Amazon Prime Day 2020 i Norge: utsatt i hele verden – får Norden være med på moroa?

Amazon Prime Day skulle egentlig allerede ha vært gjennomført, men sommersalget har blitt utsatt. Det er ikke sikkert at det finner sted før i oktober, på grunn av COVID-19.



Vi venter fortsatt på mer informasjon fra Amazon når det gjelder datoen for det store årlige salget for Prime-medlemmer, og per nå virker det sannsynlig at det hele vil finne sted en eller annen gang i oktober.



Offisielt sier Amazon at Prime Day 2020 er utsatt i USA og andre regioner i verden, men en e-post sendt til tredjepartsselgere ymter om at det skal komme store Amazon-tilbud i oktober. Tidligere ble det spekulert i om at tidspunktet for salget skulle utsettes til september, så det later til at tidsrammene flytter seg lengre og lengre inn i fremtiden.



Det gir mening å utsette starten av Prime Day av flere årsaker. Først og fremst opplever mange kunder en nedgang i inntekt, og har lite brukt for en overdådig kjøpefest i sommermånedene (Amazon Prime Day finner normalt sett sted i juli.) Men, om det er slik at tilstandene begynner å normalisere seg vil det ha bygget seg opp en kjøpetrang i etterkant av de negative effektene av pandemien. Derfor: oktober..

På samme måte er det sannsynlig at mange produsenter ikke var helt klare for store salgstall i sommer, men snart vil salgsperioder som Prime Day 2020 være alfa og omega for å få opp igjen salgstallene. Mange produkter blir sittende fast i lagerbygg mens verden fokuserer på essensielle varer. Ingen har lyst til å vente helt til Black Friday 2020 med å selge større kvanta.



Selv om Amazon Prime Day 2020 faktisk kommer til å finne sted i oktober har vi likevel mange spørsmål: hvilke datoer gjelder det? Lanseres Amazon i Norden før Prime Day? Vil nordiske kunder få tilgang til Prime-abonnementet? Er det bare Sverige som får Amazon nå i første omgang? Hvilke tjenester innebærer i så fall det? Hvilke produkter kan man forvente avslag på? Burde man slå til under Prime Day, eller vente til Black Friday?



La oss prøve å svare på noen av disse spørsmålene i den følgende teksten, mens vi venter på offisielle uttalelser om Amazon Prime Day 2020 fra nettgiganten.

Amazon Prime Day 2020, startdato

Den offisielle datoen for Amazon Prime Day skal være i oktober ifølge CNBC, som fikk fatt i en e-post sendt til tredjepartsselgere med 5. oktober satt som en såkalt placeholder-dato. På tross av dette har Amazon sagt at ingen dato har blitt annonsert.



Fjorårets Prime Day-salg varte i 48 timer, så vi fikk to hele dager med tilbud, og vi regner med at noe lignende kommer til å skje i år. Amazon har historisk sett valgt en mandag som startdag, og tirsdag natt som sluttidspunkt.



Hvis oktober faktisk er måneden det skal skje, og det hele begynner på en mandag (noe 5. oktober er), betyr dette at én av fire dager er starten på Prime Day 2020:

Mandag, 5. oktober, 2020

Mandag, 12. oktober, 2020

Mandag, 19. oktober, 2020

Mandag, 26. oktober, 2020

Vi trodde tidligere at salget skulle starte den 13. juli, eller muligens uken før, 6. juli, så en utsettelse på to måneder burde tilsi enten 5. eller 12. oktober. Det er mulig at Amazon prøver å manøvrere rundt Apples iPhone 12-lansering, som per nå ikke er kjent, men som antageligvis kommer til å stjele mye oppmerksomhet.



Så snart vi hører mer om starttidspunktet for Prime Day 2020 kommer vi til å oppdatere denne siden, slik at du eventuelt kan starte forberedelsene.

Er Amazon Prime Day utsatt?

Siden vi nå er i august er dette i praksis bekreftet, men offisielt har Amazon kun uttalt: «Prime Day 2020 har ikke ennå blitt annonsert» (sakset fra Amazon.com). Vi sjekker dette hver dag, og oppdaterer så snart Amazon kommer med en offisiell uttalelse.



Når ble Amazon Prime Day utsatt? Den første gangen vi hørte noe annet enn at salget skulle finne sted i juli var 3. april i en artikkel skrevet av Reuters, der august ble foreslått som tidligste tidspunkt. Deretter fikk Wall Street Journal tak i ytterligere informasjon som indikerte at september var det offisielle tidspunktet for salget, og at årsaken til utsettelse skulle være utbruddet av det nye koronaviruset. I noen deler av verden har Amazon satt begrensninger på hvor mange produkter som kan sendes, slik at essensielle varer kunne prioriteres.

Det er likevel verdt å merke seg at det ikke er unormalt ikke å ha en fastsatt dato for Amazon Prime Day. Selskapet annonserer gjerne ikke datoen før det bare er noen skarve uker igjen før salget starter, og kommer da bare med noen få av tilbudene. Så, selv om det skulle vise seg at salget starter tidligere enn i oktober, så ville vi uansett ikke, normalt sett, hatt noen informasjon akkurat nå.



