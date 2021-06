Wales – Danmark: Slik ser du EM-kampen gratis, uansett hvor du befinner deg

(Image: © Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images & Lukas Schulze - UEFA/UEFA via Getty Images)

Rob Pages mannskap kommer til å måtte sette hardt mot hardt når de møter et formsterkt Danmark i Amsterdam. De danske drenge har storspilt i gruppespillet, og da Yussuf Poulsen hamret inn førstemålet mot Belgia etter ett minutt og trettini sekunder var det manges haker som måtte plukkes opp fra gulvet. Danskene var ikke snauere i neste kamp, da de gruset Russland 1-4.



I denne artikkelen viser vi deg hvordan du ser EM-kampen mellom Wales og Danmark på TV og på nett.



Vi har også laget en oversiktsartikkel som inneholder informasjon om alle kampene som spilles i årets fotball-EM.

Wales – Danmark, fotball-EM 2021 Dato: Lørdag den 26. juni 2021 Kampstart: Kl. 18:00 Arena: Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Nederland Norsk TV-kanal: NRK1 Norsk strømmetjeneste: NRK TV Europeisk strøm: NRK TV (land i EU)

Waliserne, på sin side, kom seg videre til sluttspillet etter å ha endt opp på andreplass i gruppe A etter en mindre heldig avslutning med 1-0-tapet mot Italia i Roma. Dragene klarte å holde buret så rent for italienske baller som mulig, på tross av at de bare spilte med ti mann fra det femtifemte minutt i kjølvannet av at Ethan Ampadu fikk servert det røde kortet etter en takling der Federico Bernardeschi var offeret.

I tillegg til at waliserne mangler den suspenderte Ampadu vil de også måtte hanskes med hjemmebanestemning på tribunen, siden COVID-19-restriksjoner gjør at walisiske fans ikke får lov til å reise til Nederland – i motsetning til supporterne fra Danmark, som kan komme og gå som de vil.



Danskene har vært i et fryktinngytende driv etter den emosjonelle berg-og-dal-banen som inntraff i den famøse førstekampen, og skal man dømme etter Russland-kampen har ikke den danske energien avtatt riktig ennå (hva er det folket fra det paddeflate landet putter i de røde pølsene sine, mon tro?)



Så, hvem er det som kommer videre til kvartfinalen i årets fotball-EM? Les videre, så vil vi vise deg hvordan du kan se EM-kampen Wales – Danmark på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.



Slik ser du fotball-EM 2021

Slik strømmer du i Norge

Noe av det beste med årets EM i fotball er at du kan se de fleste kampene gratis i Norge.



Det spilles i alt 51 kamper i EM. NRK viser 26 av disse, mens TV2 har rettighetene til de resterende 25. Alle Finlands kamper i gruppespillet går på NRK, og om man er Danmark-supporter får man sett to av tre av de innledende kampene på NRK. Danmark mot Belgia den 17. juni går på TV2. Hvis Finland og/eller Danmark går videre til åttendelsfinale, så er det også NRK som har rettighetene til kampene fra gruppe B, der Finland og Danmark skal bryne seg på Belgia og Russland.



Slik strømmer du utenfor Norge

Hvis du ikke befinner deg i Norge er det likevel stor sannsynlighet for at du råker på en gratiskamp eller tre, siden fotball-EM 2021 (EURO 2020) gjerne sendes på åpne kanaler i Europa. Fans i Italia kan følge med hos Rai Sport, i Frankrike kan man se mesterskapet på TF1, Spania har sitt Mediaset og i Tyskland kan man få med seg fotball-EM på ARD og ZDF.

Slik ser du kampene på norsk TV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både NRK og TV2 hvis man befinner seg innefor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner seg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg EM-kampene med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til EM-dekningen på NRK og TV2. Verre er det ikke.



Slik ser du alle fotball-kampene i fotball-EM 2021 (EURO 2020)