Slik ser du Tour de France 2021: etappedatoer, starttider, TV-kanaler og strømmetjenester

Nå kjenner alle sykleentusiaster at hjertet hamrer litt ekstra, og det er ikke rart – årets store begivenhet er rett rundt hjørnet. Gjør deg klar for tre uker i sadelen når vi reiser til det mest nydelige, vanskelige og prestisjefylte sykkelrittet i verden – Tour de France, 2021. Bli med oss i det vi forklarer deg hvordan du kan se Tour de France live på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Etter fjorårets uforglemmelige klimaks returnerer vi til kampen om den ikoniske gule trøyen i det Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) og Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) gjør seg klar til å erklære Frankrike slagmarken der alt kan skje. Kommer de slovenske stjernene dominere åsene, fjellene og veiene i den franske republikk nok en gang? Hvordan vil det gå med Edvald Boasson Hagen, som nettopp er tilbake etter en skade? Fasiten blir servert fra og med 26. juni, og den endelige konklusjonen får vi 18. juli, da sisteetappen i Paris går av stabelen.



Roglič har holdt seg ute av rampelyset siden april, og noe 31-åringen antakeligvis gjør lurt i, skal han mentalt og fysisk forberede seg på hevnen han utvilsomt har planer om å utøve på hans 22 år gamle landsmann, som i år har målskiven på ryggen.

Ineos Grenadiers ser særdeles sterke ut i år, med Geraint Thomas, Richard Carapaz og Richie Porte som representanter for den svarte uniformen, ute etter å sette inn rykk på finurlig plasserte tidspunkter, mens Julian Alaphilippe (Deceuninck–Quick-Step) er hjemmefavoritten.



Årets Tour har 10 flate etapper, 4 kuperte etapper og 7 klatreetapper, og i år er også et temporitt nummer to tilbake.



Rytterne kommer til å entre Alpene den andre helgen i rittet, men det er i etappe 17 hvor landskapet vil gjøre at det kommer til å snøre seg skikkelig til. Col de Peyresourde, Col d’Azet-Val Louron og Col du Portet skiller gutter fra menn, og vil sannsynligvis gi en bedre idé om hvem som ligger best an til seieren.



Les videre for en fullstendig oversikt over hvordan du ser Tour de France 2021 live, på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Hvor i verden vises Tour de France gratis i 2021?

Et av de beste aspektene ved Tour de France er at det er et av verdens mest populære arrangementer, og dermed vises stort sett over hele verden. I mange land går rittet på åpne kanaler og vises på gratis strømmetjenester på nett.



Her er noen eksempler på hvor man kan se Tour de France i andre deler av verden:



Storbritannia – ITV4 og ITV Hub streaming service

Frankrike – France TV Sport

Beliga – RTBF

Italia – Rai Sport

Australia – SBS

Slik ser du Tour de France 2021 hvis du befinner deg utenlands

Som vi nevnte tidligere, hvis du er utenlands og desperat etter å få med deg Tour de France, men ikke finner noen lokale tilbud, eller strømmetjenester på nett som er behjelpelige, så kan det alltids være lurt å prøve en VPN-tjeneste for å omgå geoblokkeringene. Det er mange som er avhengige av TV2-dekningen, og Dag Otto Lauritzens krakilske entusiasme fra kommentatorboksen når Tour de France setter i gang, og med en VPN kan du få med deg den norske dekningen av årets Tour, uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilket land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

(Image credit: Justin Setterfield/Getty Images)

Tour de France 2021: etapper, datoer, oppsett og starttidspunkter

Etappe 1 – Lørdag, juni 26. juni klokken 12:10

Etappe 2 – Søndag, 27. juni klokken 13:10

Etappe 3 – Mandag, 28. juni klokken 13:10

Etappe 4 – Tirsdag, 29.juni klokken 13:25

Etappe 5 (IT) – Onsdag, 30. juni klokken 12:15

Etappe 6 – Torsdag, 1. juli klokken 13:55

Etappe 7 – Fredag, 2. juli klokken 11:00

Etappe 8 – Lørdag, 3. juli klokken 12:10

Etappe 9 – Søndag, 4. juli klokken 13:00

Hviledag – Mandag, 5. juli

Etappe 10 – Tirsdag, 6. juli klokken 13:05

Etappe 11 – Onsdag, 7. juli klokken 12:00

Etappe 12 – Torsdag, 8.juli klokken 12:00

Etappe 13 – Fredag, 9. juli klokken 12:05

Etappe 14 – Lørdag, 10. juli klokken 12:25

Etappe 15 – Søndag, 11. juli klokken 12:20

Hviledag – Mandag, 12. juli

Etappe 16 – Tirsdag, 13. juli klokken 13:05

Etappe 17 – Onsdag, 14. juli klokken 11:55

Etappe 18 – Torsdag, 15. juli klokken 13:35

Etappe 19 – Fredag, 16. juli klokken 12:20

Etappe 20 (IT) – Lørdag, 17. juli klokken 13:05

Etappe 21 – Søndag, 18. juli klokken 16:15

(Image credit: Bagneres-de-Bigorre, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Hvordan fungerer Tour de France?