Det er også mulig at Amazon vil lansere Prime Day på forskjellige dager i ulike regioner, avhengig av hva tilstanden er når det gjelder pandemien. Enkelte spekulerer også i om Amazon kommer til å kutte ut Prime Day 2020 i sin helhet.

Kjøpe under Amazon Prime Day? Eller vente til Black Friday?

Mange priser kommer til å være på det absolutt laveste under Amazon Prime Day, men det samme gjelder Black Friday og Cyber Monday 2020. Når bør du kjøpe?



Svaret er egentlig ganske enkelt: Amazon Prime Day skjer før Black Friday og Cyber Monday. Dette er normalt sett 90 til 120 dager ekstra tid man får med produktene man kjøper billig. Hvorfor vente om man faktisk har brukt for produktet med en gang? Samtidig er det slik at alt blir billigere på sikt, slik at sannsynligheten er stor for at man må betale litt ekstra ved å slå til med en gang.



En utilsiktet effekt ved dette fokuset på store handledager er at selv om de lave prisene er en stor fordel for kundene, så lærer samtidig Amazon (og de andre store kjedene) oss at det lønner seg å gjøre store kjøp kun et par ganger på slutten av året, nemlig under Prime Day (i de landene det finnes), og under Black Friday og Cyber Monday.

Prime Day 2020 liste over tilbud: hvilke produkter gjelder det?

Selv om listen over tilbud under Amazon Prime Day gjerne forblir et mysterium inntil kort tid før salget starter, så følges ofte et visst mønster, så det er en del ting vi regner med vil være billig også i år.



De beste Prime Day-tilbudene i 2020 kommer nesten garantert til å innbefatte store avslag på Amazons egen teknologi. Det er snakk om eksempelvis Kindle, Echo og Fire TV.

Vi har også opplevd at Prime Day har inneholdt gode tilbud på laptoper, uansett hvilket prissjikt du er interessert i. Dette inkluderer billige Chromebook-maskiner, Windows-laptoper og en del MacBook-maskiner fra Apple. Hvis de nyeste MacBook Pro-maskinene går billig kan en forvente at de forsvinner fort.



I tillegg finner man ofte de mer vanlige produktene som gjerne er til stede i de fleste salg, som eksempelvis UHD/4K-TV-er og videobaserte ringeklokker. Det hjelper selvsagt på at Amazon eier Ring, en serie ringeklokker som nesten hvert år går svært billig.

Hvordan handle på Prime Day i 2020

1. Ta en titt på våre spådommer om hva som kommer til å være på tilbud



Ofte er det rett og slett for mange produkter på tilbud under Prime Day. Det er på ingen måte vanskelig å finne hva som går billig, men problemet er gjerne å få oversikt over hva som er de beste tilbudene. Derfor lager vi alltid en liste over de aller største kuppene under 48-timerssalget.

2. Amazon Prime day har historisk sett hatt som krav at man er Prime-medlem, så det er verdt å forsikre seg om at man faktisk er det før salget starter.



Amazon startet Prime Day i 2015 som en smart måte å få folk til å abonnere på Prime-tjenesten, og denne salgsdagen som normalt sett foregår på sommeren – månedsvis før Black Friday – fungerte akkurat som Amazon ville.



Her i Norge er det ikke ennå sikkert om Amazon kommer til å klare å lansere en lokal nettbutikk og et lokalt Prime-abonnement før Amazon Prime Day 2020. I slutten av juli var det mange spekulasjoner om hvorvidt en nordisk lansering var nært forestående, og i starten av august fikk vi svaret fra Amazon: Nettbutikken skal lanseres i Sverige i løpet av kort tid.



Dette betyr likevel ikke at det er sikkert at den svenske lanseringen finner sted før Prime Day, og heller ikke at et Prime-abonnement vil være tilgjengelig for nordiske kunder når storsalget inntreffer. Hva Prime vil inneholde for oss i Norden er heller ikke klart per nå.

3. Lag deg en ønskeliste over det du mest har lyst til å kjøpe – det er umulig å holde oversikt ellers



Du bør også lage deg en ønskeliste før det hele starter, noe som kommer til å hjelpe deg med å sortere hva du faktisk trenger, og hvor mye alt koster. Dette gjør at du kan hanke inn tilbudene langt mer effektivt ved starten av salget, og ha et fortrinn om det er lite av enkelte varer. Med en ønskeliste vil man også få en god oversikt over hva som er på tilbud, og hva som har vanlige pris.



4. Rapp til deg de beste Prime Day 2020-tilbudene før de forsvinner



Tallene lyver ikke. Fjorårets Amazon Prime Day-statistikk gav oss innsikt i hva som solgte mest for et år siden. Det er artige tall.

Grossisten sendte ut 100 000 lunsjbokser, 100 000 laptoper, 200 000 TV-er, 300 000 hodetelefoner, 350 000 luksusvarer innen sminke, 400 000 kjæledyrprodukter, 650 000 rengjøringsprodukter og over én million leketøy.



Etter vår erfaring blir de beste tilbudene utsolgt på bare minutter, og deretter setter Amazon folk som var bare ørlite for sent ute opp på en venteliste.