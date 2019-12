8 og en halv telefon vi gleder oss til å se i 2020

Slutten på et telefonår bringer med seg begynnelsen på et annet. Vi har satt opp en liste over mobiltelefonene vi er mest spent på i 2020.

Joda, iPhone 12 er på saken. Det er også Samsungs toppmodeller Galaxy S11 og Galaxy Note 11. Men et gledelig antall av nyhetene er foldbare telefoner, som det blir stadig flere av.

Og det er også her vi finner vår «halve» telefon. Når den er foldet sammen, har den halvparten av fotavtrykket til en vanlig smarttelefon. Det er denne typen eksperimentering som gleder oss – når bransjen viser vilje til å bryte ut av den sorte rektangelnormen og finne nye formuttrykk. Og dette er det ikke bare brukerne av de dyreste telefonene som skal kunne glede seg over.

Det fleste av telefonene er likevel de typiske glasskjermene på 6 tommer eller mer, som alle har blitt glade i. Men disse får en del bestemte oppgraderinger vi gleder oss til å bli kjent med: bedre kameraer, 5G og mye mer.

Uten ytterligere nølen, her er listen over telefonene vi gleder oss mest til i 2020.

Listen:

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S11-serien

Samsung rammer inn året med lansering av nye toppmodeller. Den første av de store telefonene i 2020 blir Samsung Galaxy S11. Her vil vi få se forbedrede kameraer og spesifikasjoner og så videre. Men det mest spennende er Samsungs tilnærming til det kommende årets telefonmodeller.

For eksempel kom Samsung Galaxy S10-serien ut i mars 2019. Her kom de med et trippelkamera, reversert trådløs lading og bedre nattfotografering til de store brukergruppene. LG V40 slo dem som kjent på målstreken når det gjaldt kameraene, og Huawei Mate 20 Pro var den første eksklusive telefonen med et slikt oppsett, men med S10 kunne langt bredere kundegrupper få glede av dette.

I år regner vi med at en rekke nye egenskaper hos 2020-telefonene vil sette standarden. Blant dem er mer omfattende tilrettelegging for 5G (noe som er standard på alle Snapdragon 865-brikkene) og enorme megapikselkameraer – helt opp til 108 MP, hvis vi skal tro ryktene. Og hvis vi er ekstra heldige, beholder de også den 3,5-millimeters lydutgangen.

(Image credit: Future)

iPhone SE 2

Vi ser stadig meldinger om at iPhone SE 2, en arvtager for den ubestridte kongen av små smarttelefoner, vil dukke opp i første kvartal i 2020. Lite vil glede oss mer. Det har vært stor etterspørsel etter en oppdatert rimelig modell fra Apple ettersom de siden 2017 har kjørt frem iPhone 8 som sin «billigmodell»,

En ny og rimelig iOS-variant vil helt opplagt bli en sterkt konkurrent til Google Pixel 3a (og dens antatte oppfølger). Særlig hvis man får med seg de avanserte fotoferdighetene til iPhone 11 på kjøpet. Og det beste av alt er at hvis fasongen beholdes, kan iPhone SE 2 bli en perfekt telefon for folk med små hender. Eller for dem som rett og slett foretrekker litt mindre telefoner.

(Image credit: Future)

iPhone 12-serien

Med utgangspunkt i at iPhone 11-rekken nesten ikke var annerledes enn forgjengeren, håper vi at iPhone 12-modellene i 2020 vil bringe med seg mer offensive endringer til det populære iPhone-designet. Særlig hvis de beveger seg bort fra den kjipe trippelkladeisen av en kamerablokk på baksiden.

Det er også andre ting Apple gjerne kunne implementere. Vi tenker på reversert trådløs lading, 5G og naturligvis på større lagringsplass. Vi ser også for oss at skjermhakkets dager er talte hvis Apple finner ut av dette med å legge frontkameraet på innsiden av skjermen. Og viktigst av alt, finner vi ut om Apple fortsetter sin konservative designlinje, der de bare gjør små foredlinger av fjorårets design, og overlater til andre mobilprodusenter å varme opp publikum med nye telefonkonsepter.

(Image credit: Future)

Google Pixel 4a

Selv om vi stadig vekk inkluderer Google Pixel-mobilene i våre lister over de beste telefonene, var det ikke toppmodellen fra 2019 som begeistret oss. Det var derimot Google Pixel 3a. Om du får alle de fantastiske fotoegenskapene fra Pixel 3 og bare noen små nedjusteringer til halve prisen, er vi med på den!

Vi håper at Google Pixel 4a vil fortsette å gi oss minst like mye for pengene ved å ta med seg flere egenskaper fra toppmodellen Pixel 4. Vi tenker blant annet på ansiktsgjenkjennelse og enda et objektiv. Samtidig må de gjerne beholde typisk mellomsjiktfunksjoner som fysiske fingeravtrykksleser og en 3,5 mm lydutgang.

