enkelhet analysere Nvidias produkter og forandre sine planer og priser etter eget forgodtbefinnende.



I tillegg, selv om Sony og Microsoft ennå ikke har avslørt sine lanseringsdatoer for nestegenerasjonskonsollene sier de seneste ryktene at disse skal lanseres sammen med Big Navi i november.

De nye konsollene bruker begge spesialtilpasset AMD-maskinvare som også er basert på den nye RDNA 2-teknologien. Hvis disse tre produktene faktisk lanseres rundt samme tid vil dette representere et sterkt AMD i sitt ess, og kan ende opp som en særdeles hyggelig avslutning på et allerede imponerende år for selskapet.



Som ovennevnt nevner også ryktet at lanseringen kan finne sted rundt Thanksgiving i USA, hvilket gir mye mening, all den tid dette er en tidsperiode med mye aktivitet blant butikker og forbrukere, med Black Friday, Cyber Monday, og ukene frem mot jul.

Det er med andre ord en del rasjonelle årsaker bak en potensiell lansering i november, men dette er likevel kun et rykte. Vi håper at AMD vil gi oss et klarere bilde av når vi kan forvente det sagnomsuste flaggskipet, Big Navi, så snart som mulig.

Kilde: Tweaktown