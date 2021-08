Slik ser du Xbox-strømmen under Gamescom 2021

Det har vært et ganske fjongt år for tilhengere av Xbox, og det ser bare ut til å bli bedre nå som Gamescom 2021 er rett rundt hjørnet. Lanseringen av Xbox Series X- og Xbox Series S-konsollene har fått Microsoft over på inneværende generasjon, og kritikken som har gått på manglende eksklusive titler har gradvis stilnet med kommende spill som «Halo Infinite», «Forza Horizon 5» og «Psychonauts 2».



Xbox Games Pass-tjenesten fortsetter å være i front når det gjelder antall kvalitetstimer for pengene, og alle dagens og fremtidens førstepartsspill fortsetter å renne inn på tjenesten fra dag én. Xbox gir dermed brukerne en forbrukervennlig løsning som gjør at man kan prøve storspillene umiddelbart, for en rimelig slant per måned.



Hva med fremtiden til Xbox-økosystemet? Gamescom 2021 er nå i praksis i gang, og Xbox har gjort klar en presentasjon på 90 minutter, som ifølge et nyhetsinnlegg fra Microsoft skal inneholde «dyptpløyende oppdateringer fra noen av våre hittil uannonserte Xbox Game Studios-spill, samt noen av våre tredjepartsmakkere, hvilket inkluderer noen av de fantastiske spillene som kommer til Xbox denne feriesesongen, kommende lanseringer i vår månedlige abonnementstjeneste, Xbox Game Pass, og mye mer.»



Les videre for å finne ut når og hvor du kan se Xbox-strømmen under Gamescom 2021, samt våre spådommer om hva som kommer til å dukke opp.

Slik ser du Xbox-strømmen under Gamesom 2021

Xbox-strømmen under Gamescon 2021 finner sted den 24. august klokken 19:00 (norsk tid.)



Dette foregår rett i forkant av at Gamescom 2021 virkelig går av stabelen, når Geoff Keighley er vert for åpningsshowet den 25. august klokken 20:00 (norsk tid.)



Microsoft-presentasjonen strømmes en rekke steder på nett, på sider som YouTube, Twitch, Twitter og Facebook Gaming, og vil være tilgjengelig på 30 forskjellige språk, med støtte for undertekster for døve og hørselshemmede på engelsk, og ASL.



Xbox-strlmmen under Gamescom 2021 vil bli strømmet i 1080p og 60 FPS, men merk at en 4K-versjon av strømmen vil bli gjort tilgjengelig på den offisielle Xbox-kanalen på YouTube etter at den har gått live.

(Image credit: Xbox)

Xbox-strømmen under Gamescom 2021: Hva kan du forvente?

Som nevnt skal den 90 minutter lange presentasjonen vise oss flere detaljer om allerede annonserte spill fra både førsteparts- og tredjepartsutviklere, og enkelte av disse skal komme allerede før jul. Dermed kan vi forvente mer informasjon om både «Halo Infinite» og «Forza Horizon 5», som begge, om alt går som planlagt, skal lanseres i denne tidsperioden.



Et nyhetsinnlegg fra Xbox nevner også at presentasjonen kommer til å dekke tilføyelser til Xbox Game Pass-tjenesten. Dette vil selvsagt innebære mer informasjon om spill utviklet av Microsoft selv, men det kan også hende vi får se annonseringer av andre fremtidige storspill som er på vei til abonnementstjenesten.



Xbox har tross alt vært i en god flyt i det siste med Game Pass. Spill som «Hades», «Katamari Damacy» og hele «Yakuza»-hovedserien har alle vært å finne på tjenesten de siste månedene.



Selv om det kan komme noen overraskelser, så bør man kanskje ikke forvente stort når det gjelder avsløringer av helt nye spill og spillserier, siden Xbox-presentasjonen later til å være fokusert på allerede annonserte titler. Vi forventer heller ikke mer informasjon om spill vi vet det er lenge til kommer, som «Fable», «Everwild» og «Perfect Dark», men vi blir mer enn gjerne positivt overrasket.

(Image credit: Ninja Theory)

Dette spår vi Xbox-strømmen under Gamescom 2021 vil inneholde

Her får du noen frempek til hva som potensielt kan bli vist frem eller annonsert i Xbox-presentasjonen under Gamescom 2021. Husk at det følgende kun er spekulasjoner fra vår side, så ha saltbøssa hendig.



Lanseringsdato for «Halo Infinite»

På tross av at utviklerne fikk såpass gode tilbakemeldinger under den korte betaperioden i sommer, så fikk kanskje noen av oss en støkk av de noe skuffende nyhetene om at enkelte funksjoner ikke kommer til å rekke lansering. Derfor kan det hende at Microsoft føler at «Halo Infinite» trenger en liten oppsving på nyhetsfronten, slik at folk ikke biter negler helt frem mot jul.



«Halo Infinite» skal fortsatt, etter planen, lanseres i 2021, så dagens arrangement bør være det perfekte tidspunktet å annonsere den faktiske lanseringsdatoen for 343 Industries.



Mer informasjon om «Senua's Saga: Hellblade 2»

Det har gått år og dag siden «Senua's Saga: Hellblade 2» ble annonsert (vi fikk først høre om spillet i 2019.) Spillet fikk mang en omtale den gangen takket være en svært interessant trailer og imponerende tekniske detaljer.



En kort snutt om utviklingen av spillet kom i 2021, men klarte ikke helt å mette tilhengerne: Vi ville høre mer om skrekk-oppfølgeren, selv om det selvsagt var hyggelig å få en kort oppdatering.



Gamescom 2021 er i så måte en perfekt anledning for utvikler Ninja Theory, i kveld kan de gjøre seg flid med en mer inngående presentasjon av «Senua's Saga: Hellblade 2». Det er ikke slik at vi nødvendigvis forventer at vi blir servert en konkret lanseringsdato, men en trailer med en snutt fra det faktiske spillet vil kunne piske opp stemningen og minne tilhengerne på at spillet faktisk er å skimte i horisonten.



Detaljer om tredjepartsspill

Siden åpningsshowet den 25. august har et planlagt innlegg som skal inneholde informasjon om «Call of Duty: Vanguard», så regner vi ikke med at også Activision-spillet «Battlefield 2042» får plass i samme arrangement. Det kan istedenfor hende at EA Dice kommer til å dukke opp i Xbox-strømmen under Gamescom 2021, for eksempel med en ny trailer.



Det kan også være at vi får mer nytt om «Far Cry 6», men siden dette spillet også er en av de store trekkplastrene under åpningsshowet i morgen, så regner vi ikke med at det som eventuelt vises frem under Xbox-strømmen kommer til å være like innholdsrikt som det vi blir servert i morgen.

Hva med Bethesda?

Siden Bethesda nå er en del av Xbox Game Studios-familien, kan vi ikke helt avskrive at en god del av tiden under Xbox-strømmen blir satt av til spill fra utviklerne av Texas-ætt.



Xbox og Bethesdas E3 2021-presentasjon ble åpnet og avsluttet med henholdsvis «Starfield» og «Redfall», dog var det stort sett snakk om CGI-baserte snutter, og lite fra de faktiske spillene. Selv om det fortsatt er en stund til «Starfield» skal lanseres (sent i 2022), så er det ikke helt usannsynlig at vi får se litt fra «Redfall».



Samtidig er det ikke lenge til Bethesda MainStream-arrangementet (det finner sted den 26. august på Twitch), så hvis selskapet sitter stille i båten under Xbox-strømmen i kveld, så regner vi med at flere detaljer om de kommende spillene finner veien hit.