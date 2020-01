Har dine AirPods Pro blitt dårligere enn før? En fastvareoppdatering kan ha skylden

En av de mest imponerende aspektene ved AirPods Pro er støydempingsteknologien som stenger ute irriterende lyder rundt deg, slik at du kan nyte musikken din i fred.

Nå melder imidlertid en rekke brukere om at funksjonen har blitt betydelig dårligere enn før, og ifølge Rtings skal årsaken være en nylig fastvareoppdatering.

Etter å ha testet støydempingen i bass-, mellomtone- og diskantspekteret, fant de at støydempingen nå er betydelig dårligere og spesielt i førstnevnte spekter. Konklusjonen til Rtings basert på disse funnene, er at AirPods Pro vil gjøre en betydelig dårligere jobb med å stenge ute motorstøy fra fly og buss enn de gjorde før oppdateringen.

Ifølge Macworld trakk Apple oppdateringen som heter 2C54 tilbake, kort tid etter at den ble sluppet i desember, men i og med at AirPods Pro mottar slike oppdateringer automatisk mens de lader så har mange fått oppdateringen installert likevel. Det går heller ikke an å hindre at slike oppdateringer installeres.

Du lurer kanskje på hvorfor Apple slapp denne oppdateringen i utgangspunktet, og forklaringen kan ligge i at bassresponsen når man lytter til musikk ifølge Rtings skal ha blitt betydelig forbedret. Dermed kan det virke som Apple har forsøkt å forbedre lydkvaliteten til sine nyeste ørepropper.

Hvis du lurer på om du har fått oppdateringen, så kan du sjekke det på din iPhone eller iPad. Du må bare koble proppene til enheten din, og deretter går til Innstillinger – Generelt – Om – AirPods Pro.

Der kan du se hvilken fastvareversjon som er installert, og det er 2C54 du skal se etter. Hvis det er denne versjonen du har, så har du altså fått oppdateringen som reduserer effektiviteten til støydempingen.

Dessverre er det ikke mulig å rulle denne oppdateringen tilbake, så det finnes ingen annen løsning enn å vente på at Apple fikser problemet.