AirPods 3 er kommet: her er alt du trenger å vite

Etter flere år med spekulasjoner er endelig AirPods 3 blitt avduket. Her følger det med en mengde nye oppgraderinger, slik at de skal konkurrere med de beste trådløse øreproppene på markedet.

AirPods 3 tar opp tråden der 2019-modellen av AirPods slapp. De ble avduket under Apples Unleashed-arrangement, der vi også fikk se nye fargevarianter av Apple HomePod mini, samt Apple M1 Pro and M1 Max, MacBook Pro 14 og MacBook Pro 16..

Blant de nye egenskapene er støtte for Spatial Audio med hodesporing (som på AirPods Pro og AirPods Max), adaptiv EQ og bedre batterikapasitet. AirPods 3 burde også ha bedre lydgjengivelse enn 2019-utgaven, takket være et spesialtilpasset element som er utviklet for å begrense forvrengning.

Den tredje generasjonen av AirPods koster ved lansering 1990 kroner, og er tilgjengelige fra 26. oktober. 2019-modellen har fått et permanent prisavslag, noe som kan gjøre det fristende å kjøpe den litt eldre modellen.

Her er alt du trenger å vite om nye AirPods 3.

Rett på sak

Hva er det? De nyeste Apple AirPods.

Når kommer de i butikkene? 26. oktober, men du kan allerede bestille dem.

Hva vil de koste? 1990 kroner.

AirPods 3 – lanseringsdato

Tredje generasjon av Apple AirPods kan allerede bestilles, og vil i følge Apple være tilgjengelige i Norge fra 26. oktober, uken etter lanseringen. Dette gjelder både i fysiske butikker og i nettbutikker.

AirPods 3 – pris

Apple AirPods 3 (2021) koster 1990 kroner fra Apple ved lansering. Det er dyrere enn 2019-modellen, som kostet 1480 kroner ved lansering.

Apple har fortalt at den veiledende prisen for AirPods (2019) er blitt senket, men den nye norske prisen er ikke klar ennå.

AirPods 3 – design

Selv om Apple ennå ikke har kommet med så mange opplysninger om nye AirPods 3, ser det ut som om selskapet har videreført noe av tankegangen fra AirPods Pro.

De lange, utstikkende ørestammene som gjorde 2019-modellen så lett gjenkjennelig, er blitt byttet ut med kortere stammer som rommer berøringskapasitive sensorer. Hvis de oppfører seg omtrent som AirPods Pro, innebærer det at du kan klemme på stammene for blant annet å kontrollere musikkavspillingen.

Kortere stammer er noe vi har lengtet etter en stund, og som Apple selv sier, gir de et «mer diskret» utseende.

Huset til nye AirPods 3 er også blitt forandret. Det har fått et mer strømlinjeformet design enn forgjengerne. Apple sier at det konturerte designet sitter i akkurat riktig vinkel, slik at «lyden vil sendes direkte inn i øret».

Til forskjell fra med AirPods Pro, er det ikke utskiftbare øretupper her. Dermed vil du kanskje oppleve at Apples støyreduserende ørepropper byr på bedre lydisolasjon – og dermed en kraftigere bass-gjengivelse og redusert lydlekkasje.

En annen ny egenskap ved AirPods 3 er IPX4 vann- og svettebestandighet. Dermed kan du trygt bruke dem under trening uten å være redd for litt svette eller noen regndråper.

AirPods 3 – lydmessig ytelse

Ved lanseringen av AirPods 3 sa Apple at de ønsker å «gi hele Spatial Audio-opplevelsen til flere brukere». Deres nyeste ørepropper er de rimeligste så langt til å støtte denne teknologien.

Apples Spatial Audio- teknologi tar 5.1, 7.1 og Dolby Atmos-innhold og gjør det mer oppslukende, som om lyden kommer til deg fra alle kanter.

Så langt har denne teknologien bare fungert med AirPods Pro og AirPods Max, ettersom den avhenger av innebygde akselerometre og gyroskoper for å kunne spore posisjonen til hodet ditt og sikre at lyden kommer fra riktig sted.

Nyheten om at et rimeligere par AirPods vil leveres med støtte for Spatial Audio er en god nyhet for tilhengere av Apple Music, som allerede har tilgang til musikk som er tilrettelagt for dette formatet på deres egen musikkstrømmetjeneste.