Eller de kunne til og med ta spranget forbi Google Pixel 5 ved dessuten å gi oss et tredje objektiv – en ultravidvinkel – allerede før den fullt utstyrte toppmodellen kommer. Pixel 4 hadde dessuten et radikalt enkelt design. Vi håper Google tar med seg denne designmessige lekenheten videre til de nye modellene.

(Image credit: TechRadar)

Huawei P40 Pro

Huawei P30 Pro er en utrolig – og utrolig undervurdert – fotografiorientert telefon. Her ble vi introdusert for teleskoplinsen, med linser lagt i telefonens lengderetning med et vinklet speil som vendte ut på baksiden. Her fikk man for første gang 5x optisk zoom på en telefon. Vi kan ikke vente på hva selskapet vil finne på med Huawei P40 Pro.

Vi håper de vil gi oss enda mer optisk zoom, men også forbedret nattfotografering. Her har Google Pixel 3 vært en sterk utfordrer.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Fold 2

Etter den avbrutte lanseringen, kom endelig første utgave av Galaxy Fold endelig i slutten av 2019. Her fikk vi en polert og forsterket utforming, som så langt har vist seg å tåle slitasje i hendene på de få anmelderne og forbrukerne som ikke ble skremt av den vanvittige prisen. Vi har store forventninger til Samsung Galaxy Fold 2, og til at selskapet vil klare å fjerne en del av særhetene fra førsteutgaven.

Det viktigste er å få en mer slitesterk skjerm på innsiden. Helst en som ikke har en synlig brettekant langs hengsellinjen. Vi venter oss dessuten typiske fremskritt man ellers vil se i 2020, som 5G, lavere vekt og bedre kameraer. Men det viktigste er at den blir mye billigere, slik at innstegskostnaden for foldbare telefoner senkes.

(Image credit: Future)

Motorola Razr 2020

Motorola Razr 2019 er utvilsomt en rimeligere foldbar telefon enn Galaxy Fold. Men den kan likevel ikke sammenlignes. Førstnevnte foldes ut vertikalt, og ikke ut til en bred, nettbrettaktig skjerm. Razr ofrer skjermplass for å skape en enhet som har halve fotavtrykket til en typisk smarttelefon. Den har også en liten frontskjerm som er velegnet til forhåndsvisning av tekstmeldinger og enkel fotografering når telefonen er foldet sammen.

Vi har ikke hatt enheten i hende i mer enn en ettermiddag, så vi er fortsatt nysgjerrige på hvor god den er å bruke og hvorvidt den er et fullverdig alternativ til moderne smarttelefoner. Men det ryktes at det skal komme en ny modell i 2020. Vi er spent på hvordan Motorola Razr 2020 bygger videre på sin utrolig kule men likevel svært lite innflytelsesrike forgjenger.

(Image credit: TechRadar)

TCL foldbar telefon

TCL har akkurat begynt å komme med telefoner som ligger høyere i kvalitet enn deres rimelige Alcatel-mobiler. Likevel har de en foldbar telefon på trappene. Det er uklart hvorvidt den så langt navnløse TCL-telefonen faktisk vil komme og hvordan den eventuelt vil bli seende ut. Konseptet ser litt ut som et avstumpet nettbrett med større bredde enn den høye og slanke Galaxy Fold. Men det er én ting som er lovende: lav pris.

Og en foldbar TCL-telefon kunne virkelig bli den foldbare telefonen for massemarkedet. Skal vi dømme etter konseptenheten vi så i oktober 2019, er ikke TCLs foldbare mobil særlig pen å se på. Den har en bred ramme rundt den indre skjermen, men teknisk sett er den likevel en foldbar telefon som ser ut til å kunne fungere. Og det er mer enn nok til at vil gleder oss til å se det endelige resultatet.

(Image credit: OnePlus / TechRadar)

OnePlus – den mystiske enheten

OnePlus skal lansere en mystisk enhet. Den skal være en «alternativ visjon av smarttelefonenes fremtid», ifølge det selskapet meddelte i en tweet, og kalles OnePlus Concept One. Er dette en foldbar telefon? En rimelig 5G-enhet? Eller bare noe overhypet?

Det spiller ingen rolle. Her skiller OnePlus seg ut fra alle de andre produsentene på listen, ettersom vi her opplever noe så sjeldent som at noen prøver ut noe helt annerledes, og vi ikke har noen anelse om hva det kan være. Dette er en spenning vi kjenner igjen fra tiden før de første iPhone-modellene så dagens lys – før alle ble vant til det rådende designet for mobiltelefoner – rektangulær, sømløs glassfront, kameraer foran og bak, knapper langs sidene.

Tidligere var telefoner dramatisk forskjellige fra hverandre. De pleide å være ganske underlige, og nå har OnePlus lyktes i å pirre vår nysgjerrighet med tanke på hvilke retninger telefonene kan utvikle seg langs i 2020.