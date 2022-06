US Open 2022: Slik ser du major-turneringen på nett, uansett hvor du befinner deg

Det er sommer, det er sol, det er Viktor Hovland og det er US Open 2022. Like idyllisk er det ikke i golfverdenen generelt for tiden. Lefty (Phil Mickelson), en av de sentrale figurene i den pågående krigen mellom PGA og LIV, er en av flere «new money»-rebeller som skal spille på The Country Club denne uken, mens forsvarende US Open-mester, Jon Rahm, har vært en av PGA-touren mest lojale allierte. Årets tredje major-turnering kan finne på å bli en fascinerende konkurranse for tilhengere av både PGA og LIV, så benk deg foran skjermen og få med deg US Open 2022 på TV eller på nett, uansett hvor du befinner deg i verden.

US Open 2022 Turneringen avholdes: Torsdag 16. juni – søndag 19. juni Starttidspunkter (tor & fre): 13:30 (featured groups), 17:00 (hovedsending) Arena: The Country Club, Brookline, Massachusetts Norske TV-kanaler: Viasat 4, Viasat Golf Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (opens in new tab)

Ironisk nok har LIV Golf klart å forvandle en av verdens mest prestisjetunge turneringer til en rent faktisk fengende lagkonkurranse, men det hele var nok ganske så utilsiktet. Temperaturen er høy under US Open i år, der Rory McIlroy, Billy Horschel, Justin Thomas (samt ovennevnte Rahm) garantert kommer til å gi uttrykk for sin støtte til PGA-touren, mens Louis Oosthuizen, Dustin Johnson and Bryson DeChambeau er ute etter å stikke kjepper i hjulene, på vegne av LIV Golf.

Den saudiarabisk-sponsede golforganisasjonen har trukket til seg store mengder PGA-talenter den siste tiden, og spekulasjonene rundt hvem som kommer til å melde overgang i dagene og ukene som kommer er mange. Senest den 14. juni meldte iNews (opens in new tab) at annonseringen kan sitte løst under US Open, og nevnte spesifikt at Viktor Hovland som het kandidat.

Ovennevnte Hovland har for vane å gjøre det godt i det amerikanske mesterskapet, men få anser nordmannen som noen reell kandidat til å vinne turneringen. Mickelson, på sin side, har vunnet alle major-turneringer som er å vinne, bortsett fra US Open – og etter et skuffende resultat i Hertfordshire forrige uke er det lite som tyder på at 2022 blir året han skal fylle igjen hullet. McIlroy har gjenfunnet formen, og vant sin 21. PGA-tour-tittel forrige uke under RBC Canadian Open. Iren ligger nå som nummer tre på verdensrankingen, og er en av favorittene i ukens turnering. Hans femte major-tittel er på overtid, og har ved tidligere anledninger vist at US Open er en turnering han mestrer.



Scottie Scheffler har mistet litt av piffen siden Masters-seieren, men verdenseneren vil være vanskelig å slå om han klarer å gjenfinne formen som har sikret ham fire titler i 2022. Xander Schauffele og Thomas ser også ut til å bli harde konkurrenter å slå. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser US Open på nett, uansett hvor du befinner deg.

US Open 2022, program på TV og på nett

US Open 2022 vises i Norge på V4 (Viasat 4) og på strømmetjenesten Viaplay. Det hele er noe komplisert, og dagene er lange, men det viktigste å notere bak øret er at man kan strømme fra klokken 13:30 på Viaplay, mens hovedsendingen begynner klokken 17:00 på Viasat 4. Torsdag 16. juni, runde 1

13:30 Livesendinger på Viaplay (Featured Groups 1)

13:40 Livesendinger på Viaplay (Featured Groups 2)

17:00 Hovedsending på Viasat 4 Fredag 17. juni, runde 2

13:30 Livesendinger på Viaplay (Featured Groups 1) 13:40 Livesendinger på Viaplay (Featured Groups 2)

17:00 Hovedsending på Viasat 4 Lørdag 18. juni, runde 3

16:00 Livesendinger på Viaplay (Featured Groups 1) 16:00 Livesendinger på Viaplay (Featured Groups 2)

18:00 Hovedsending på Viasat 4 og Viasat Golf Søndag 19. juni, runde 4

16:00 Livesendinger på Viaplay (Featured Groups 1) 16:00 Livesendinger på Viaplay (Featured Groups 2)

17:00 Hovedsending på Viasat og Viasat Golf

Slik ser du US Open 2022 på nett i Norge

(opens in new tab) I Norge er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighetene til US Open 2022, og for øvrig også det meste av andre golf-turneringer. De mest populære turneringene, sett med norske øyne, vil også være å finne på TV-kanalene Viasat 4 og Viasat Golf. Man kan se på livesendinger fra Viasat 4 med et hvilket som helst Viaplay-abonnement.