Dessverre ser det ikke ut til å være støtte for høyoppløst lyd. Dermed får ikke brukerne det beste ut av Apple Musics musikkspor med tapsfri kvalitet.

En kikk på innsiden av AirPods 3.

AirPods 3 burde uansett gi bedre lytt enn 2019-utgaven av AirPods. De leveres med et nytt, spesialtilpasset element med lav forvrengning og en forsterker for høyt dynamisk omfang. Sammen skal de skape «kraftig bass med skarpe og klare høye frekvenser», ifølge selskapet. Vi håper at dette vil bedre diskantytelsen fra øreproppene, som vi har opplevd som litt hard, særlig ved høyt lydvolum. Enhver styrking av bassfrekvensene er kjærkommen.

Takket være støtten for adaptiv EQ (som første gang kom med AirPods Pro), skulle AirPods 3 oppleves som skreddersydd for ørene dine. Teknologien bearbeider lyden fra øreproppene i sanntid, basert på hvordan den passer ørene dine. Ifølge Apple kartlegger en innadrettet mikrofon lyden, før datakraften bak den adaptive EQ-en justerer mellomtone og bass «for å kompensere for avvik spakt av passformen».

Og telefonsamtaler? Et akustisk nett dekker de ytre, ståleformende mikrofonene. Disse er redesignet, slik at lyden av vind reduseres og stemmegjengivelsen blir klarere. AirPods 3 støtter dessuten AAC-ELD-kodeken, som ifølge Apple skal gi «stemmekvalitet i full HD« (hva nå det måtte bety). Uansett skulle AirPods 3 fungere utmerket til telefonsamtaler, enten det er via FaceTime eller på andre måter.

En stor, men ikke overraskende utelatelse er aktiv støyreduksjon (ANC). Selv om vi ikke har ventet oss denne teknologien i et par «vanlige» AirPods, verserte det likevel mange spekulasjoner om hvorvidt AirPods 3 likevel skulle bli utstyrt med denne egenskapen.

I ørepropper til denne prisen venter man seg kanskje ANC, men mangelen på øretupper i silikon eller minneskum gjør at AirPods 3 trolig ikke ville vært like effektive som AirPods Pro uansett. Her har Apple et alternativ som ikke innebærer at du stikker øreproppene rett inn i ørekanalen.

AirPods 3 – batteritid

AirPods 3 leveres med vesentlig forbedret batterikapasitet. 2019-utgaven av AirPods ga totalt 24 timers avspilling (4 timer fra selve proppene og ytterligere 20 timer fra ladeetuiet). De nye AirPods 3 gir en maksimal batteritid på 30 timer.

Ifølge Apple får du opptil seks timer lyttetid eller opptil fire timers taletid fra selve proppene. I tillegg får du fire oppladinger fra etuiet. Hvis du har det travelt, kan en kjapp lading på fem minutter gi deg rundt én times avspilling. Som med AirPods Pro, leveres AirPods 3 med et trådløst ladeetui som standard. Dette er kompatibelt med Apples MagSafe-økosystem.

AirPods 3 – tilkobling

AirPods 3 er (ikke overraskende) optimalisert for bruk med Apple-enheter, med et oppsett som bare krever én berøring, og som automatisk parer øreproppene med din iPhone, iPad, Mac eller Macbook.

Audio Sharing innebærer at du kan dele lydstrømmen mellom to enheter som AirPods, AirPods Pro eller AirPods Max mens du bruker din iPhone, iPad, iPod touch, eller Apple TV. Dette er flott hvis du vil dele musikk uten å måtte dele dine venners skitne ørepropper.

Her er det også en sensor for deteksjon av hud. Den forteller AirPods 3 om de faktisk sitter i øret, i motsetning til om de ligger på bordet eller i en lomme. Hvis de ikke er i øret, vil avspillingen av musikk settes på pause. Det kan spare dyrebar batteritid.

Som med 2019-utgaven av AirPods vil du kunne hente opp Apple taleassistent ved bare å si «Hei Siri».

Hvis du har en Apple-enhet som kjører iOS 15, får du tilgang til flere ekstrafunksjoner med tredje generasjon av AirPods. Det inkluderer romtilpasset lyd og dynamisk hodesporing i Group FaceTime-samtaler og integrasjon med Hvor er-netverket. Du får også tilgang til funksjonen Announce Notifications, slik at Siri kan lese dine tidssensitive oppdateringer fra apper som Meldinger, Kalender og Påminnelser.