Tour de France er det eldste – og, litt avhengig av hvem man spør, det vanskeligste og mest prestisjefylte – av de tre store Grand Tour-evenementene, der de andre to er Giro d'Italia og Vuelta a España.



Årets Tour-ritt er det 108. i rekken, og i år skal La Grande Boucle, i motsetning til fjorårets ritt, som kun holdt seg innenfor den franske grensen, innom nabolandet Andorra.



Tour de France er delt inn i 21 etapper, og hver og en av disse gjennomføres på én enkelt dag – og mellom løpene får rytterne hvile i totalt to dager (mellom etappe 9 og 10 og etappe 15 og 16, begge hviledagene er mandager). Første etappe finner sted 26. juni, mens den 21. (og siste) skal gjennomføres den 18. juli.

På slutten av hver dagsetappe kommer rytteren som er først i mål til å erklæres som etappevinner, mens syklisten som har brukt minst tid totalt, på hele løpet, får lov til å bekle seg i den ikoniske gule ledertrøya.



Vinneren av hele Tour de France er rytteren som har den raskeste sammenlagttiden.

I tillegg har man to individuelle tempo-etapper (etappe 5 og 20), der hver enkelt deltaker vil konkurrere om å få den beste tiden på strekken som sykles akkurat den dagen, uten at de får hjelp av lagkameratenes dragsug.



Det er også en hel rekke underordnede konkurranser og premier på spill, inkludert poengseiere (markert med den grønne trøya), klatrekonkurransen (lederen får den rødprikkede klatretrøya), beste rytter under 25 år (hvit trøye), lagkonkurransen (gule startnumre og hjelmer for ryttere på det beste laget) og mest offensive rytter (rødt startnummer).

Tour de France-rittet: hvor langt er Tour de France 2021, og hvor starter det?

Åpningsrittet, også kjent som «Grand Départ», vil i Tour de France 2021 finne sted i Brest, den 26. juni, mens siste etappe starter i Chatou og avsluttes på klassisk vis med en sprint ned Champs-Élysées i Paris den 18. juli.



Tour de France 2021 omfatter omlag 3417,5 kilometer. Dagene fordeler seg utover 10 flate etapper, 4 kuperte og 7 fjellområder. To av disse etappene er individuelle tempo-løp, og to av dagene er hviledager. For andre år på rad er det lagtempo-konkurranse.



Etappe 7, den 2. juli, med sine 249,5 kilometre, er rittets lengste etappe, og for øvrig den lengste etappen vi har hatt i Tour de France på 21 år. Etappe 5, som altså er én av to individuelle tempo-konkurranser, er den korteste, på 27,2 kilometer.

(Image credit: Tim de Waele/Getty Images)

Hvem er forhåndsfavorittene i Tour de France 2021?

Tadej Pogačar og Primož Roglič serverte oss en fantastisk duell fjorårets ritt, og man kan vanskelig ignorere de to slovakerne i 2021.



Roglič ledet hovedkonkurransen stort før landsmannen Pogačar klarte å kare til seg den gule ledertrøya på rittets nest siste dag – en trøye som for øvrig kunne legges til en allerede imponerende bunke bestående av den hvite og den rødprikkete trøya.



Det var hjerteskjærende å se Roglič måtte gi tapt i siste liten, men gud bedre for en duell vi har å se frem til i år.



I årets Tour har vi også med tre norske ryttere, der Edvald Boasson-Hagen nok er best kjent for de fleste. Dessverre pådro han seg en skade tidligere i år, i forkant av Sveits rundt, som han har slitt med i oppkjøringen til årets Tour, noe som kan innebære at han trenger noen etapper på å kjøre seg inn.



To andre nordmenn er med i Tour de France 2021, nemlig Vegard Stake Laengen og Amund Grøndahl Jansen. Norgesmesteren fra 2018, Stake Leangen fra Fredrikstad, kjører for UAE Team Emirates, et meget sterkt lag som uten tvil kan hevde seg i toppsjiktet; mens Grøndahl Jansen, kjørende for Team BikeExchange (som for øvrig ble norgesmester i landevei året etter Stake Laengen), antageligvis gleder seg til å knive om å bli best i kampen mot melkesyra opp de bratteste områdene i Alpene.