Dette vil si at du ikke trenger Viaplay Medium (opens in new tab)-pakken for å få med deg hovedsendingen, men hvis du ønsker å se samtlige turneringer og alt golf-innhold, så er det ingen vei utenom abonnement. Viaplay Medium (opens in new tab), som gir deg mulighet til å se alle sportsarrangementer strømmetjenesten har rettigheter til (unntatt Premier League), koster 329 kroner i måneden (opens in new tab).



Slik ser du US Open 2022 fra utlandet

Golf er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne US Open 2022 på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet (utenfor EU/EØS) og vil se de norske sendingene når turneringen foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene på Viaplay/Viasat 4/Viasat Golf uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2022.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til norske sendinger fra utlandet.

US Open 2022: når spilles major-turneringen i år?

Tee off i første runde finner sted torsdag den 16. juni, mens siste runde spilles søndag den 19. juni.

US Open 2022: værmeldingen for Brookline

Turneringen ser ut til å komme til å foregå i plettfritt solskinn, men det hele kan bli noe mer dramatisk på fredag, siden det er meldt tordenvær.

I løpet av helgen skal været roe seg noe, men det skal også bli kaldere, og det er fortsatt utrygt for enkelte byger både lørdag og søndag.

Hvorfor kan Phil Mickelson fortsatt spille i US Open 2022?

Phil Mickelson er en av flere spillere som tar del i US Open 2022, på tross av at han ikke lenger er medlem av PGA-touren.

Mickelson var den mest profilerte spilleren av de som ble suspendert fra PGA-touren på grunn av deres involvement i LIV Golf-touren, laget med finansiell støtte fra saudiarabiske Public Investment Fund (et statlig fond.)

Andre, som Sergio Garcia, Dustin Johnson og Louis Oosthuizen, valgte å trekke sine medlemskap når det ble klart at de ikke lenger ville være velkomne i PGA-touren.

Siden US Open arrangeres av United States Golf Association (USGA), har ikke PGA-touren og Professional Golfers' Association of America noe de skulle ha sagt når det gjelder hvem som kan være med i turneringen.

Hvem vant US Open i fjor?

Jon Rahm fikk birdie på de to siste hullene på Torrey Pines i fjor, og ble med det den første spanjolen som noensinne har vunnet US Open. Han hold tritt mot Louis Oosthuizen helt til det siste, mens Harris English endte opp på tredje.

Bryson DeChambeau, fjorårets forsvarende mester, ledet helt frem til midten av siste runde, men snublet på spektakulært vis på back-nine med to bogeyer, én dobbel-bogey og én kvadrupel-bogey, hvilket førte til et ras ned til 26. plass.

Spiller Tiger Woods i US Open i år?

Nå som LIV Golf-krangelen stjeler aller flest overskrifter i golfverdenen, har Tiger Woods-historien blitt noe oversett i opptakten til US Open 2022.

Tre ganger US Open-vinner Tiger Woods annonserte forrige uke at han ikke vil ta del i årets turnering, siden han fortsatt trenger tid på seg til å komme seg etter et livstruende bilkrasj i fjor.

Ikke bare var Woods å finne i Masters-turneringen i april, og i PGA-mesterskapet i mai, men han kom seg videre til siste runde i begge. Likevel valgte han å kaste inn håndkledet i PGA-mesterskapet, siden benet hans begynte å krangle.

Hvem har vunnet flest US Open-turneringer?

Willie Anderson (1901, 1903, 1904, 1905), Bobby Jones (1923, 1926, 1929, 1930), Ben Hogan (1948, 1950, 1951, 1953) og selveste golfesset i egen høye person, Jack Nicklaus (1962, 1967, 1972, 1980), har alle vunnet US Open fire ganger hver.

Anderson klarte kunststykket å vinne tre år på rad, mens Nicklaus tok seg god tid, og vant sine fire titler over 19 år i golf-sporten.

Tiger Woods (2000, 2002, 2008) er én av to spillere som har vunnet US Open tre ganger. Hale Irwin (1974, 1979, 1990) er den andre. Irwin er per nå den eldste spilleren som har vunnet US Open, i en alder av 45 år og 15 dager.