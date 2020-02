Nytt Assassin’s Creed kan bli blant de første store PS5- og Xbox Series X-spillene

Et nytt Assassin’s Creed kan ifølge et nytt rykte, bli blant de første store utgivelsene for PlayStation 5 og Xbox Series X.

Vi visste allerede at Ubisoft planlegger å slippe fem AAA-spill mellom april 2020 og mars 2021, og alle disse spille skal støtte de kommende spillkonsollene fra Microsoft og Sony. Inntil nå har vi imidlertid bare visst av tre av disse spillene er Gods and Monsters, Watch Dogs: Legion og Rainbow Six Quarantine, mens de tre andre har forblitt et mysterium.

Nå har vi imidlertid grunn til å tro at vi har et svar på mysteriet, etter at Kotakus Jason Schreier har skrevet på Twitter at de to ukjent spillene er et nytt Assassin’s Creed og et nytt Far Cry-spill.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QSFebruary 6, 2020

Vi må selvfølgelig alltid være skeptiske til rykter, men det er ingen tvil om at Schreier er en pålitelig kilde når det kommer til nyheter fra spillindustrien.

Vi er ganske overbevist

(Image credit: Ubisoft)

Det er heller ingen stor overraskelse at Ubisoft jobber med nye tilskudd til disse seriene, og det er også sannsynlig at disse spillet kommer tidlig i de neste konsollenes levetid. Det er tross alt to år siden Assassin’s Creed Odyssey og Far Cry 5 kom ut.

Selv om de fem spillene vi nevnte innledningsvis altså ser ut til å komme til neste generasjons konsoller, er det også sannsynlig at de fleste av dem, og kanskje også alle, kommer til dagens konsoller.

Det er ellers usannsynlig at alle disse spillene slippes i forbindelsen med konsollanseringene, og historisk har det i hvert fall vært slik at Assassin’s Creed og Far Cry slippes med noen måneders mellomrom. Dette gir mening fordi begge de to spillene er tidkrevende åpen verden-spill fra samme utgiver. Dermed kan noen av dem komme til dagens konsoller først, mens andre kanskje spares til et senere tidspunkt.

Uansett kan det altså se ut som Ubisoft har store planer for PS5 og Xbox Series X.