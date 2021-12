Spotify Wrapped 2021 er ute! Slik får du tilgang

Det er nok en gang dags for oppsummering – Spotify Wrapped er endelig her. Hvert år dominerer Spotifys oppsummering av musikksmak sosiale medier i en dag eller to, i det tjenesten viser oss (og resten av verden) hva vi har hørt på i året som har vært.



Som i foregående år med Wrapped presenterer Spotify hvor mange minutter du har brukt på å høre på musikk, hvilke sjangre du liker best, hvilke artister og sanger du har hørt på mest, og nytt i år er at man får vite hva slags «lydaura» man har. Det er heldigvis ikke spesielt vanskelig å få tilgang til Wrapped. Presentasjonen bør dukke opp øverst i appen neste gang du åpner den.



Hvis ikke du ser noe kan du hente den manuelt ved å gjøre det følgende:

Slik får du tilgang til Spotify Wrapped

Steg 1. For å få tilgang til Wrapped, gå simpelten til Spotify-appen på telefonen din, så bør en boks dukke opp som lar deg spille av 2021-spillelisten og se på presentasjonen. Hvis boksen ikke dukker opp kan du prøve å følge denne lenken: www.spotify.com/no/wrapped.



Det er det hele! Super-enkelt.



Steg 2. For å dele sammendraget med venner, trykk enten på «del denne historien»-teksten i appen, eller deleknappen i nettleseren (hvis du bruker den varianten.)



Dette bør gjøre at du kan legge ut hele sammendraget på Instagram, Facebook eller via en lenke du kan dele manuelt med venner og familie.

Nysgjerrig på hva vi har hørt på?

For å feire årets Spotify Wrapped tar vi en titt på noen av våre medarbeideres musikkvaner i år.

Det mest naturlige er selvsagt å begynne på toppen, med vår globale sjefsredaktør, Gareth Beavis:

Bilde 1 av 2 (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 (Image credit: Future)

Gitt hvor mye han har å gjøre, så er det vanskelig å forstå hvordan han har klart å få presset inn over 800 timer med musikk på øret. Uansett, vi har hørt rykter om at han var en rave-gud i sitt tidligere liv, så Trance og Europop? Ja, det var kanskje ikke så overraskende.

Neste på lista er vår nordiske sjefsredaktør, Ida Blix:

Bilde 1 av 2 (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 (Image credit: Future)

Selv mener hun at det først og fremst er ektemannen som har brukt kontoen hennes, og mener at han er skyld i jazzelementet, men vi mistenker hun er mer flau over svensk-pop-oppføringen.

Siden vi henger ut sjefen bør vi kanskje ta en titt på undertegnede?

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

Vel, rent bortsett fra et usselt antall minutter, så kan vi kanskje nevne at listen bærer litt preg av sanger som i praksis har stått på repeat. Sjangerinndelingen stemmer dog ikke så verst. Vi lover bot, bedring og mer spredning til neste år.